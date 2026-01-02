Olvasni jó! Nem csak a téli szünetben!

Együtt olvasni egy mesét mindig azt jelenti, hogy egyszerre élitek át a várakozást, mosolyt és csodát. Egy könyv-élmény felejthetetlen lehet. Ha jól választunk olvasnivalót, akár minden esti mese családi rituálévá válhat, olyan alkalmakká, amiket évekkel később is felidéztek. A mese ráadásul fejleszt is: növeli a szókincset, fantáziát, képzelőerőt – és még a beszélgetést is elindítja. Egy jó könyv nemcsak elaltatja a gyereket, hanem elindít egy közös gondolkodást is.

A legkisebbeknek ideális például Henrike Lippa: Élet az erdőben – Tél című lapozója, amelyben az erdei állatok mindennapjait követhetjük az évszakok váltakozásában. Tatár Sándor ritmikus versfordításai és a gyönyörű illusztrációk révén a 2 éves kortól kezdődő kisgyerekek is könnyen bele tudnak merülni a téli erdei kalandokba.

Hasonlóan játékos és interaktív élményt kínál a „Keress, találj, mesélj! – Karácsonyi készülődés” ünnepi böngészője: minden oldalpár szélén kiemelt tárgyakat és személyeket kereshetnek a gyerekek, miközben a meglepetéseket rejtő ablakok további történetek elmesélésére ösztönöznek. Ez a könyv 3–6 éveseknek tökéletes, ha szeretnénk visszaemlékezni a karácsonyi időszakra.

Az ovisok és a kisiskolások világát ugyanakkor Lackfi János: Angyallárma című meséje lakja be idén télen, ahol Hagyma, a csavargó macska a karácsonyi készülődés közepébe csöppen. A történet szellemes, érzékeny és szeretetteljes, felolvasásra és önálló olvasásra is alkalmas.

A végzős ovisoknak és kezdő kisiskolásoknak már izgalmasabb, hosszabb történeteket érdemes kínálni, nem baj, ha gyerekként hozzászoknak az olvasáshoz, mint állandó tevékenységhez. Julia Donaldson: Bot Benő című könyve például ilyen, egy családjától elragadott, érző szívű bot apuka kalandos odüsszeiája: humoros és fordulatos, mégis megható történet a szeretet ünnepéről.

A 5–8 éveseknek ajánlott Gunhild Sehlin: Mária kis szamara pedig lírai módon meséli el Mária és József útját Betlehembe, a kis szamár szemszögéből, ami egyaránt élvezetes érettebb nagycsoportosoknak és kisiskolásoknak.