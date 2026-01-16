Még mindig veletek alszik a gyerek? Így szoktathatod le róla pofonegyszerűen

A gyerek külön alvásra szoktatása több lépésből áll, de egyszerűbb mint gondolnád.

Ha időközben még jó párszor átvándorol hozzátok, annak orvoslására is számos praktika létezik.

Az átszoktatás a gyerek későbbi életére is hatással van.

A gyerek külön alvásra szoktatása pofonegyszerű lesz, ha bevetsz néhány tuti tippet. Fontos azonban, hogy csak akkor próbáld ki ezeket a módszereket, ha a külön alvás senkinek sem lesz traumatikus, vagyis te is készen állsz arra, hogy a gyereked nem fog veled aludni.

A gyerek külön alvásra szoktatása elsőre ijesztő feladatnak tűnhet, pedig nem az / Fotó: Aloha Hawaii / Shutterstock

A gyerek külön alvásra szoktatása veled kezdődik

Ha te is azoknak a szülőknek a csapatát erősíted, akik azt mondják, hogy a gyerek ragaszkodik hozzá, hogy velük aludjon, akkor tedd fel magadnak a kérdést: valóban neki fontos vagy inkább neked? Ha megérett benned az elhatározás, hogy véget vess a közös alvásnak, akkor tudatosítsd magadban, hogy az önálló szunyókálás nem elutasítás, hanem fejlődési lépcsőfok. A gyereknek ezt ugyanúgy meg kell tanulnia, tapasztalnia, mint a járást vagy az önálló étkezést. Az elején ezekben is segítetted őt, fogtad a kezét, hogy támogasd az első lépéseit, betetted a falatot a szájába, mert ő még egyedül nem volt rá képes. Aztán napról napra bátrabb és ügyesebb lett, és büszke volt magára, amikor az első kanál főzeléket sikerült bejátszania a szájába, még akkor is, ha az első tíz a homlokán vagy a hajában kötött ki. Szóval ha készen állsz arra, hogy megtegyetek egy újabb lépcsőfokot, akkor hagyd, hogy megtanuljon egyedül aludni.

Hogyan szoktassam külön alvásra a gyereket?

1. Engedélyezett menekülőút

Sok gyerek nem az egyedül alvástól fél, hanem attól, hogy nem mehet át hozzád, ha baj van. Mondd ki konkrétan: ha felébred, átjöhet szólni, de nem költözhet be éjszakára. Az érzés, hogy az „ajtó nyitva van”, gyakran már önmagában csökkenti az éjszakai felébredések számát, és mivel tudja, hogy bármikor átmehet, már nem is lesz olyan fontos a számára. Ha mégis meglátogat éjjel, kísérd vissza a szobájába, simogasd, puszild, öleld és nyugtasd meg, majd menj vissza a hálódba – egyedül.