Vérforraló látvány: Kiszel Tünde szexi fotója felrobbantotta az internetet

Magyarország lenyűgöző naptárdívája megint túl tett magán. Legutóbbi bejegyzése ismét közönségkedvenc lett, ezzel pedig elérte, hogy megint mindenki róla beszéljen. Kiszel Tünde megmutatta báját.
Március 8-án ünnepeltük a Nemzetközi Nőnapot, aminek alkalmából tett ki egy bejegyzést Kiszel Tünde is. A naptárdíva, aki nem mellesleg a csodás hangú, Hunyadi Donatella édesanyja, egy szál köntösben egy medence mellől köszöntötte a nőket.
Boldog Nőnapot kívánok minden Hölgytársamnak! Ma szóljon a nap rólunk: egy kis kényeztetésről, feltöltődésről és nőnapi wellnessről
- írta oldalán.
Kiszel Tünde betartotta saját tanácsát, minden bizonnyal csodásan telt a napja, ezt tanúsíthatja a hatalmas mosoly az arcán. Követői nem győzték viszonozni kedvességét.
- írták fényképe mellé.
Tünde fotója egyhamar népszerű lett, mutatjuk is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.