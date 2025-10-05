Megpihennél egy hosszú nap végén? Készíts magadnak nyugtató fürdőbombát házilag, fillérekből

Így készíthetsz fürdőbombát házilag mindössze néhány természetes hozzávalóból, hogy a végeredmény garantáltan olyan legyen, amelyre éppen szükséged van. Az már csak hab a tortán, hogy a házikészítésű bomba biztosan nem tartalmaz olyan mesterséges adalékanyagokat, amelyek esetleg irritálják a bőrödet.

Fotó: grafvision / Shutterstock

Így készíthetsz fürdőbombát egyszerűen: kapj elő egy-két konyhai hozzávalót, egy kis kreativitást és pár csepp illóolajat. Az elkészítés már önmagában is egy izgalmas utazás, mintha egy kis időre egy vérbeli boszorkány bőrébe bújhatnál, aki a saját kis illatfőzdéjében készít varázsszert. Igaz, ezúttal nem bájital születik, hanem egy fantasztikus fürdőélmény hozzávalója. Készíthetsz fürdőbombát a bőrtípusodnak megfelelő alapanyagokból, emellett még az épp aktuális fizikai és lelki állapotodhoz is igazíthatod az illatát és a hatását. Ha nyugtató fürdőre vágysz, levendula kerüljön bele, ha frissítőre, akkor borsmenta illóolaj. Használhatsz gyógynövényeket is, például kamillát, rozmaringot, rózsát vagy citromfüvet.

Hozzávalók (4-6 kisebb fürdőbombához):

1 csésze szódabikarbóna

Fél csésze citromsav

Fél csésze kukoricakeményítő

2 evőkanál himalájai, parajdi vagy Epsom-só

2-3 evőkanál kókuszolaj, mandulaolaj, olívaolaj vagy kakaóvaj

1 teáskanál víz

10-15 csepp illóolaj: levendula – nyugtat, citromfű – stresszoldó, borsmenta – élénkítő

Szárított gyógynövény (opcionális – levendulavirág, kamilla, rózsa, rozmaring, zsálya

Kis szilikonformák vagy muffinpapír

Elkészítés: