/Lenyűgöző, mire képes ez az apró gyümölcs – Ne becsüld alá a ribizli gyógyító erejét!

Már javában tombol a ribizliszezon, a nyári gyümölcs pedig magában és a különböző desszertekben is mennyei. Míg egyesek a boltokban kutatnak a bogyós finomság után, addig mások a nagymama kertjében dézsmálják meg a bokrokat. Bár a ribizli fogyasztása rengeteg egészségügyi előnnyel jár, – legyen szó akár a piros, a fehér vagy a fekete változatról, – fanyar íze miatt sokan nem szeretik, aminek a megtisztítása is egy valódi küzdelem. Most azonban eláruljuk, miért ne mondj le róla.

A ribizlinek számos pozitív egészségügyi hatása van

Fotó: Kasefoto / Shutterstock

A ribizli egészségügyi előnyei: ezért fogyaszd a nyári gyümölcsöt minden nap

Kiváló antioxidáns-forrás

A bogyós gyümölcs nagyon magas antioxidáns tartalommal bír, ami nagyban növeli szervezetünkre gyakorolt pozitív hatását. Gazdag C-vitaminban, antociánban – ami gyulladáscsökkentő hatású – valamint flavonoidokban, amelyek hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségéhez. A nyár egyik kedvence emellett az antioxidánsoknak köszönhetően csökkenti az oxidatív stresszt, jó hatással van a gyomor gyulladásos megbetegedéseire, valamint hozzájárul a krónikus betegségek (daganat, szívbetegség) megelőzéséhez.

Jó káliumforrás

A ribizli, főként a fekete és a vörös változat bizonyos mennyiségben tartalmaz káliumot, – egy kulcsfontosságú ásványi anyag és elektrolit – ami hatalmas szerepet tölt be a folyadékháztartás, az ideg- és izomfunkciók, valamint a vérnyomás szabályozásában.

Nagyon kevés zsírt, koleszterint és nátriumot tartalmaz

A ribizli alacsony zsír-, koleszterin- és nátriumtartalommal rendelkezik, ami nagyon előnyös az egészséges táplálkozás szempontjából. Ennek következtében hozzájárul a megfelelő testsúly fenntartásához és a vérnyomás szabályozásához.

Magas rosttartalommal bír

100 gramm ribizli körülbelül 4-5 gramm rostot tartalmaz, ez viszonylag magasnak számít a gyümölcsök között és hozzájárul a napi rost-és ásványi anyag szükséglethez. Továbbá segíti a bélmozgást, a vércukorszint szabályozását, a koleszterinszint csökkentését, valamint szerepet játszik a teltségérzetben is.

Így fogyaszd a ribizlit: a szervezeted is meghálálja

A ribizli magában kissé fanyar, így nem mindenki szereti, azonban különböző receptekben tökéletesen megállja a helyét. A nyári gyümölcsből ugyanis lekvárt, pudingot és szószt is készíthetünk, mindemellett pedig megbolondíthatjuk vele az édesebb süteményeket, például a kalácsokat és muffinokat. Amennyiben egy kis változatosságra vágysz, a müzlidet és a zabkásádat is feldobhatod vele.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a ribizli jótékony hatásairól: