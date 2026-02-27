Hét ágra süt a nap a hétvégén: így végezd a tavaszi nagytakarítást a kertben

A tavaszi nagytakarítás nem ér véget a négy fal között. A kertet, teraszt is érdemes felébreszteni a téli álomból. A fakó levelek, poros bútorok, mohás, befeketedett járólapok komor kinézete mind a hideg hónapok emlékét őrzi. Itt az ideje, hogy a kertedben is a tisztaság, vidámság és a napsütés vegye át az uralmat.
Nem kell mindent egy nap alatt megoldanod, haladj lépésről lépésre, éppen annyit csinálj, amennyit az időd és energiád enged.
A szezon előtt minden kerti bútort érdemes alaposan megtisztítani. A műanyag darabokat langyos, mosogatószeres vízzel és puha kefével mosd át, majd tiszta vízzel öblítsd le. A fabútoroknál különösen fontos, hogy először szárazon távolítsd el a port és a mohát, majd enyhén nedves ruhával töröld át azokat. Ha a felület kiszáradt vagy repedezett, finom csiszolópapírral simítsd át, és kend le kültéri favédő olajjal vagy lazúrral. A fémbútoroknál ellenőrizd a rozsdásodást: a kisebb rozsdafoltokat csiszold le, majd használj korróziógátló festéket. A párnákat mosd ki és csak teljesen száraz állapotban tedd vissza azokat a helyükre.
A burkolatok télen gyakran mohásodnak, elszíneződnek, csúszóssá válnak. Először söpörd fel a felületeket, majd erős vízsugárral vagy magasnyomású mosóval tisztítsd meg azokat. A makacs szennyeződéseket súrolókefével és enyhe tisztítószerrel távolítsd el. A fugák közül kapard ki a felgyűlt földet és gyomokat, mert azok hosszú távon károsíthatják a burkolatot. Ha tiszta, száraz a felület, szükség esetén fugahomokot is pótolhatsz.
A lépcsők és korlátok a mindennapi használat miatt kiemelt figyelmet érdemelnek. A fém korlátokat tisztítsd meg nedves ruhával, majd ellenőrizd, nem lazultak-e meg a rögzítések. A fa lépcsőknél vizsgáld meg, nem jelentek-e meg repedések vagy nem látszanak-e korhadás jelei. A csúszásmentesség érdekében érdemes a lépcsőfelületeket alaposan lesúrolni, különösen ha mohásodás látható rajtuk. A kültéri lámpákat, világítótesteket is portalanítsd, ellenőrizd, hogy működnek-e, hiszen a tiszta burkolat és a megfelelő fény együtt teszi igazán biztonságossá és hangulatossá a kertben töltött estéket. A csatornacsöveket is tisztítsd ki, szedd ki belőlük az összegyűlt faleveleket, szennyeződéseket.
Ha ősszel talajtakaróként meghagytad a lehullott faleveleket, akkor nagyon helyesen jártál el, hiszen ezzel védted és tápanyaggal láttad el a talajt. Tavasszal azonban érdemes összegereblyézni a megmaradt leveleket és az elszáradt, elöregedett növénymaradványokat is. A vastag, összetömörödött levélréteg akadályozhatja a fűszálak és más talajtakaró növények fényhez jutását, valamint a levegő áramlását, ami gyepfulladáshoz és penészesedéshez vezethet. Ezért a gyepfelületről mindenképpen gereblyézd össze a leveleket, különösen ott, ahol már láthatóan sárgul vagy ritkul a fű. A leveleket komposztálhatod, a komposztot pedig később hasznosíthatod. A virágágyásokban ellenben meghagyhatsz egy vékonyabb levélréteget, ami segít megőrizni a talaj nedvességét és tápanyagtartalmát. Egy tiszta, rendezett kertben te is szívesebben látsz hozzá a kerti növények gondozásához.
Bors-tipp: ne feledkezz meg a kerti szerszámokról se! Ellenőrizd az állapotukat, és ha valamelyik már megérett a javításra vagy cserére, akkor itt az ideje azt is megtenni.
A kerti munka könnyed, mégis hatékony fizikai aktivitás. A gereblyézés, súrolás, pakolás átmozgatja az izmokat, javítja a vérkeringést és fokozza az állóképességet. A friss levegőn végzett tevékenység bizonyítottan csökkenti a stresszhormonok szintjét, miközben javítja a hangulatot. A rendezett környezet mentálisan is felszabadító: a külső rend gyakran belső egyensúlyt teremt. Egy alapos tavaszi nagytakarítás után nem csak a kert újul meg – te is frissebbnek, energikusabbnak érezed majd magad.
Ha eddig még nem komposztáltál, akkor itt az ideje elkezdeni. Ehhez kapsz segítséget a következő videóban:
