Vérforraló látvány: Kiszel Tünde szexi fotója felrobbantotta az internetet

Kiszel Tünde
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 11:30
celebszexinőnap
A sztár nem fogta vissza magát. Kiszel Tünde lenyűgözően nézett ki.

Magyarország lenyűgöző naptárdívája megint túl tett magán. Legutóbbi bejegyzése ismét közönségkedvenc lett, ezzel pedig elérte, hogy megint mindenki róla beszéljen. Kiszel Tünde megmutatta báját.

Kiszel Tünde
Kiszel Tünde szexi fotón pózolt Fotó: MW archív

Kiszel Tünde egy szál köntösben

Március 8-án ünnepeltük a Nemzetközi Nőnapot, aminek alkalmából tett ki egy bejegyzést Kiszel Tünde is. A naptárdíva, aki nem mellesleg a csodás hangú, Hunyadi Donatella édesanyja, egy szál köntösben egy medence mellől köszöntötte a nőket.

Boldog Nőnapot kívánok minden Hölgytársamnak! Ma szóljon a nap rólunk: egy kis kényeztetésről, feltöltődésről és nőnapi wellnessről

- írta oldalán.

Kiszel Tünde betartotta saját tanácsát, minden bizonnyal csodásan telt a napja, ezt tanúsíthatja a hatalmas mosoly az arcán. Követői nem győzték viszonozni kedvességét.

  • Boldog Nőnapot! Gyönyörű vagy!
  • Köszönöm, neked is Boldog Nőnapot!

- írták fényképe mellé.

Tünde fotója egyhamar népszerű lett, mutatjuk is:

 

