Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hihetetlen! Lecseréli a szlogenjét a Tesco?

Tesco
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 16:20
kampányszlogenszlogen
Harminc év után változás történhet a népszerű szupermarketlánc életében. A Tesco lecserélné jól bevált szlogenjét?

Új lendületre volt szükség. A Tesco több mint három évtized után megújítja ikonikus szlogenjét a brit piacon – közölte a Sun. A népszerű szupermarket új kampányt indít, hogy felfrissítse az ikonikus „Every little helps” ("A legkisebb is számít") szlogenjét.

Lecseréli ikonikus szlogenjét a Tesco?
Lecseréli ikonikus szlogenjét a Tesco?
Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Nagy változások várhatók a Tesconál

Az új márkaplatform részeként a szupermarketlánc az új jelmondattal kívánja közvetíteni a márka küldetését, amit a következőre cserélne: „Need anything from Tesco?” („Szükséged van valamire a Tescóból?”).

Ashwin Prasad, a Tesco brit vezérigazgatója így nyilatkozott a változásokról:

A Tescónál az ‘Every Little Helps’ mindig is a kollégáink mindennapi cselekedeteiben ott volt, amivel folyamatosan támogatták a vásárlókat — legyen szó egy segítségre szoruló vevőről vagy arról, hogy több száz iskolának segítenek ingyen gyümölcshöz és zöldséghez jutni.

Majd hozzátette, hogy az új szlogen is erre épül majd, melynek célja, hogy még többet tegyenek vásárlóikért.

Az új ‘Need anything from Tesco?’ platform is erre kíván építeni, miközben folyamatosan azon dolgozunk, hogy új, átgondolt módokon tegyünk még többet vásárlóinkért és a helyi közösségekért.

Ashwin Prasad végül hozzátette, hogy alig várja, hogy elinduljon a kampány. És bár a minőségen és a kiszolgáláson nem szeretnének változtatni, mégiscsak új időszámítás kezdődik a szupermarketlánc életében.

Az ikonikus „A legkisebb is számít” szlogent több mint 30 évvel ezelőtt vezette be a Tesco korábbi vezetője, Sir Terry Leahy.

A Tesco közölte, hogy a frissített szlogen célja, hogy támogassa a lakosságot a jó minőségű élelmiszerek kedvező áron történő elérésében. Hozzátették, hogy az új platform ellenére az „Every little helps” továbbra is megmarad a márka hivatalos szlogeneként.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu