Hét ágra süt a nap a hétvégén: így végezd a tavaszi nagytakarítást a kertben

A tavaszi nagytakarítás nem ér véget a négy fal között. A kertet, teraszt is érdemes felébreszteni a téli álomból. A fakó levelek, poros bútorok, mohás, befeketedett járólapok komor kinézete mind a hideg hónapok emlékét őrzi. Itt az ideje, hogy a kertedben is a tisztaság, vidámság és a napsütés vegye át az uralmat.

A kertben végzett tavaszi nagytakarítás szebbé varázsolja a környezeted.

Fotó: Virrage Images / shutterstock

Tavaszi nagytakarítás a kertben

Nem kell mindent egy nap alatt megoldanod, haladj lépésről lépésre, éppen annyit csinálj, amennyit az időd és energiád enged.

1. lépés: a kerti bútorok tisztítása

A szezon előtt minden kerti bútort érdemes alaposan megtisztítani. A műanyag darabokat langyos, mosogatószeres vízzel és puha kefével mosd át, majd tiszta vízzel öblítsd le. A fabútoroknál különösen fontos, hogy először szárazon távolítsd el a port és a mohát, majd enyhén nedves ruhával töröld át azokat. Ha a felület kiszáradt vagy repedezett, finom csiszolópapírral simítsd át, és kend le kültéri favédő olajjal vagy lazúrral. A fémbútoroknál ellenőrizd a rozsdásodást: a kisebb rozsdafoltokat csiszold le, majd használj korróziógátló festéket. A párnákat mosd ki és csak teljesen száraz állapotban tedd vissza azokat a helyükre.

2. lépés: járólapok, térkövek, járdák lemosása

A burkolatok télen gyakran mohásodnak, elszíneződnek, csúszóssá válnak. Először söpörd fel a felületeket, majd erős vízsugárral vagy magasnyomású mosóval tisztítsd meg azokat. A makacs szennyeződéseket súrolókefével és enyhe tisztítószerrel távolítsd el. A fugák közül kapard ki a felgyűlt földet és gyomokat, mert azok hosszú távon károsíthatják a burkolatot. Ha tiszta, száraz a felület, szükség esetén fugahomokot is pótolhatsz.

3. lépés: korlátok, lépcsők, kültéri szerkezetek tisztítása

A lépcsők és korlátok a mindennapi használat miatt kiemelt figyelmet érdemelnek. A fém korlátokat tisztítsd meg nedves ruhával, majd ellenőrizd, nem lazultak-e meg a rögzítések. A fa lépcsőknél vizsgáld meg, nem jelentek-e meg repedések vagy nem látszanak-e korhadás jelei. A csúszásmentesség érdekében érdemes a lépcsőfelületeket alaposan lesúrolni, különösen ha mohásodás látható rajtuk. A kültéri lámpákat, világítótesteket is portalanítsd, ellenőrizd, hogy működnek-e, hiszen a tiszta burkolat és a megfelelő fény együtt teszi igazán biztonságossá és hangulatossá a kertben töltött estéket. A csatornacsöveket is tisztítsd ki, szedd ki belőlük az összegyűlt faleveleket, szennyeződéseket.