Ettől az egyszerű sütitől az érettségiző gyerekedből is IQ-bajnok válik – Ugye, nem rajtad fog múlni a vizsgája?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 09:45
A gyereked már ezerrel készül az érettségire? Tudtad, hogy léteznek olyan agyserkentő ételek, amelyek javíthatják a teljesítményét? Ha szeretnéd, hogy iskolás csemetédnek jól menjenek a vizsgák, akkor süsd meg neki ezt a finomságot reggelire!
Lévaffy Luna
Az érettségi vizsga rendkívül megterhelő lehet az iskolások számára, hiszen hatalmas mérföldkövet jelent az életükben. Ugyanis ezen áll vagy bukik minden: vajon felvételt nyernek abba az iskolába, amiről évek óta álmodoztak, vagy minden reményük szertefoszlik? Ezért most egy olyan, agyserkentő ételeket tartalmazó süteményreceptet hoztunk neked, amellyel sokat segíthetsz a nyomás alatt lévő gyermekednek. Süsd meg neki minél hamarabb, és növeld meg az IQ-ját!

Agyserkentő étel, ami étcsokoládét, diót és körtét tartalmaz.
Ezt az agyserkentő ételt süsd meg az érettségiző gyerekednek!
Fotó: Shutterstock
  • Az édességet pillanatok alatt elkészítheted.
  • Ez a kuglóf nemcsak finom, hanem az agyra is jó hatással van.
  • Ezt a finomságot muszáj megsütnöd az érettségiző gyerekednek.

Agyserkentő ételt keresel? Akkor ezt a mennyei, pofonegyszerű kuglófot készítsd el!

Hallottál már az agyserkentő ételekről, amelyek pozitívan hatnak a gondolkodásra? Ez az étcsokoládés-diós-körtés kuglóf három olyan összetevőt is tartalmaz, ami segít a gyermekednek jobban teljesíteni az érettségin. Ugyanis egyes tanulmányok szerint az étcsokoládé rövid távon javíthatja az agyműködést, mivel koffeint és teobromint tartalmaz. Emellett a dióban található antioxidánsok és gyulladáscsökkentő vegyületek támogatják az agyműködést, köztük a memóriát és a gondolkodási képességet. Végül, de nem utolsósorban pedig a körte antioxidáns-tartalma révén hozzájárul a különleges szerv egészségéhez. Ezért nincs is más hátra, mint hogy elkészítsd a gyermekednek ezt az íncsiklandó süteményt, és növeld az IQ-ját!

Étcsokoládés-diós-körtés kuglóf recept, amitől a gyereked minden vizsgán 100 százalékosan teljesít

Ez az agyserkentő sütemény nemcsak pozitívan hat az agyra, hanem elképesztően finom is, amiből egy falat sem marad majd. Süsd meg a gyermekednek reggelire, és csomagolj neki az iskolába is.

Hozzávalók:

  • 1 deciliter tej
  • 60 gramm étcsokoládé
  • 125 gramm cukor
  • 3 darab tojás
  • 120 gramm szobahőmérsékletű vaj
  • 135 gramm liszt
  • 30 gramm natúr kakaópor
  • Csipet só
  • Csipet fahéj
  • Csipet kardamom
  • 4 gramm sütőpor
  • 70 gramm durvára vágott dió
  • 1 meghámozott, felaprított körte

Elkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 180 Celsius-fokra.
  2. Forrósítsd fel a tejet egy lábasban, add hozzá az étcsokoládét, és kevergesd addig, amíg a csoki el nem olvad, majd add hozzá a cukrot.
  3. Picit hagyd hűlni, majd kevergetés mellett add hozzá egyenként a tojásokat is.
  4. Egy tálban verd habosra a puha vajat, majd öntsd hozzá a csokis-tojásos masszát, majd keverd simára.
  5. Egy külön tálban keverd össze a maradék száraz hozzávalókat, azaz a lisztet, a kakaót, a sót, a fahéjat, a kardamomot és a sütőport, majd ezt is fokozatosan, kevergetés mellett add a csokis masszához.
  6. Végül szórd bele a tésztába a diót és a körtét, keverd össze az egészet egy spatulával, ezután pedig vajazz és lisztezz ki egy kuglóf sütőformát vagy tortaformát, végül öntsd bele a tésztát.
  7. Süsd a finomságot 35-40 percig, tűpróbával ellenőrizd, hogy valóban átsült-e, majd hagyd kihűlni a rácson.

Ebben a videóban további ételeket ismerhetsz meg, amelyek felturbózzák az agyműködést:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
