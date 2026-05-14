„III. Károly királynak dolgoztam – egy matrica az autóján mindent elárul arról, mit gondol”

Egy korábbi királyi alkalmazott különleges részleteket árult el III. Károly király autóiról, köztük egy olyan apróságról is, ami állítólag tökéletesen megmutatja, mi foglalkoztatja igazán az uralkodót.

Károly királynak mindig is fontos volt a természet.

Fotó: i-Images / eyevine / Northfoto

Károly király és a környezetvédelem

Grant Harrold, aki korábban mindenesként dolgozott a király mellett, a Select Car Leasing nevében beszélt a brit királyi család autóparkjáról. Elmondása szerint Károly számos különleges brit autót birtokol, köztük Jaguárokat, Land Rovereket és egy Lotust is. Az egyik Jaguaron azonban van egy feltűnő matrica is, amiben mindössze négy szó szerepel: „Save the Red Squirrel”, vagyis „Mentsük meg a vörös mókust”.

III. Károly királynak dolgoztam – egy négyszavas matrica az autóján mindent elárul arról, mit gondol valójában

- fejtette ki Harrold, aki szerint ez jól tükrözi a király természetvédő szemléletét. A volt alkalmazott azt állította, Károly már jóval azelőtt a környezetvédelem élharcosa volt, hogy az divatos témává vált volna.

A király egyik legismertebb autója ugyanakkor az Aston Martin DB6 MkII Volante, amit 21. születésnapjára kapott II. Erzsébet királynőtől és Fülöp hercegtől. Az autót az évek során környezetbarátabbá alakították át: 2008-ban úgy módosították, hogy fosszilis üzemanyag helyett bor- és sajthulladékból készült bioüzemanyaggal működjön. Korábban azt is bejelentették, hogy a királyi család két Bentley-jét bioüzemanyagra alakítják át, hogy csökkentsék a királyi háztartás ökológiai lábnyomát, írja a Mirror.