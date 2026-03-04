9 természetes megoldás: így permetezd a gyümölcsfákat

A gyümölcsfák permetezése tavasszal azért fontos, mert ezzel alapozod meg az egész éves termést, a fák egészségét. Ilyenkor a kártevők és gombás betegségek aktivizálódnak, ezért a megelőzés kiemelten fontos. Ezt megteheted vegyszermentesen, környezettudatosan, természetes növényvédelmi módszerekkel, házi praktikákkal is. A tavaszi permetezés célja nem a kártevők teljes kiirtása, hanem a fertőzések kialakulásának megakadályozása.
A permetezésre legideálisabb idő a kora hajnal vagy napnyugta után. Déli, erős napsütésben ne permetezz, mert levélégés alakulhat ki, a permet gyorsan elpárolog, illetve az ebben az időszakban aktív méheknek is árthatsz. Ezenkívül erős szélben, esőben sem lehet hatékonyan permetezni, ebből kifolyólag fontos, hogy permetezés előtt legalább 6–8 órán át legyen száraz idő. Ugyancsak lényeges szempont, hogy már virágzó gyümölcsfát csak szükség esetén permetezz. Na és hogy mit mivel érdemes kezelni? Alább bemutatjuk a legtermészetesebb és környezetkímélőbb módszereket.
Fokhagyma-kivonattal különösen hatékony a levéltetvek, gombás és baktériumos fertőzések, valamint egyes kártevők visszaszorítása.
Zúzott fokhagymát áztass vízbe 24 órára, majd szűrd le és hígítva permetezd a fákra, bokrokra.
A fiatal hajtások gombás fertőzései, valamint a lombfelületi baktériumok ellen, illetve a stresszes, sérült növényi részek védelmére kifejezetten hatékony, ugyanakkor kíméletes és megelőzésre is alkalmazható szer a kamillafőzet.
Egy marék szárított kamillavirágot forralj fel 1 liter vízben, majd miután lehűlt, szűrd le, és permetezővel juttasd a lombfelületre.
Növényerősítésre, levéltetvek ellen, valamint általános immunstimulálóként használatos.
A friss csalánt vágd apróra, majd tegyél vizet egy műanyag edénybe és áztasd az összevágott csalánt 7–10 napig. Akkor jó, ha megszűnik az erős szag és habzás. Ezt követően szűrd le, és a kapott koncentrátumot 1:10 arányban vízzel hígítva permetezd a gyümölcsfákra, bokrokra.
Az ecetes oldat elsősorban hangyák ellen, felületi fertőtlenítésre és kártevők távoltartására hatásos szer.
Kizárólag nagyon híg oldatot használj: 1 liter vízhez nagyjából 1–2 evőkanál 10–15%-os étkezési ecetet adj hozzá, és a keveréket főként hangyák vagy felületi szennyeződések ellen, a törzsre és ágakra juttatva használd.
A szappanos permet elzárja a rovarok légzőnyílásait, így levéltetvek, pajzstetvek és atkák ellen is bevetheted.
Természetes, illatanyag- és adalékmentes szappanból 10 dkg-ot oldj fel 10 liter langyos vízben, majd a keverékkel permetezd le a fákat. Ezt később a leveleken is alkalmazhatod.
A narancsolaj természetes rovarölő hatású. Pajzstetvek, liszteskék vagy levéltetvek, atkák ellen érdemes alkalmaznod.
Egy liter vízhez adj hozzá 5 milliliter természetes narancsolajat, alaposan rázd össze, és vékony rétegben permetezd. Ne használd töményen, mert lombkárosodást okozhat.
Az olajos lemosó permet olyan ásványi vagy növényi olaj alapú készítmény, amely vékony bevonatot képez a telelő kártevőkön, így elzárja a légcseréjüket és elpusztítja őket, ezért főként pajzstetvek, atkák és egyéb telelő rovarok ellen használják.
A boltban kapható olajos lemosó permetet a csomagoláson megadott arányban kell vízzel hígítani, majd rügypattanás előtt, fagymentes, szélcsendes időben a fa törzsére és ágrendszerére juttatni.
A kén az egyik leghatékonyabb biokertészeti növényvédő szer. Elsősorban lisztharmat és gombás fertőzések megelőzésére, valamint az atkák visszaszorítása alkalmas. A kén a gombák anyagcseréjét gátolja, ezért megelőző jelleggel a leghatékonyabb.
A boltban, kertészetben vásárolt készítményt mindig a csomagoláson feltüntetett hígítási arány szerint kell vízben feloldani, és 15 °C feletti, de nem erős napsütéses időben a lombfelületre juttatni. Virágzó növényre ne permetezd.
Bakteriális és gombás fertőzések ellen alkalmazhatók a réz tartalmú permetszerek. Főként rügypattanás előtt ajánlott a használatuk.
A boltban, kertészetben vásárolt terméket a gyártó által javasolt hígításban kell vízzel elkeverni, majd szélcsendes időben a fák ágaira és törzsére permetezni. Mivel a réz felhalmozódhat a talajban, csak mértékkel használd.
A különböző gyümölcsfák más-más veszélyre érzékenyek, ezért fontos, hogy mindig annak megfelelően védekezz.
Problémák: varasodás, lisztharmat, almamoly.
Ajánlott védelem: rügypattanás után kénes kezelés, fokhagymás vagy csalános megelőző permet, metszés a szellős lombért.
Problémák: monília, levélfoltosság.
Ajánlott védelem: virágzás előtt és után kénes vagy biológiai gombaölő kezelés, fertőzött hajtások eltávolítása.
Probléma: levélfodrosodás.
Ajánlott védelem: rügyfakadás előtt réz- vagy kéntartalmú készítmény használata, fertőzött levelek azonnali eltávolítása.
Probléma: peronoszpóra, lisztharmat.
Ajánlott védelem: kénes permetezés, jó légmozgás biztosítása, sűrű lomb ritkítása.
Probléma: levéltetvek, gombás fertőzések.
Ajánlott védelem: csalánlé, fokhagymaoldat, szappanos permet.
Bors-tippek:
A gyümölcsfák vitalitásához fontos a tápanyag-utánpótlás, ezért tavasszal szórd be érett komposzttal a gyökérzónát. Mulcsozással – szalma, falevél, lenyírt fű – csökkenthető a kiszáradás és a gyomosodás.
Ha szeretnél többet tudni a bio permetezésről, nézd meg a következő videót:
