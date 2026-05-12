Felfoghatatlan gazdagság: Így szórja a pénzt Bódi Guszti és a sztárvilág krémje!

Ahogy a hőmérő higanyszála egyre feljebb kúszik, a hazai sztárvilág krémje máris csomagol, vagy éppen most tér haza egy-egy méregdrága álomutazásról. Nincs is aktuálisabb téma a kora nyári szezonban, mint belesni a legnagyobb kedvencek bőröndjébe és pénztárcájába, hiszen idén is bebizonyosodott, hogy a magyar celebek nem ismernek határt, ha pihenésről van szó. A luxusnyaralások idén még exkluzívabbak, még távolabbiak, és természetesen még drágábbak lettek, mi pedig összeszedtük, kik azok, akiknél a privát medence és az aranyporos koktél alapfelszereltség. Lássuk a listát, a teljesség igénye nélkül, Bódi Gusztiéktól L.L. Junior-ig.

Bódi Guszti koncertjei után nem akárhol piheni ki magát

Bódi Guszti és Bódi Margó számára Thaiföld már régen nem csak egy úti cél, hanem a második otthonuk. A házaspár például 2024-ben három hónapot töltött a mosoly országában, ahol a pálmafák árnyékában nemcsak a pihenésé, hanem az egészséges életmódé volt a főszerep. Bár a hírek szerint idén már némi honvággyal is küzdöttek az unokák hiánya miatt, a luxusvilla kényelme és a trópusi klíma segített elviselni a távolságot. Gusztiéknál a nyaralás tehát nem egyhetes rohanás, hanem egy életérzés, amit idén is megadnak maguknak, mielőtt hazatérnek a hazai koncertszezonra.

L.L. Junior Frey Timivel imádta Dominikát

Ezzel szemben L.L. Junior a karibi életérzésre esküszik. A rapper a szilveszteri New York-i fellépése után egyenesen a Dominikai Köztársaságba repült, ahol szerelmével, Frey Tímeával élvezték a végtelen kékséget. Junior nem aprózta el a kényeztetést: méregdrága Larimar-köves ékszerekkel és aranyláncokkal pecsételte meg a nyaralást, miközben privát jachtokon és luxusrezidenciákon múlatta az időt. A dominikai életforma a viszonylag friss házas Curtis és Barnai Judit számára is prioritást élvez. Bár legutóbb az újpesti rapper egyedül utazott a Paradicsomba, bizonyára legközelebb nem hagyja itthon a szerelmét. A sztárpár az Ázsia Expresszben pedig bizonyította, hogy nemcsak a luxusban tud boldogulni.