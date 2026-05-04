Ettől az egyszerű sütitől az érettségiző gyerekedből is IQ-bajnok válik – Ugye, nem rajtad fog múlni a vizsgája?

Az érettségi vizsga rendkívül megterhelő lehet az iskolások számára, hiszen hatalmas mérföldkövet jelent az életükben. Ugyanis ezen áll vagy bukik minden: vajon felvételt nyernek abba az iskolába, amiről évek óta álmodoztak, vagy minden reményük szertefoszlik? Ezért most egy olyan, agyserkentő ételeket tartalmazó süteményreceptet hoztunk neked, amellyel sokat segíthetsz a nyomás alatt lévő gyermekednek. Süsd meg neki minél hamarabb, és növeld meg az IQ-ját!

Hallottál már az agyserkentő ételekről, amelyek pozitívan hatnak a gondolkodásra? Ez az étcsokoládés-diós-körtés kuglóf három olyan összetevőt is tartalmaz, ami segít a gyermekednek jobban teljesíteni az érettségin. Ugyanis egyes tanulmányok szerint az étcsokoládé rövid távon javíthatja az agyműködést, mivel koffeint és teobromint tartalmaz. Emellett a dióban található antioxidánsok és gyulladáscsökkentő vegyületek támogatják az agyműködést, köztük a memóriát és a gondolkodási képességet. Végül, de nem utolsósorban pedig a körte antioxidáns-tartalma révén hozzájárul a különleges szerv egészségéhez. Ezért nincs is más hátra, mint hogy elkészítsd a gyermekednek ezt az íncsiklandó süteményt, és növeld az IQ-ját!

Étcsokoládés-diós-körtés kuglóf recept

Hozzávalók:

1 deciliter tej

60 gramm étcsokoládé

125 gramm cukor

3 darab tojás

120 gramm szobahőmérsékletű vaj

135 gramm liszt

30 gramm natúr kakaópor

Csipet só

Csipet fahéj

Csipet kardamom

4 gramm sütőpor

70 gramm durvára vágott dió

1 meghámozott, felaprított körte

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 180 Celsius-fokra. Forrósítsd fel a tejet egy lábasban, add hozzá az étcsokoládét, és kevergesd addig, amíg a csoki el nem olvad, majd add hozzá a cukrot. Picit hagyd hűlni, majd kevergetés mellett add hozzá egyenként a tojásokat is. Egy tálban verd habosra a puha vajat, majd öntsd hozzá a csokis-tojásos masszát, majd keverd simára. Egy külön tálban keverd össze a maradék száraz hozzávalókat, azaz a lisztet, a kakaót, a sót, a fahéjat, a kardamomot és a sütőport, majd ezt is fokozatosan, kevergetés mellett add a csokis masszához. Végül szórd bele a tésztába a diót és a körtét, keverd össze az egészet egy spatulával, ezután pedig vajazz és lisztezz ki egy kuglóf sütőformát vagy tortaformát, végül öntsd bele a tésztát. Süsd a finomságot 35-40 percig, tűpróbával ellenőrizd, hogy valóban átsült-e, majd hagyd kihűlni a rácson.

