Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálos lavina: többen meghaltak, amikor összeomlott egy hatalmas szeméthegy

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 11:40
szeméthalálJakarta
Szörnyű tragédia. A szemét okozta több ember halálát.

Legalább öt ember meghalt, amikor összeomlott egy hatalmas szeméthegy a Jakartához közeli egyik hulladéklerakón Indonéziában – számoltak be róla helyi és nemzetközi hírügynökségek is.

szemét
Szeméthegy okozott tragédiát / Fotó: Forrás: Shutterstock/Sorapop Udomsri

Több ember meghalt a szemétomlás miatt

A tragédia vasárnap este történt a Bantargebang Integrált Hulladékkezelő Létesítményben, amely Bekasi városában, Indonézia fővárosának közelében található. A baleset után több mint 300 kereső- és mentőmunkást vezényeltek a helyszínre – közölte a People. 

A jakartai kutató-mentő hivatal vezetője, Desiana Kartika Bahari elmondta, hogy az áldozatok között két szemétszállító teherautó sofőrje és két utcai ételárus is volt, akik a lerakó közelében dolgoztak. A többi áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A beszámolók szerint négy ember túlélte az omlást, ugyanakkor legalább három személyt még mindig eltűntként keresnek.

Még mindig adatokat gyűjtünk, hogy pontosan megállapítsuk, hány jármű és munkás rekedhetett a törmelék alatt

 – mondta Bahari.

A hatalmas szemétlavina azután indult meg, hogy a térségben a hétvégén heves esőzések voltak. A Bantargebang hulladéklerakó Indonézia egyik legnagyobb ilyen létesítménye, és Jakarta háztartási hulladékának jelentős részét itt dolgozzák fel. A jelentések szerint naponta 6500 és 14 ezer tonna közötti szemét kerül a telepre.

A létesítményt korábban már túlterheltnek nevezték a szakértők. Az eset után Indonézia környezetvédelmi minisztere, Hanif Faisol Nurofiq úgy fogalmazott, hogy a tragédiának figyelmeztetésként kell szolgálnia.

Ennek az incidensnek keserű tanulságként kell szolgálnia számunkra, hogy Jakarta mielőbb javításokat hajtson végre

 – mondta a miniszter.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu