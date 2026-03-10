Leállt a légitársaság: minden járatot töröltek, hatalmas a káosz

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 11:45
4000 utas maradt teljes bizonytalanságban. Minden járatot törölt a légitársaság.

Az utasok bizonytalanságban maradtak, leállt egy légitársaság, miután csődeljárás alá került. Minden járatot töröltek, így akár 4 000 utas vár visszatérítést a manilai székhelyű légitársaságtól.

A Royal Air Philippines minden kereskedelmi járatát törölte, miután csődeljárás alá került. A jelentések szerint a manilai központú légitársaság hirtelen leállása körülbelül 3 000–4 000 utast érint, akik január és március között szerettek volna utazni. Most visszatérítést vagy alternatív utazási lehetőséget keresnek.

A légitársaság honlapján ez áll:

Dolgozunk azon, hogy visszatérítéseket biztosítsunk és reméljük, hogy a jövőben — egyelőre meghatározatlan időpontban — újraindíthatjuk a járatokat. Köszönjük türelmüket és megértésüket! Alig várjuk, hogy hamarosan újra üdvözölhessük Önöket a fedélzeten

A Royal Air vezérigazgatója, Eduardo Novillas már hetekkel korábban jelezte, hogy a kereslet komoly problémát jelent. Egy karácsony előtti levélben egy utazási irodának azt írta, hogy a légitársaság január 4-ig felfüggeszti a kereskedelmi működését, mivel jelentősen alacsony volt a kereslet. Jules Hugot, az Ázsiai Fejlesztési Bank közgazdásza megjegyezte, hogy a Kínából a Fülöp-szigetekre érkező turisták száma 2025 elején még mindig jóval a Covid–19-járvány előtti szint alatt volt.

A Royal Air Philippines a kambodzsai bejegyzésű Lanmei Group irányítása alatt áll - írja a Daily Star.

  • A légitársaság kínai finanszírozással működik, és alapítója Li Kun, aki jelenleg az igazgatótanács elnöke.
  • A céget eredetileg 2002-ben charter-légitársaságként alapították, majd 2018-ban — miután egy évvel korábban megszerezte a kereskedelmi repülési engedélyt — diszkont légitársasággá alakult.

 

