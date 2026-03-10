Rohantak a mentők: a fia küzdött édesapja életéért Budapesten

Drámai percek zajlottak le a napokban egy budapesti otthonban, amikor egy 50 év körüli férfi hirtelen rosszul lett: először nehézlégzésre panaszkodott, majd váratlanul összeesett, a mentőket a fia riasztotta.

A mentő még épp időben odaért. Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

A fiú küzdött az apa életéért, míg a mentők kiértek

A mentésirányító a telefonon keresztül irányította a bejelentőt, aki a kapott utasításokat követve megvizsgálta édesapját, aki azonban már nem lélegzett. A fiatal férfi a diszpécser segítségével azonnal megkezdte az újraélesztést, és minden lépést pontosan végrehajtott.

Közben a mentésirányító riasztotta a legközelebbi esetkocsit is. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, átvették az ellátást, és több életmentő beavatkozást hajtottak végre. A kitartó küzdelem végül sikerrel járt: a férfi keringése visszatért. A beteget ezután stabil állapotban szállították kórházba a mentők.

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán számolt be az esetről, és gratulált mindazoknak, akik részt vettek a sikeres életmentésben. A szolgálat bízik abban, hogy a férfi mielőbb felépül.