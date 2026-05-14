„Ép ésszel felfoghatatlan” – Marics Peti exe kitálalt a gyűlölethullámról

A 27 éves művésznő számára a színpad ma már nemcsak munkahely, hanem egyfajta biztonságos menedék, ahol végre önmaga lehet. Ez azonban nem volt mindig így. Kovács Gyopár elmesélte, hogy körülbelül három évvel ezelőtt, amikor a magánélete miatt a bulvársajtó állandó célpontjává vált, hirtelen a legnépszerűbb közösségi fórum, a Reddit „bugyraiban” találta magát.

Kovács Gyopár párja miatt került célkeresztbe még pár évvel ezelőtt

(Fotó: Vincze Dávid)

Kovács Gyopár Reddit közösségének az egyik rendszeresen kibeszélt szereplője

Marics Peti exeként olyan mértékű figyelem irányult rá, amire senki nem tudja felkészíteni a lelkét.

Rettenetes dolgokat írtak rólam, és nagyon-nagyon csodálkoztam, hogy jé, ez is van

– emlékezett vissza a a színésznő. Ami igazán fájt a színésznőnek, az nem csupán a szakmai kritikák hiánya volt, hanem az a gátlástalan stílus, ahogy a legszemélyesebb szférájába tiportak bele. A kommentelők nem elégedtek meg azzal, hogy az ő karakterét boncolgassák: a hazugsággyár a családját is elérte.

Gyopár szerint olyan szintű alaptalan rágalmakat olvasott saját magáról és a szeretteiről, amelyek után komoly döntést kellett hoznia a mentális egészsége érdekében.

És rólam meg a családomról olyan dolgokat olvastam, hogy én ott megfogadtam, hogy annyira rossz hatással volt rám, meg egyébként az Instagramon is nagyon-nagyon szétszedtek

– mesélte Gyopár csalódottan.

„Gyopár, tudom, hogy te vagy!”

A történet egyik legabszurdabb és legbosszantóbb része az volt, amikor a védelmére kelő idegeneket is elhallgattatták. A színésznő felidézett egy szürreális szituációt: ha a kommentszekcióban valaki véletlenül józan érvekkel próbálta megvédeni őt a mocskolódástól, a tömeg azonnal rátámadt az illetőre.

Az volt a legviccesebb része, amikor olvastam ezeket a dolgokat, és ha valaki megvédett, akkor az volt a reakciójuk, hogy: Gyopár, tudom, hogy te vagy!

– mesélte kesernyés humorral. A támadók el sem tudták képzelni, hogy létezhet olyan ember, aki önszántából, nem „bérkommentelőként” vagy maga az érintettként áll ki mellette.

Elvágta a szálakat

A méltatlan helyzet végül radikális lépésre kényszerítette a sztárt. Miután rájött, hogy a hazugságok ellen nem tud és nem is akar harcolni, megfogadta, hogy befejezi az önsorsrontó olvasgatást. Rájött, hogy semmi értelme mérgeznie a lelkét olyan emberek véleményével, akik nem is ismerik őt igazán, csak egy kreált média-kép alapján ítélkeznek felette.

Olyan rossz hatással volt rám, hogy én megfogadtam, hogy innentől kezdve ezt biztosan nem, hiszen mi értelme lenne annak, hogy olyan szintű hazugságokat olvasok magamról, amikkel úgyse tudok mit kezdeni

– zárta le a témát Gyopár a Lelkizünk podcastban.