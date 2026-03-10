Ha igazán pezsdítő élményre vágysz, ezeken a helyeken érdemes megszállni – Megvannak az Év Szállodája cím nyertesei

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 2025 őszén is meghirdette a magas presztízzsel bíró Év Szállodája pályázatot a Visit Hungary szakmai partnerségében, a díjátadásra pedig 2026. február 27-én a Hilton Budapest szállodában került sor. De vajon kik zsebelhették be ezeket a különleges elismeréseket? Most felfedjük!

Az Év Szállodája különdíjasa, az Ózon Hotel & Luxury Villas****superior elképesztő élményeket kínál.

Rengeteg hotel jelentkezett a 2025-ös Év Szállodája pályázatra.

Egy igazán különleges szálloda nyerte el a Vendégélmény Különdíjat.

Az Ózon Hotel & Luxury Villas****superiorban mesés környezet mellett, számos élménnyel gazdagodva élvezheted a pihenésedet.

Rengetegen jelentkeztek az Év Szállodája pályázatra

Az MSZÉSZ 2013-ban hívta életre a pályázatot annak érdekében, hogy reflektorfénybe helyezze a legnívósabb hoteleket, amelyek példát mutatnak az iparágnak, miközben magas minőségű szolgáltatásokkal várják a vendégeket. A 2025-ös Év Szállodája pályázatra számos hotel jelentkezett, a szakmai zsűri pedig rengeteg szempont alapján hozta meg végső döntését. A zsűri tagja volt Juszkó Anita, az MSZÉSZ alelnöke és a Four Points by Sheraton Kecskemét igazgatója; Szerdi Zsuzsanna, a Hunguest Hotel Apollo & Béke igazgatója; Baldauf Csaba, a Kolping Hotel Spa & Family Resort igazgatója; Schmidt Ferenc, az AquaMed Hotel Harkány szállodaigazgatója, illetve Maráczi Gábor, a Hunguest Portfolio Development vezetője.

Ők lettek az Év Szállodája 2025 kategórianyertesei és különdíjasai

Az Év Szállodája 2025 cím kategórianyertesei:

5* kategória: Queen’s Court Hotel & Residence

Budapesti 4* „full service” kategória: Four Points by Sheraton Budapest Danube

Fővároson kívüli 4* „full service” kategória: Ensana Thermal Aqua

Budapesti 4* „limited service” kategória: Mera Hotel

3* „full service” kategória: Elixír Medical Wellness Hotel

3* „limited service” kategória: Florin Apart Hotel

Az Ózon Hotel & Luxury Villas****superiorban különleges gasztronómiai élménnyel várják a vendégeket.

A zsűri különdíjakkal is kitüntette a legjobbakat:

Legjobb Humánpolitika Különdíj: Danubius Hotel Helia

Kiemelkedő Vendégélmény Különdíj: Ózon Hotel & Luxury Villas****superior

A díjazás után az Ózon Hotel & Luxury Villas****superior tulajdonosa, Hoffmann Henrik is megszólalt lapunknak.