Ha igazán pezsdítő élményre vágysz, ezeken a helyeken érdemes megszállni – Megvannak az Év Szállodája cím nyertesei

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 2025 őszén is meghirdette a magas presztízzsel bíró Év Szállodája pályázatot a Visit Hungary szakmai partnerségében, a díjátadásra pedig 2026. február 27-én a Hilton Budapest szállodában került sor. De vajon kik zsebelhették be ezeket a különleges elismeréseket? Most felfedjük!
Az MSZÉSZ 2013-ban hívta életre a pályázatot annak érdekében, hogy reflektorfénybe helyezze a legnívósabb hoteleket, amelyek példát mutatnak az iparágnak, miközben magas minőségű szolgáltatásokkal várják a vendégeket. A 2025-ös Év Szállodája pályázatra számos hotel jelentkezett, a szakmai zsűri pedig rengeteg szempont alapján hozta meg végső döntését. A zsűri tagja volt Juszkó Anita, az MSZÉSZ alelnöke és a Four Points by Sheraton Kecskemét igazgatója; Szerdi Zsuzsanna, a Hunguest Hotel Apollo & Béke igazgatója; Baldauf Csaba, a Kolping Hotel Spa & Family Resort igazgatója; Schmidt Ferenc, az AquaMed Hotel Harkány szállodaigazgatója, illetve Maráczi Gábor, a Hunguest Portfolio Development vezetője.
Az Év Szállodája 2025 cím kategórianyertesei:
A zsűri különdíjakkal is kitüntette a legjobbakat:
A díjazás után az Ózon Hotel & Luxury Villas****superior tulajdonosa, Hoffmann Henrik is megszólalt lapunknak.
Első körben kíváncsiak voltunk arra, hogy Hoffmann Henrik, a szálloda tulajdonosa számított-e különdíjra, vagy óriási meglepetésként érte-e az elismerés.
Már az elején is azt gondoltuk, hogy jó eséllyel indulunk, hiszen a szálloda forgalmából és a vendégeink visszajelzéseiből úgy éreztük, hogy valóban kiváló vendégélményt tudunk nyújtani
– mondta Hoffmann Henrik, és hangsúlyozta, hogy nagy figyelmet szentelnek a látogatók visszajelzéseire és folyamatosan igyekeznek pótolni a hiányosságokat.
Ami nagyon különleges ebben a szállodában, az a fekvése, hiszen Magyarország egyik legmagasabban fekvő szállodája, és bizonyosan az egyik legjobb kilátással rendelkezik a vidéki szállodák közül
– emelte ki a tulajdonos a hely különlegességét, amely majdnem 700 méterrel fekszik a tengerszint felett, és a hegygerincen helyezkedik el. A tulajdonos emellett elárulta, hogy a hely különlegességéhez hozzátartoznak a manapság nagy népszerűségnek örvendő szolgáltatások is, mint a jóga, a légzésterápia, a hangtálas foglalkozás vagy a szaunaceremónia, illetve vezetett túrákat is szerveznek, ezeket pedig a vendégek ingyenesen vehetik igénybe. Végül, de nem utolsósorban az idelátogatóknak elképesztő gasztronómiai élményben lehet részük, hiszen a magyaros ételek mellett nemzetközi ízek is helyet kapnak.
Az Ózon Hotel tulajdonosa dolgozik a vendégélmény továbbfejlesztésén, és nemcsak hazai, hanem akár külföldi elismerést is szeretne bezsebelni. Újabb projektjükben ugyanis például azt tervezik, hogy egy jóga templomot és longetivity-kezelőket is építenek.
Bízunk abban, hogy ez a következő esztendőkben is kellően vonzó és kellően elmélyített vendégélményt lesz képes generálni a kedves vendégek számára
– zárta gondolatait Hoffmann Henrik.
Ezzel a videóval betekintést nyerhetsz Ózon Hotel & Luxury Villas****superior-ba:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.