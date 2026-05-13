"Ő egy pénzhajhász ember" – Mészáros Árpád Zsolt már csak ügyvédeken keresztül beszél fiával!

Mészáros Árpád Zsolt és fia között nem rendeződik a viszony. A színész elárulta a Borsnak, hogy elsőszülött gyermekével már csak ügyvédeken keresztül beszél.

Mészáros Árpád Zsolt és Mészáros Bende pereskedik egymással (Fotó: Markovics Gábor)

Mészáros Árpád Zsolt fia ellen pereskedik

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Mészáros Árpád Zsolt és legidősebb fia, Mészáros Bende kapcsolata az utóbbi időben vészesen romlásnak indult. Az édesapa állítása szerint fia viselkedése az elmúlt hónapokban igencsak megváltozott. Míg MÁZS segíteni szerette volna gyermekét, ő ellene fordult.

Én perre megyek a fiammal. Nekünk családon belül perre kell mennünk, mert pénzt akar tőlünk kiszedni. Ő egy pénzhajhász ember

– kezdte lapunknak a színész.

A fiam állítólag évek óta felvételeket készít rólam, hogy lejárató kampányt csináljon belőlem, amit nem értek, hogy miért kell. Én szégyellem, hogy ez a gyerek így nyilatkozik rólam. Én nem akarok rosszat mondani róla, de jót meg nem tudok. Én azt szeretném, hogy megoldódjon az életem, azt, hogy anyámat ne lássam könnyes szemmel és ne éljen így a családom. Jelenleg az ügyvédemhez járok rendszeresen a fiam miatt ahelyett, hogy családi nyaralásra költenék. Azért, mert van egy kapzsi gyerekem. De úgy érezem, már nincsen megoldás, jogi útra került az egész dolog

– mondta az ötgyermekes családapa.

Mészáros Bende szerint apja sosem volt felelősségteljes szülő (Fotó: TV2)

Mészáros Árpád Zsolt: „Így született Bende, én pedig utána rákos is lettem”

Korábban Mészáros Bende adott interjút a Borsnak, melyben visszaemlékezett szülei válásara, mikor édesapja elmondása szerint elhagyta őt. Most MÁZS reagált fia szavaira.

"Én nem hagytam el őt. Az anyja és én nem jöttünk ki jól, ezért elváltunk. Gyerekkori szerelem volt, ami nem tart örökké. 18 évesen megbeszéltük, hogy vége, külön utakon folytatjuk. Később újra egymásra találtunk, így született Bende, én pedig utána rákos is lettem."

MÁZS fia néhány évvel ezelőtt Dunakeszire költözött édesapja otthonába. Ekkor a színész segített fiának munkát találni, ám a dolog a visszájára fordult.

"Segítettem neki munkát találni. A legjobb barátunknál kezdett el dolgozni, ahol teljesen szégyenbe hozott minket. Sosem azt csinálta, amit kellett volna" – mesélte a színész, aki úgy érzi, ekkor kezdődtek a problémák.

Észhez akartam téríteni ezt a gyereket. Azt akartam, hogy tanuljon meg magától pénzt keresni. Tanuljon meg a saját lábára állni, ne más javaival kérkedjen. Ezt kell megtanulnia a fiataloknak. Akkor romlott meg a kapcsolatunk, amikor újra hitelképes lettem, és vissza akartam szerezni a tulajdonom, amit ráruháztunk.