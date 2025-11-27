Így kezeld a krónikus álmatlanságodat! Hatékonyabb, mint hinnéd

Kimerültél és próbálsz minél jobban aludni, de nem megy? Nem vagy egyedül, ha krónikus álmatlanságban szenvedsz. A felnőttek körülbelül 12%-ának problémát okoz az elalvás, a nyugodt alvás vagy a hajnali visszaalvás.

Nem csak téged üldöz a krónikus álmatlanság / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Krónikus álmatlanságban szenvedsz? Van megoldás!

Míg sokan próbálják csökkenteni a koffeinbevitel vagy edzeni, hogy elaludjanak, egy új kutatás kimutatta, hogy van egy adott tevékenység, ami szintén nagy változást hozhat az alvás minőségünkben és az elalvásunkkal kapcsolatban.

Ez a bizonyos gyakorlat annyira pihentető, hogy a kutatók úgy vélik, ugyanolyan hatékony, mint a beszélgetős terápiaként elnevezett módszer, amely általában a hosszú álmatlanság kezelésének egyik leghatékonyabb módja.

A tanulmány szerint a tai chi - ami egy gyengéd mozgás, a légzőgyakorlatok és a meditáció nyugtató kombinációja - hasonló előnyökkel járt a középkorú és az idősebb felnőtteknél.

Bár a szakértők hét-kilenc óra alvást javasolnak minden este az egészség megőrzése érdekében, a felnőttek több, mint egyharmada nem éri el ezt az alvásszámot - számol be róla a Post.

Sajnos azonban az alváshiány növelheti a krónikus megbetegedéseket, negatív hatással járhat a szívre, depresszióra és a demenciára. Bár a kognitív viselkedés terápia az egyik legelőnyösebb kezelés, egyben drága, korlátozott lehetőségekkel.

Egy tanulmányban 200 ötven év feletti felnőtt vett részt, akik hetente kétszer egy tai chi vagy kognitív viselkedésterápián vettek részt. A kutatók az Insomnia Severity Indexet (ISI) használták az alvási tünetek, a mindennapi életre gyakorolt hatásának értékelésére.

Az első három hónapban a viselkedésterápia pozitív eredményeket hozott, több, mint egy év elteltével a két kezelési mód hasonló eredményekkel társult. Egy korábbi tanulmány szerint a kínai közösségekben a tai chi több, mint 5 perccel növelte az alvás időtartamát és 25 perccel hamarabbi alvást eredményezett.

A tai chi és a kognitív viselkedésterápia nem csak az alvás minőségén segített, de a mentális egészség, fizikai erőnlét és a hétköznapi élet minőségén is javított. Az ősi harcművészet pozitív hatásai összefüggésben állhatnak az állandó gyakorlással, a résztvevők közül sokan a kísérlet után is folytatták a gyakorlást.