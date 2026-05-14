Súlyos támadáshoz riasztották a rendőröket, iszonyat, ami Pécsen történt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 12:10
A sértetthez azonnal mentőt kellett hívni.

Súlyos támadás helyszínére riasztották a rendőröket május 8-án. Pécs belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky utcában tört ki hatalmas verekedés. Az egyenruhások már csak egy vérző fejű férfit találtak a helyszínen, akit többen fémrudakkal, macsétával bántalmaztak az utcán. A sértett súlyosan megsérült, a mentők kórházba szállították. A támadók elmenekültek, de a rendőrök hamar azonosították őket. Kiderült ugyanis, hogy a sértett jól ismerte támadóit.

Súlyos támadás történt / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

 

A súlyos támadás részletei

Aznap este a sértett a rokonaival és a barátaival beszélgetett az üzletük előtt, amikor egy autó állt meg előttük. Először egy nő pattant ki a járműből, aki a kialakuló vita hevében egy gázspray-vel fújt a sértett felé, majd megjelentek a fiai mindenféle eszközökkel a kezükben, és ütni kezdték a férfit. Ezután sietve távoztak.

A rendőrök a napokban fogták el az 53 éves nőt és a 23 éves fiát, kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték a letartóztatásukat. A nőt csoportosan elkövetett garázdasággal, fiát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdasággal, valamint súlyos testi sértéssel is gyanúsítják a nyomozók, míg a nő 62 éves férje ellen – aki az autót vezette – bűnsegédként, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság. 

A nő másik fiát az ellene kiadott elfogatóparancs alapján május 13-án este Fejér vármegyében fogták el a rendőrök, majd őrizetbe vették

 - írja a police.hu.

 

