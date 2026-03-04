Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Permetezés kézi permetezővel tavasszal

9 természetes megoldás: így permetezd a gyümölcsfákat

kertgondozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 14:15
tipppermetezésmegelőzéstavasz
A tavasz a megújulás időszaka. A gyümölcsfák permetezése nem harc a természet ellen, hanem a növények természetes védelmének támogatása. Ha te is a vegyszermentes megoldásokat keresed, amelyek kímélik a környezetet, akkor ez a cikk neked szól.
  • A tavaszi gyümölcsfa-védelem alapja a megelőzés, nem a már kialakult betegségek kezelése.
  • A természetes permetek a legtöbb kártevő ellen hatékonyak lehetnek.
  • Cseppet sem mindegy, melyik napszakban permetezel.
  • A talajápolás legalább olyan fontos, mint a lombvédelem.

A gyümölcsfák permetezése tavasszal azért fontos, mert ezzel alapozod meg az egész éves termést, a fák egészségét. Ilyenkor a kártevők és gombás betegségek aktivizálódnak, ezért a megelőzés kiemelten fontos. Ezt megteheted vegyszermentesen, környezettudatosan, természetes növényvédelmi módszerekkel, házi praktikákkal is. A tavaszi permetezés célja nem a kártevők teljes kiirtása, hanem a fertőzések kialakulásának megakadályozása.

Gyümölcsfák permetezése vegyszermentesen
A gyümölcsfák permetezése megelőzi a kártevők megjelenését.
Gyümölcsfák permetezése tavasszal – Mikor és mivel láss hozzá? 

A permetezésre legideálisabb idő a kora hajnal vagy napnyugta után. Déli, erős napsütésben ne permetezz, mert levélégés alakulhat ki, a permet gyorsan elpárolog, illetve az ebben az időszakban aktív méheknek is árthatsz. Ezenkívül erős szélben, esőben sem lehet hatékonyan permetezni, ebből kifolyólag fontos, hogy permetezés előtt legalább 6–8 órán át legyen száraz idő. Ugyancsak lényeges szempont, hogy már virágzó gyümölcsfát csak szükség esetén permetezz. Na és hogy mit mivel érdemes kezelni? Alább bemutatjuk a legtermészetesebb és környezetkímélőbb módszereket.

Fokhagyma-kivonat – tetvek, gombák ellen

Fokhagyma-kivonattal különösen hatékony a levéltetvek, gombás és baktériumos fertőzések, valamint egyes kártevők visszaszorítása.

Így használd: 

Zúzott fokhagymát áztass vízbe 24 órára, majd szűrd le és hígítva permetezd a fákra, bokrokra.

Kamillafőzet – Nyugtató a friss hajtásoknak

A fiatal hajtások gombás fertőzései, valamint a lombfelületi baktériumok ellen, illetve a stresszes, sérült növényi részek védelmére kifejezetten hatékony, ugyanakkor kíméletes és megelőzésre is alkalmazható szer a kamillafőzet.

Így használd:

Egy marék szárított kamillavirágot forralj fel 1 liter vízben, majd miután lehűlt, szűrd le, és permetezővel juttasd a lombfelületre.

Erjesztett csalánlé – Levéltetű űző

Növényerősítésre, levéltetvek ellen, valamint általános immunstimulálóként használatos.

Így használd:

A friss csalánt vágd apróra, majd tegyél vizet egy műanyag edénybe és áztasd az összevágott csalánt 7–10 napig. Akkor jó, ha megszűnik az erős szag és habzás. Ezt követően szűrd le, és a kapott koncentrátumot 1:10 arányban vízzel hígítva permetezd a gyümölcsfákra, bokrokra.

Ecetes lemosás – hangyák ellen

Az ecetes oldat elsősorban hangyák ellen, felületi fertőtlenítésre és kártevők távoltartására hatásos szer.

Így használd:

Kizárólag nagyon híg oldatot használj: 1 liter vízhez nagyjából 1–2 evőkanál 10–15%-os étkezési ecetet adj hozzá, és a keveréket főként hangyák vagy felületi szennyeződések ellen, a törzsre és ágakra juttatva használd.

Szappanos permet – a klasszikus kártevőellenes megoldás

A szappanos permet elzárja a rovarok légzőnyílásait, így levéltetvek, pajzstetvek és atkák ellen is bevetheted.

Így használd:

Természetes, illatanyag- és adalékmentes szappanból 10 dkg-ot oldj fel 10 liter langyos vízben, majd a keverékkel permetezd le a fákat. Ezt később a leveleken is alkalmazhatod.

Narancsolajos permet – rovarok ellen

A narancsolaj természetes rovarölő hatású. Pajzstetvek, liszteskék vagy levéltetvek, atkák ellen érdemes alkalmaznod.

Így használd:

Egy liter vízhez adj hozzá 5 milliliter természetes narancsolajat, alaposan rázd össze, és vékony rétegben permetezd. Ne használd töményen, mert lombkárosodást okozhat.

