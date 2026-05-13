"Ő egy pénzhajhász ember" – Mészáros Árpád Zsolt már csak ügyvédeken keresztül beszél fiával!

Mészáros Árpád Zsolt és fia között nem rendeződik a viszony. A színész elárulta a Borsnak, hogy elsőszülött gyermekével már csak ügyvédeken keresztül beszél.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Mészáros Árpád Zsolt és legidősebb fia, Mészáros Bende kapcsolata az utóbbi időben vészesen romlásnak indult. Az édesapa állítása szerint fia viselkedése az elmúlt hónapokban igencsak megváltozott. Míg MÁZS segíteni szerette volna gyermekét, ő ellene fordult.
Én perre megyek a fiammal. Nekünk családon belül perre kell mennünk, mert pénzt akar tőlünk kiszedni. Ő egy pénzhajhász ember
– kezdte lapunknak a színész.
A fiam állítólag évek óta felvételeket készít rólam, hogy lejárató kampányt csináljon belőlem, amit nem értek, hogy miért kell. Én szégyellem, hogy ez a gyerek így nyilatkozik rólam. Én nem akarok rosszat mondani róla, de jót meg nem tudok. Én azt szeretném, hogy megoldódjon az életem, azt, hogy anyámat ne lássam könnyes szemmel és ne éljen így a családom. Jelenleg az ügyvédemhez járok rendszeresen a fiam miatt ahelyett, hogy családi nyaralásra költenék. Azért, mert van egy kapzsi gyerekem. De úgy érezem, már nincsen megoldás, jogi útra került az egész dolog
– mondta az ötgyermekes családapa.
Korábban Mészáros Bende adott interjút a Borsnak, melyben visszaemlékezett szülei válásara, mikor édesapja elmondása szerint elhagyta őt. Most MÁZS reagált fia szavaira.
"Én nem hagytam el őt. Az anyja és én nem jöttünk ki jól, ezért elváltunk. Gyerekkori szerelem volt, ami nem tart örökké. 18 évesen megbeszéltük, hogy vége, külön utakon folytatjuk. Később újra egymásra találtunk, így született Bende, én pedig utána rákos is lettem."
MÁZS fia néhány évvel ezelőtt Dunakeszire költözött édesapja otthonába. Ekkor a színész segített fiának munkát találni, ám a dolog a visszájára fordult.
"Segítettem neki munkát találni. A legjobb barátunknál kezdett el dolgozni, ahol teljesen szégyenbe hozott minket. Sosem azt csinálta, amit kellett volna" – mesélte a színész, aki úgy érzi, ekkor kezdődtek a problémák.
Észhez akartam téríteni ezt a gyereket. Azt akartam, hogy tanuljon meg magától pénzt keresni. Tanuljon meg a saját lábára állni, ne más javaival kérkedjen. Ezt kell megtanulnia a fiataloknak. Akkor romlott meg a kapcsolatunk, amikor újra hitelképes lettem, és vissza akartam szerezni a tulajdonom, amit ráruháztunk.
MÁZS saját elmondása szerint mindig is azt szerette volna, hogy családja jó körülmények között éljen, és hogy megadhassa gyermekeinek azt, ami segíti őket az életben, ám fia ebből nem kért.
Én egy családapa vagyok, aki megpróbálja a családjának megadni a maximumot. A fiam kapott tőlem egy nagyon szép órát karácsonyra. Bevittem neki az étterembe, hogy átadjam, mire azt mondta, másnak az apja házat vesz és autót. Én nem tudok, én nem vagyok milliárdos, én azokat az összegeket, amiket megkeresek, azt én felélem a családommal, elköltjük élményekre, nyaralásokra, nem házakra és luxusautókra. Én ilyen ember vagyok, nem olyan, aki mutogatja magát és a vagyonát. Ő viszont ennek a tipikus esete
– nyilatkozta.
A színész tagadja fia szavait, miszerint ő egy felelőtlen édesapa.
"Én értéket képviselek, színházban dolgozom gyerekekkel és művészemberekkel, előadásokat hozok létre, amikben példamutató értéket tudunk adni az embereknek. Van olyan kollégám, aki azt mondta, hogy azért lett színész, mert látott engem 30 évvel ezelőtt és felnézett rám."
Mészáros Árpád Zsolt gyerekei sem tartják egymással a kapcsolatot, mióta ő és legnagyobb fia vitában áll. MÁZS öt gyermeket nevet fel, Bende azonban már nem beszél fiatalabb testvéreivel. A színész szerint négy gyermeke az ő pártjára állt, emiatt fia elfordult tőlük.
A lányom, a 19 éves emelt szintű érettségit tett angolból és spanyolból. Mindenből kitűnő és ő is azt mondja, hogy Bende már fel sem veszi neki a telefont, mert egyszer szerette volna vele megbeszélni ezt az egész családi konfliktust. Sajnos ő teljesen kifordult magából és már a testvéreit is teljesen elmarta magától. Én viszont nagyon jó viszonyt ápolok a gyerekeimmel. Rengeteg üzenetet kapok tőlük és személyesen is elmondják, hogy büszkék rám és szeretnek engem. Szerintem ez az, ami számít
– mondta lapunknak a színész.
