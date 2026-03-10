Izmos kockahas vagy cuki apatest – A tudomány meghatározta, ilyen az ideális férfitest a nők szerint

Milyen a vonzó férfitest? Bár a legtöbben automatikusan rávágnánk, hogy izmos, kigyúrt, sportos, de ha jobban belegondolunk, a helyes válasz ennél egy fokkal bonyolultabb. Az ízlés szubjektív, azonban most egy kutatással támasztották alá, milyen testi adottságokkal rendelkező férfiak a legnépszerűbbek a hölgyek körében.

Milyen a vonzó férfitestalkat?

Ez nem egyszerűen ízlés kérdése. Hogy milyen férfiakat találunk vonzónak, abban a kultúra, a pszichológia és a biológia egyaránt szerepet játszik. A test arányai, a szimmetria, valamint az általános fizikum mind hatással lehetnek arra, milyen benyomást kelt valaki az első pillantásra. A férfitest esetében általában a kidolgozott izmok kapják a legtöbb figyelmet. A széles vállak, a hangsúlyos mellkas és a nagy bicepsz tulajdonképpen a jó pasik szimbólumaivá váltak. De tényleg ez lenne a nyitja a férfitest vonzerejének?

Egy nemzetközi kutatásban keresték a leginkább vonzó férfitest jellemzőit. A vizsgálatban 283 résztvevő vett részt 3 különböző országból: az Egyesült Királyságból, Kínából és Litvániából. A résztvevőknek 15 különböző férfitestet ábrázoló képet kellett rangsorolniuk aszerint, mennyire találják őket vonzónak. A képek két fontos tényezőben tértek el egymástól: egyrészt a váll–derék arányban, illetve a testzsír mennyiségében. Ez tette lehetővé, hogy a kutatók felmérjék, mi befolyásolja leginkább a nők vonzalmát.

Az eredményekből egyértelművé vált, hogy mindkét jellemző fontos, de az egyik jóval erősebben hat a nőkre

Mutatjuk, mi derült ki!

Az úgynevezett V-alakú felsőtest – vagyis a széles váll és a keskeny derék – atletikus testalkat, amelyhez fizikai erőt és aktív életmódot társítunk. A kutatás szerint ez az arány valóban növeli a férfiak vonzerejét, de nem ez a legfontosabb!

De akkor mitől lesz vonzó egy férfitest?

A vizsgálat eredményei alapján a férfiak fizikai vonzerejét legerősebben a testzsír mennyisége befolyásolta. Más szóval, az, hogy mennyire fitt és karcsú valaki, fontosabbnak bizonyult, mint az izomtömeg nagysága.