Olajos lemosó permet – telelő kártevők ellen

Az olajos lemosó permet olyan ásványi vagy növényi olaj alapú készítmény, amely vékony bevonatot képez a telelő kártevőkön, így elzárja a légcseréjüket és elpusztítja őket, ezért főként pajzstetvek, atkák és egyéb telelő rovarok ellen használják.

Így használd:

A boltban kapható olajos lemosó permetet a csomagoláson megadott arányban kell vízzel hígítani, majd rügypattanás előtt, fagymentes, szélcsendes időben a fa törzsére és ágrendszerére juttatni.

Kéntartalmú készítmények – mire jók pontosan?

A kén az egyik leghatékonyabb biokertészeti növényvédő szer. Elsősorban lisztharmat és gombás fertőzések megelőzésére, valamint az atkák visszaszorítása alkalmas. A kén a gombák anyagcseréjét gátolja, ezért megelőző jelleggel a leghatékonyabb.

Így használd:

A boltban, kertészetben vásárolt készítményt mindig a csomagoláson feltüntetett hígítási arány szerint kell vízben feloldani, és 15 °C feletti, de nem erős napsütéses időben a lombfelületre juttatni. Virágzó növényre ne permetezd.

Réz alapú bio készítmények – mikor segíthetnek?

Bakteriális és gombás fertőzések ellen alkalmazhatók a réz tartalmú permetszerek. Főként rügypattanás előtt ajánlott a használatuk.

Így használd: 

A boltban, kertészetben vásárolt terméket a gyártó által javasolt hígításban kell vízzel elkeverni, majd szélcsendes időben a fák ágaira és törzsére permetezni. Mivel a réz felhalmozódhat a talajban, csak mértékkel használd.

Melyik gyümölcs mit kíván?

A különböző gyümölcsfák más-más veszélyre érzékenyek, ezért fontos, hogy mindig annak megfelelően védekezz.

Alma és körte

Problémák: varasodás, lisztharmat, almamoly.
Ajánlott védelem: rügypattanás után kénes kezelés, fokhagymás vagy csalános megelőző permet, metszés a szellős lombért.

Cseresznye és meggy:

Problémák: monília, levélfoltosság.
Ajánlott védelem: virágzás előtt és után kénes vagy biológiai gombaölő kezelés, fertőzött hajtások eltávolítása.

Őszibarack:

Probléma: levélfodrosodás.
Ajánlott védelem: rügyfakadás előtt réz- vagy kéntartalmú készítmény használata, fertőzött levelek azonnali eltávolítása.

Szőlő:

Probléma: peronoszpóra, lisztharmat.
Ajánlott védelem: kénes permetezés, jó légmozgás biztosítása, sűrű lomb ritkítása.

Bogyós gyümölcsök:

Probléma: levéltetvek, gombás fertőzések.
Ajánlott védelem: csalánlé, fokhagymaoldat, szappanos permet.

Bors-tippek: 
A gyümölcsfák vitalitásához fontos a tápanyag-utánpótlás, ezért tavasszal szórd be érett komposzttal a gyökérzónát. Mulcsozással – szalma, falevél, lenyírt fű – csökkenthető a kiszáradás és a gyomosodás.

Tavaszi permetezés a gyümölcsösben
Természetes megoldásokkal is lehetnek egészségesek a gyümölcsfáid.
10 tévhit a tavaszi permetezésről

  1. „Minél többet permetezek, annál jobb”
    Nem igaz. A túlzott permetezés károsíthatja a hasznos élővilágot és a talajt is.
  2. „Virágzáskor is lehet permetezni”
    Csak kivételes esetben, méhkímélő szerrel és napnyugta után. A legideálisabb még rügyfakadás előtt permetezni.
  3. „A nap bármely szakában permetezhetünk”
    A déli napsütés növeli a levélégés és a párolgási veszteség kockázatát.
  4. „Eső után azonnal permetezni kell”
    A nedves lombon a permet nem tapad meg megfelelően.
  5. „A kén minden gombabetegséget megszüntet”
    A kén inkább megelőzésre alkalmas, nem súlyos fertőzés kezelésére.
  6. „A biokertészetben nincs szükség permetezésre”
    A biokertészet is alkalmaz növényvédelmi beavatkozásokat, csak vegyszermentesen, kíméletesebb módon.
  7. „A fokhagyma-permet csodaszer”
    Megelőzésre jó, de erős fertőzésnél nem elegendő.
  8. „A réz teljesen veszélytelen”
    A réz felhalmozódhat a talajban, ezért mértékkel használd.
  9. „Ha nincs kártevő, akkor nem kell védekezni”
    A megelőző kezelés sokszor hatékonyabb, mint a már kialakult fertőzés kezelése.
  10. „A permetezés csak a lombot védi”
    A gyökérzóna ápolása, a komposzt és a mulcsozás legalább ilyen fontos.

Ha szeretnél többet tudni a bio permetezésről, nézd meg a következő videót:

