Hihetetlen! Lecseréli a szlogenjét a Tesco?

Új lendületre volt szükség. A Tesco több mint három évtized után megújítja ikonikus szlogenjét a brit piacon – közölte a Sun. A népszerű szupermarket új kampányt indít, hogy felfrissítse az ikonikus „Every little helps” ("A legkisebb is számít") szlogenjét.

Lecseréli ikonikus szlogenjét a Tesco?

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Nagy változások várhatók a Tesconál

Az új márkaplatform részeként a szupermarketlánc az új jelmondattal kívánja közvetíteni a márka küldetését, amit a következőre cserélne: „Need anything from Tesco?” („Szükséged van valamire a Tescóból?”).

Ashwin Prasad, a Tesco brit vezérigazgatója így nyilatkozott a változásokról:

A Tescónál az ‘Every Little Helps’ mindig is a kollégáink mindennapi cselekedeteiben ott volt, amivel folyamatosan támogatták a vásárlókat — legyen szó egy segítségre szoruló vevőről vagy arról, hogy több száz iskolának segítenek ingyen gyümölcshöz és zöldséghez jutni.

Majd hozzátette, hogy az új szlogen is erre épül majd, melynek célja, hogy még többet tegyenek vásárlóikért.

Az új ‘Need anything from Tesco?’ platform is erre kíván építeni, miközben folyamatosan azon dolgozunk, hogy új, átgondolt módokon tegyünk még többet vásárlóinkért és a helyi közösségekért.

Ashwin Prasad végül hozzátette, hogy alig várja, hogy elinduljon a kampány. És bár a minőségen és a kiszolgáláson nem szeretnének változtatni, mégiscsak új időszámítás kezdődik a szupermarketlánc életében.

Az ikonikus „A legkisebb is számít” szlogent több mint 30 évvel ezelőtt vezette be a Tesco korábbi vezetője, Sir Terry Leahy.

A Tesco közölte, hogy a frissített szlogen célja, hogy támogassa a lakosságot a jó minőségű élelmiszerek kedvező áron történő elérésében. Hozzátették, hogy az új platform ellenére az „Every little helps” továbbra is megmarad a márka hivatalos szlogeneként.