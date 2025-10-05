Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Megpihennél egy hosszú nap végén? Készíts magadnak nyugtató fürdőbombát házilag, fillérekből

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 09:45
Egy hosszú nap után nincs is jobb, mint elmerülni egy illatos pezsgő fürdőben, ami nemcsak a testedet, de a lelkedet is kisimítja. Így készíthetsz fürdőbombát házilag, fillérekből te magad, hogy az illata pont olyan legyen, amilyenre éppen vágysz.
Így készíthetsz fürdőbombát házilag mindössze néhány természetes hozzávalóból, hogy a végeredmény garantáltan olyan legyen, amelyre éppen szükséged van. Az már csak hab a tortán, hogy a házikészítésű bomba biztosan nem tartalmaz olyan mesterséges adalékanyagokat, amelyek esetleg irritálják a bőrödet.

Fürdőbombát házilag, olcsón, otthon
Így készíthetsz fürdőbombát házilag, fillérekből: íme a titkos recept.
Fotó: grafvision /  Shutterstock 

Így készíthetsz fürdőbombát házilag a saját konyhádban

Így készíthetsz fürdőbombát egyszerűen: kapj elő egy-két konyhai hozzávalót, egy kis kreativitást és pár csepp illóolajat. Az elkészítés már önmagában is egy izgalmas utazás, mintha egy kis időre egy vérbeli boszorkány bőrébe bújhatnál, aki a saját kis illatfőzdéjében készít varázsszert. Igaz, ezúttal nem bájital születik, hanem egy fantasztikus fürdőélmény hozzávalója. Készíthetsz fürdőbombát a bőrtípusodnak megfelelő alapanyagokból, emellett még az épp aktuális fizikai és lelki állapotodhoz is igazíthatod az illatát és a hatását. Ha nyugtató fürdőre vágysz, levendula kerüljön bele, ha frissítőre, akkor borsmenta illóolaj. Használhatsz gyógynövényeket is, például kamillát, rozmaringot, rózsát vagy citromfüvet.

Hozzávalók (4-6 kisebb fürdőbombához):

  • 1 csésze szódabikarbóna
  • Fél csésze citromsav 
  • Fél csésze kukoricakeményítő
  • 2 evőkanál himalájai, parajdi vagy Epsom-só
  • 2-3 evőkanál kókuszolaj, mandulaolaj, olívaolaj vagy kakaóvaj 
  • 1 teáskanál víz
  • 10-15 csepp illóolaj: levendula – nyugtat, citromfű – stresszoldó, borsmenta – élénkítő
  • Szárított gyógynövény (opcionális – levendulavirág, kamilla, rózsa, rozmaring, zsálya
  • Kis szilikonformák vagy muffinpapír

Elkészítés:

  • Egy nagy tálban keverd össze a száraz hozzávalókat: szódabikarbóna, citromsav, keményítő, só.
  • Egy külön kis tálkában vegyítsd össze az olajat, vizet és az illóolajat.
  • A folyékony keveréket lassan, szinte cseppenként adagolva add a porhoz, közben folyamatosan kevergesd. Ha túl gyorsan öntöd, a
  • keverék pezsegni kezd – amit a kádban szeretnél majd, nem most a konyhapulton.
  • Ha a massza nedves homokra emlékeztet, és kézzel összenyomva megtartja az alakját, akkor jó.
  • Szórj egy kevés szárított gyógynövényt a forma aljára, majd kanalazd bele a masszát, jól nyomkodd le.
  • Hagyd száradni 24 órán át szobahőmérsékleten. Ezután óvatosan kiemelheted a kész fürdőbombákat a formából.
fürdőbomba és kényeztető fürdő
Fürdőbomba készítés: csak élvezd a pillanatot, ami csak a tiéd!
Fotó: Ilyas Kalimullin /  Shutterstock 

Bors tipp:

Tárold őket száraz, hűvös helyen zárt üvegben – így megmarad a finom illat és állag. Ha szükséged van rá, csak engedj egy kád kellemesen meleg fürdőt, csukd be az ajtót magad mögött és dobd a bombát a vízbe! A következő percek – vagy órák – csak rólad szólnak.

Ha szeretnéd megnézni, hogyan készítsd a fürdőbombát, nézd meg a videót!

 

 

