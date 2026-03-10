Izmos kockahas vagy cuki apatest – A tudomány meghatározta, ilyen az ideális férfitest a nők szerint

Milyen a vonzó férfitest? Bár a legtöbben automatikusan rávágnánk, hogy izmos, kigyúrt, sportos, de ha jobban belegondolunk, a helyes válasz ennél egy fokkal bonyolultabb. Az ízlés szubjektív, azonban most egy kutatással támasztották alá, milyen testi adottságokkal rendelkező férfiak a legnépszerűbbek a hölgyek körében.
Ez nem egyszerűen ízlés kérdése. Hogy milyen férfiakat találunk vonzónak, abban a kultúra, a pszichológia és a biológia egyaránt szerepet játszik. A test arányai, a szimmetria, valamint az általános fizikum mind hatással lehetnek arra, milyen benyomást kelt valaki az első pillantásra. A férfitest esetében általában a kidolgozott izmok kapják a legtöbb figyelmet. A széles vállak, a hangsúlyos mellkas és a nagy bicepsz tulajdonképpen a jó pasik szimbólumaivá váltak. De tényleg ez lenne a nyitja a férfitest vonzerejének?
Egy nemzetközi kutatásban keresték a leginkább vonzó férfitest jellemzőit. A vizsgálatban 283 résztvevő vett részt 3 különböző országból: az Egyesült Királyságból, Kínából és Litvániából. A résztvevőknek 15 különböző férfitestet ábrázoló képet kellett rangsorolniuk aszerint, mennyire találják őket vonzónak. A képek két fontos tényezőben tértek el egymástól: egyrészt a váll–derék arányban, illetve a testzsír mennyiségében. Ez tette lehetővé, hogy a kutatók felmérjék, mi befolyásolja leginkább a nők vonzalmát.
Mutatjuk, mi derült ki!
Az úgynevezett V-alakú felsőtest – vagyis a széles váll és a keskeny derék – atletikus testalkat, amelyhez fizikai erőt és aktív életmódot társítunk. A kutatás szerint ez az arány valóban növeli a férfiak vonzerejét, de nem ez a legfontosabb!
A vizsgálat eredményei alapján a férfiak fizikai vonzerejét legerősebben a testzsír mennyisége befolyásolta. Más szóval, az, hogy mennyire fitt és karcsú valaki, fontosabbnak bizonyult, mint az izomtömeg nagysága.
A kutatás alapján a legvonzóbbnak ítélt férfitest nagyjából 12–15%-os testzsírral és 23–27 közötti BMI-tartománnyal rendelkezik.
A kutatók szerint a testzsír szerepe mögött biológiai okokat érdemes keresni, hiszen az alacsonyabb zsírszázalék általában magasabb tesztoszteronszinttel és jobb anyagcsere-állapottal jár együtt, ami jól jelzi, ha egy férfi egészséges, jó fizikai állapotban van, és erős genetikai adottságokkal rendelkezik.
A következő videóból megtudhatod, mi teszi vonzóvá a férfit a nők szerint:
