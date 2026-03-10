Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Hotel Ózon mesés látképe, ami az Év Szállodája különdíjat nyerte.

Ha igazán pezsdítő élményre vágysz, ezeken a helyeken érdemes megszállni – Megvannak az Év Szállodája cím nyertesei

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 11:25
Év Szállodájaszállodahotel
Tudod már, hol szeretnéd tölteni a következő belföldi pihenésedet? Hadd adjunk pár lehengerlő tippet, ahol olyan nagyszerű élményekben lehet részed, mint az országban sehol máshol! Nemrég ugyanis kihirdették az Év Szállodája pályázat nyerteseit, ezért tarts velünk, és ismerd meg őket közelebbről!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 2025 őszén is meghirdette a magas presztízzsel bíró Év Szállodája pályázatot a Visit Hungary szakmai partnerségében, a díjátadásra pedig 2026. február 27-én a Hilton Budapest szállodában került sor. De vajon kik zsebelhették be ezeket a különleges elismeréseket? Most felfedjük!

Az Év Szállodája különdíjasa az Ózon Hotel & Luxury Villas****superior.
Az Év Szállodája különdíjasa, az Ózon Hotel & Luxury Villas****superior elképesztő élményeket kínál.
Fotó: hotelozon.hu
  • Rengeteg hotel jelentkezett a 2025-ös Év Szállodája pályázatra.
  • Egy igazán különleges szálloda nyerte el a Vendégélmény Különdíjat.
  • Az Ózon Hotel & Luxury Villas****superiorban mesés környezet mellett, számos élménnyel gazdagodva élvezheted a pihenésedet.

Rengetegen jelentkeztek az Év Szállodája pályázatra

Az MSZÉSZ 2013-ban hívta életre a pályázatot annak érdekében, hogy reflektorfénybe helyezze a legnívósabb hoteleket, amelyek példát mutatnak az iparágnak, miközben magas minőségű szolgáltatásokkal várják a vendégeket. A 2025-ös Év Szállodája pályázatra számos hotel jelentkezett, a szakmai zsűri pedig rengeteg szempont alapján hozta meg végső döntését. A zsűri tagja volt Juszkó Anita, az MSZÉSZ alelnöke és a Four Points by Sheraton Kecskemét igazgatója; Szerdi Zsuzsanna, a Hunguest Hotel Apollo & Béke igazgatója; Baldauf Csaba, a Kolping Hotel Spa & Family Resort igazgatója; Schmidt Ferenc, az AquaMed Hotel Harkány szállodaigazgatója, illetve Maráczi Gábor, a Hunguest Portfolio Development vezetője.

Ők lettek az Év Szállodája 2025 kategórianyertesei és különdíjasai

Az Év Szállodája 2025 cím kategórianyertesei:

  • 5* kategória: Queen’s Court Hotel & Residence
  • Budapesti 4* „full service” kategória: Four Points by Sheraton Budapest Danube
  • Fővároson kívüli 4* „full service” kategória: Ensana Thermal Aqua
  • Budapesti 4* „limited service” kategória: Mera Hotel
  • 3* „full service” kategória: Elixír Medical Wellness Hotel
  • 3* „limited service” kategória: Florin Apart Hotel
Az Év Szállodájának különdíjasa, ahol a gasztronómiai élményre is hangsúlyt fektetnek.
Az Ózon Hotel & Luxury Villas****superiorban különleges gasztronómiai élménnyel várják a vendégeket.
Fotó: hotelozon.hu

A zsűri különdíjakkal is kitüntette a legjobbakat:

  • Legjobb Humánpolitika Különdíj: Danubius Hotel Helia
  • Kiemelkedő Vendégélmény Különdíj: Ózon Hotel & Luxury Villas****superior

A díjazás után az Ózon Hotel & Luxury Villas****superior tulajdonosa, Hoffmann Henrik is megszólalt lapunknak.

Az Ózon Hotel & Luxury Villas****superior – ahol a szemet gyönyörködtető természet, a meghitt nyugalom és a luxus kéz a kézben jár

Első körben kíváncsiak voltunk arra, hogy Hoffmann Henrik, a szálloda tulajdonosa számított-e különdíjra, vagy óriási meglepetésként érte-e az elismerés.

 Már az elején is azt gondoltuk, hogy jó eséllyel indulunk, hiszen a szálloda forgalmából és a vendégeink visszajelzéseiből úgy éreztük, hogy valóban kiváló vendégélményt tudunk nyújtani

– mondta Hoffmann Henrik, és hangsúlyozta, hogy nagy figyelmet szentelnek a látogatók visszajelzéseire és folyamatosan igyekeznek pótolni a hiányosságokat.

Kiszakadnál a rohanó hétköznapokból? Ez teszi az Ózon Hotelt annyira különlegessé

Ami nagyon különleges ebben a szállodában, az a fekvése, hiszen Magyarország egyik legmagasabban fekvő szállodája, és bizonyosan az egyik legjobb kilátással rendelkezik a vidéki szállodák közül

– emelte ki a tulajdonos a hely különlegességét, amely majdnem 700 méterrel fekszik a tengerszint felett, és a hegygerincen helyezkedik el. A tulajdonos emellett elárulta, hogy a hely különlegességéhez hozzátartoznak a manapság nagy népszerűségnek örvendő szolgáltatások is, mint a jóga, a légzésterápia, a hangtálas foglalkozás vagy a szaunaceremónia, illetve vezetett túrákat is szerveznek, ezeket pedig a vendégek ingyenesen vehetik igénybe. Végül, de nem utolsósorban az idelátogatóknak elképesztő gasztronómiai élményben lehet részük, hiszen a magyaros ételek mellett nemzetközi ízek is helyet kapnak.

z Ózon Hotel & Luxury Villas****superior wellnessrészlege, az Év Szállodájának különdíjasa.
Az Ózon Hotel & Luxury Villas****superiorban mesés környezet mellett számos élménnyel gazdagodva élvezheted a pihenésedet.
Fotó: hotelozon.hu

Az Ózon Hotel jövőbeli tervei, amelyek még nívósabbá teszik ezt a különleges helyet

Az Ózon Hotel tulajdonosa dolgozik a vendégélmény továbbfejlesztésén, és nemcsak hazai, hanem akár külföldi elismerést is szeretne bezsebelni. Újabb projektjükben ugyanis például azt tervezik, hogy egy jóga templomot és longetivity-kezelőket is építenek.

Bízunk abban, hogy ez a következő esztendőkben is kellően vonzó és kellően elmélyített vendégélményt lesz képes generálni a kedves vendégek számára

– zárta gondolatait Hoffmann Henrik.

Ezzel a videóval betekintést nyerhetsz Ózon Hotel & Luxury Villas****superior-ba:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu