Leállt a légitársaság: minden járatot töröltek, hatalmas a káosz

Az utasok bizonytalanságban maradtak, leállt egy légitársaság, miután csődeljárás alá került. Minden járatot töröltek, így akár 4 000 utas vár visszatérítést a manilai székhelyű légitársaságtól.

Minden járatát törölte a légitársaság

A Royal Air Philippines minden kereskedelmi járatát törölte, miután csődeljárás alá került. A jelentések szerint a manilai központú légitársaság hirtelen leállása körülbelül 3 000–4 000 utast érint, akik január és március között szerettek volna utazni. Most visszatérítést vagy alternatív utazási lehetőséget keresnek.

A légitársaság honlapján ez áll:

Dolgozunk azon, hogy visszatérítéseket biztosítsunk és reméljük, hogy a jövőben — egyelőre meghatározatlan időpontban — újraindíthatjuk a járatokat. Köszönjük türelmüket és megértésüket! Alig várjuk, hogy hamarosan újra üdvözölhessük Önöket a fedélzeten

A Royal Air vezérigazgatója, Eduardo Novillas már hetekkel korábban jelezte, hogy a kereslet komoly problémát jelent. Egy karácsony előtti levélben egy utazási irodának azt írta, hogy a légitársaság január 4-ig felfüggeszti a kereskedelmi működését, mivel jelentősen alacsony volt a kereslet. Jules Hugot, az Ázsiai Fejlesztési Bank közgazdásza megjegyezte, hogy a Kínából a Fülöp-szigetekre érkező turisták száma 2025 elején még mindig jóval a Covid–19-járvány előtti szint alatt volt.

A Royal Air Philippines a kambodzsai bejegyzésű Lanmei Group irányítása alatt áll - írja a Daily Star.