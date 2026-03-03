Pusztító videó: Izrael lebombázta Irán egyik legjobban védett központját 

A Magyar Nemzet szerint a hadsereg szóvivője arról számolt be kedden, hogy mintegy száz vadászgép több mint kétszázötven bombát dobott le az épületegyüttestre. Úgy tudni, a célba vett épületek között szerepelt Irán elnöki hivatala, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács központja, egy komplexum, amelyet Irán „legfelsőbb fóruma” használt ülésekre, valamint egy, „az iráni hadsereg tisztjeinek képzésére szolgáló intézmény”.

Háború: Izrael lebombázta Irán egyik legjobban védett központját

Fotó: Illusztráció - Anadolu / GettyImages

A kormányzati komplexum Irán egyik legjobban védett objektuma volt, és több utcára kiterjed Teherán szívében

– idézi a Magyar Nemzet a hadsereg közleményét, amely a helyszínt „az iráni terrorrezsim legfontosabb és legközpontibb főhadiszállásának” nevezte.

A hadsereg továbbá arról is tájékoztatást adott, miszerint a terrorrezsim vezetői és biztonsági tisztségviselői rendszeresen a komplexumban találkoztak, és onnan irányították – többek között – az iráni nukleáris programmal, valamint az Izrael megsemmisítését szolgáló tervvel kapcsolatos helyzetértékeléseket.

A katonaság megerősítette, hogy röviddel ezelőtt légicsapást hajtott végre Bejrútban, Libanon fővárosában is, amelynek célpontjai „a Hezbollah terrorszervezet parancsnokai” voltak.

Az elmúlt nap során a katonaság közlése szerint a Hezbollah több mint százhatvan célpontját támadták Dél-Libanonban, köztük a szervezet tagjait. A Hezbollah harcosait és az elit Radván-erő tagjait, valamint Izrael elleni támadások előkészítésére használt irányítóközpontokat is lőttek. Közben a libanoni sajtó újabb csapásokról számol be Dél-Libanonban, ahol az izraeli hadsereg ismételten távozásra szólította fel a térség több tucat falujának lakóit - írja a lap.