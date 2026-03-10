Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Rohantak a mentők: a fia küzdött édesapja életéért Budapesten

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 11:20
Fia próbálta megmenteni az apát. A mentők is azonnal a helyszínre siettek.

Drámai percek zajlottak le a napokban egy budapesti otthonban, amikor egy 50 év körüli férfi hirtelen rosszul lett: először nehézlégzésre panaszkodott, majd váratlanul összeesett, a mentőket a fia riasztotta.

Mentő
A mentő még épp időben odaért. Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

A fiú küzdött az apa életéért, míg a mentők kiértek

A mentésirányító a telefonon keresztül irányította a bejelentőt, aki a kapott utasításokat követve megvizsgálta édesapját, aki azonban már nem lélegzett. A fiatal férfi a diszpécser segítségével azonnal megkezdte az újraélesztést, és minden lépést pontosan végrehajtott.

Közben a mentésirányító riasztotta a legközelebbi esetkocsit is. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, átvették az ellátást, és több életmentő beavatkozást hajtottak végre. A kitartó küzdelem végül sikerrel járt: a férfi keringése visszatért. A beteget ezután stabil állapotban szállították kórházba a mentők.

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán számolt be az esetről, és gratulált mindazoknak, akik részt vettek a sikeres életmentésben. A szolgálat bízik abban, hogy a férfi mielőbb felépül.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
