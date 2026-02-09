Friss, ropogós és tavaszra beérik – Ezeket a zöldségeket már februárban érdemes elvetni

A kertbe ilyenkor még nem érdemes a hidegtűrőket elvetni, hiszen könnyen jöhetnek még nagy mínuszok, és azonnal kifagyhatnak. De odabent, egy-két balkonládában vagy mélyebb műanyag tálcában néhány konyhakerti növényt sikeresen termeszthetünk ilyenkor is. Elsőre talán korainak tűnik a tél végi ültetés, de érdemes kihasználni a természet lassú ébredését és az enyhülést a hidegtűrő zöldségek esetében. A Fanny magazin ezúttal összegyűjtötte azokat a februárban vethető zöldségeket, melyeket akár már ma elvethetünk.

Februárban vethető zöldségek: mit palántázzunk és mit vessünk szabadföldbe?

Fotó: Tatevosian Yana / Shutterstock

Mit ültessünk télen? A legízletesebb februárban vethető zöldségek

Azonnali siker

A tépősaláták esetében nem kell megvárni, míg fejesednek: amint elérik a levelek a 8-10 centis magasságot, máris levághatjuk őket ollóval, és fogyaszthatjuk. Folyamatosan hozza az újabb leveleket, így sokáig szüretelhetünk róla. A magokat sűrűn vessük el, és vékony rétegben takarjuk földdel, majd folyamatosan tartsuk nedvesen.

Friss zöld hetek alatt

A bébispenót számára ideális a lakásban uralkodó 18-22 Celsius fokos hőmérséklet. Ezt a korai zöldséget a vetés után négy héttel már szüretelhetjük is; a zsenge bébileveleket érdemes leszedni, úgy a legfinomabb. Salátába, turmixba is tehetjük.

Megelőzi a tavaszt

Az egyik első konyhakerti növény, a hónapos retek balkonládában is gyönyörűen fejlődik. Válasszunk korai, rövid tenyészidejű fajtát, ezeknek ugyanis 25-30 nap is elég, hogy szép nagy gumókat hozzon. Ne vessük túl sűrűn, mivel a gumóknak helyre van szükségük.

Friss fűszer bármikor

Rengeteg ételhez jól passzol a metélőhagyma, ami frissen a legfinomabb, ezért érdemes belőle tartani a konyhaablakban egy cseréppel. Magról lassan kel ki, de a kertészetben vásárolt töveket is átültethetjük nagyobb cserépbe. Ollóval vágva folyamatosan újrahajtanak a levelei, és nemcsak főzéshez használhatjuk, de szendvicsekbe, salátákba is bátran tehetjük.

Máris jöhet a dughagyma

Nemcsak kint, bent is termeszthetünk újhagymát: egy nagyobb cserépbe, szorosan egymás mellé nyomkodjuk le a dughagymákat a földbe – itt nem kell nagy távolságot tartani, hiszen nem nagy fejeket akarunk nevelni, hanem friss zöldet. Pár hét alatt már szüretelhetjük is a zsenge hagymákat.

Még föld se kell neki

A kerti zsázsa a legrövidebb tenyészidejű zöldség, ami akár egy nedves papírtörlőn is megnő. Egy hét után már le is vághatjuk a pikáns, tormára emlékeztető ízű hajtásokat.

Keleti ízek az ablakban

Az ázsiai salátakeverékek, mint például a mizuna a hűvösebb ablakpárkányokon is gyorsan fejlődnek, és cakkos levelükkel még a konyhát is díszítik. A vetés után 3-4 héttel már szüretelhetők is bébisalátaként.

Minél közelebb a fényhez

Mindegyik növénynél a fény hiánya jelenti a legnagyobb kihívást, ezért igyekezzünk őket déli fekvésű ablakokba tenni. Figyeljünk a túlöntözésre is: fontos, hogy a föld legyen éppen csak nyirkos, és ne álljon a víz a cserépben.