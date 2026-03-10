Halálos lavina: többen meghaltak, amikor összeomlott egy hatalmas szeméthegy

Legalább öt ember meghalt, amikor összeomlott egy hatalmas szeméthegy a Jakartához közeli egyik hulladéklerakón Indonéziában – számoltak be róla helyi és nemzetközi hírügynökségek is.

Szeméthegy okozott tragédiát / Fotó: Forrás: Shutterstock/Sorapop Udomsri

Több ember meghalt a szemétomlás miatt

A tragédia vasárnap este történt a Bantargebang Integrált Hulladékkezelő Létesítményben, amely Bekasi városában, Indonézia fővárosának közelében található. A baleset után több mint 300 kereső- és mentőmunkást vezényeltek a helyszínre – közölte a People.

A jakartai kutató-mentő hivatal vezetője, Desiana Kartika Bahari elmondta, hogy az áldozatok között két szemétszállító teherautó sofőrje és két utcai ételárus is volt, akik a lerakó közelében dolgoztak. A többi áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A beszámolók szerint négy ember túlélte az omlást, ugyanakkor legalább három személyt még mindig eltűntként keresnek.

Még mindig adatokat gyűjtünk, hogy pontosan megállapítsuk, hány jármű és munkás rekedhetett a törmelék alatt

– mondta Bahari.

A hatalmas szemétlavina azután indult meg, hogy a térségben a hétvégén heves esőzések voltak. A Bantargebang hulladéklerakó Indonézia egyik legnagyobb ilyen létesítménye, és Jakarta háztartási hulladékának jelentős részét itt dolgozzák fel. A jelentések szerint naponta 6500 és 14 ezer tonna közötti szemét kerül a telepre.

A létesítményt korábban már túlterheltnek nevezték a szakértők. Az eset után Indonézia környezetvédelmi minisztere, Hanif Faisol Nurofiq úgy fogalmazott, hogy a tragédiának figyelmeztetésként kell szolgálnia.

Ennek az incidensnek keserű tanulságként kell szolgálnia számunkra, hogy Jakarta mielőbb javításokat hajtson végre

– mondta a miniszter.