A vonzó férfi testét mutató pasi.

Izmos kockahas vagy cuki apatest – A tudomány meghatározta, ilyen az ideális férfitest a nők szerint

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 11:15
Kockahas és duzzadó karok? Egy új kutatás rántotta le a leplet arról, hogy milyen valójában a nők szerint a vonzó férfitest. A válasz meglepőbb, mint gondolnád!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Milyen a vonzó férfitest? Bár a legtöbben automatikusan rávágnánk, hogy izmos, kigyúrt, sportos, de ha jobban belegondolunk, a helyes válasz ennél egy fokkal bonyolultabb. Az ízlés szubjektív, azonban most egy kutatással támasztották alá, milyen testi adottságokkal rendelkező férfiak a legnépszerűbbek a hölgyek körében.

Vonzó férfitestét méri egy pasi szalaggal.
Egy kutatás fedte fel a nagy titkot: ilyen egy vonzó férfitest a nők számára. Fotó: Max kegfire /  Shutterstock 
  • Egy kutatással vizsgálták, milyen a legvonzóbb férfitestalkat a nők szerint.
  • A felmérésben három nemzetiségből válogatott nők vettek részt.
  • Meglepően konkrét számok rajzolódnak ki az ideális férfitest kapcsán.

Milyen a vonzó férfitestalkat?

Ez nem egyszerűen ízlés kérdése. Hogy milyen férfiakat találunk vonzónak, abban a kultúra, a pszichológia és a biológia egyaránt szerepet játszik. A test arányai, a szimmetria, valamint az általános fizikum mind hatással lehetnek arra, milyen benyomást kelt valaki az első pillantásra. A férfitest esetében általában a kidolgozott izmok kapják a legtöbb figyelmet. A széles vállak, a hangsúlyos mellkas és a nagy bicepsz tulajdonképpen a jó pasik szimbólumaivá váltak. De tényleg ez lenne a nyitja a férfitest vonzerejének?

Egy nemzetközi kutatásban keresték a leginkább vonzó férfitest jellemzőit. A vizsgálatban 283 résztvevő vett részt 3 különböző országból: az Egyesült Királyságból, Kínából és Litvániából. A résztvevőknek 15 különböző férfitestet ábrázoló képet kellett rangsorolniuk aszerint, mennyire találják őket vonzónak. A képek két fontos tényezőben tértek el egymástól: egyrészt a váll–derék arányban, illetve a testzsír mennyiségében. Ez tette lehetővé, hogy a kutatók felmérjék, mi befolyásolja leginkább a nők vonzalmát.

Az eredményekből egyértelművé vált, hogy mindkét jellemző fontos, de az egyik jóval erősebben hat a nőkre

Mutatjuk, mi derült ki!

Az úgynevezett V-alakú felsőtest – vagyis a széles váll és a keskeny derék – atletikus testalkat, amelyhez fizikai erőt és aktív életmódot társítunk. A kutatás szerint ez az arány valóban növeli a férfiak vonzerejét, de nem ez a legfontosabb!

De akkor mitől lesz vonzó egy férfitest?

A vizsgálat eredményei alapján a férfiak fizikai vonzerejét legerősebben a testzsír mennyisége befolyásolta. Más szóval, az, hogy mennyire fitt és karcsú valaki, fontosabbnak bizonyult, mint az izomtömeg nagysága.

A kutatás alapján a legvonzóbbnak ítélt férfitest nagyjából 12–15%-os testzsírral és 23–27 közötti BMI-tartománnyal rendelkezik.

Vonzó férfitestet néző fiatal nő.
Az egyes országok között csak kisebb eltérések jelentkeztek, ami azt is bizonyítja, hogy ezek a preferenciák kultúrától függetlenül is hasonlóak lehetnek. Fotó: QUNICA_STUDIO / 123RF

Miért ez teszi vonzóvá a férfitestet?

A kutatók szerint a testzsír szerepe mögött biológiai okokat érdemes keresni, hiszen az alacsonyabb zsírszázalék általában magasabb tesztoszteronszinttel és jobb anyagcsere-állapottal jár együtt, ami jól jelzi, ha egy férfi egészséges, jó fizikai állapotban van, és erős genetikai adottságokkal rendelkezik.

A következő videóból megtudhatod, mi teszi vonzóvá a férfit a nők szerint:

