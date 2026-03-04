9 természetes megoldás: így permetezd a gyümölcsfákat

A tavaszi gyümölcsfa-védelem alapja a megelőzés, nem a már kialakult betegségek kezelése.

A természetes permetek a legtöbb kártevő ellen hatékonyak lehetnek.

Cseppet sem mindegy, melyik napszakban permetezel.

A talajápolás legalább olyan fontos, mint a lombvédelem.

A gyümölcsfák permetezése tavasszal azért fontos, mert ezzel alapozod meg az egész éves termést, a fák egészségét. Ilyenkor a kártevők és gombás betegségek aktivizálódnak, ezért a megelőzés kiemelten fontos. Ezt megteheted vegyszermentesen, környezettudatosan, természetes növényvédelmi módszerekkel, házi praktikákkal is. A tavaszi permetezés célja nem a kártevők teljes kiirtása, hanem a fertőzések kialakulásának megakadályozása.

A gyümölcsfák permetezése megelőzi a kártevők megjelenését.

Fotó: Mariana Serdynska / Shutterstock

Gyümölcsfák permetezése tavasszal – Mikor és mivel láss hozzá?

A permetezésre legideálisabb idő a kora hajnal vagy napnyugta után. Déli, erős napsütésben ne permetezz, mert levélégés alakulhat ki, a permet gyorsan elpárolog, illetve az ebben az időszakban aktív méheknek is árthatsz. Ezenkívül erős szélben, esőben sem lehet hatékonyan permetezni, ebből kifolyólag fontos, hogy permetezés előtt legalább 6–8 órán át legyen száraz idő. Ugyancsak lényeges szempont, hogy már virágzó gyümölcsfát csak szükség esetén permetezz. Na és hogy mit mivel érdemes kezelni? Alább bemutatjuk a legtermészetesebb és környezetkímélőbb módszereket.

Fokhagyma-kivonat – tetvek, gombák ellen

Fokhagyma-kivonattal különösen hatékony a levéltetvek, gombás és baktériumos fertőzések, valamint egyes kártevők visszaszorítása.

Így használd:

Zúzott fokhagymát áztass vízbe 24 órára, majd szűrd le és hígítva permetezd a fákra, bokrokra.

Kamillafőzet – Nyugtató a friss hajtásoknak

A fiatal hajtások gombás fertőzései, valamint a lombfelületi baktériumok ellen, illetve a stresszes, sérült növényi részek védelmére kifejezetten hatékony, ugyanakkor kíméletes és megelőzésre is alkalmazható szer a kamillafőzet.

Így használd:

Egy marék szárított kamillavirágot forralj fel 1 liter vízben, majd miután lehűlt, szűrd le, és permetezővel juttasd a lombfelületre.