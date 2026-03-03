Eltemették a legendás magyar futballkapust

"Bogyó, Fater, Isten veled! - elhunyt az Eger SE egyik legnagyobb kapusegyénisége, Bodolai István" - írta címében a HEOL február 22-én, amikor életének 71. évében, hosszas betegség után elhunyt az Eger SE egyik legnagyobb kapusegyénisége. Bodolai István neve és alakja jelentős részben az Eger SE-hez kötődött, melynek színeiben 1984. szeptember 1-jén az Eger SE–Rába ETO (2–2) mérkőzésen mutatkozott be az NB I-ben.

Bodolai István 71 éves hunyt el Forrás: Bódi Csaba/heol.hu

Bodolai István temetése

Kedden Nyékládházán, a Szemere Bertalan utcai temetőben vettek végső búcsút Bodolai Istvántól akitől a családtagok és barátok mellett az Eger SE hajdani labdarúgói közül többen is elkísérték utolsó útjára. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) képviseletében Farkas Ádám Heves vármegyei igazgató, az Eger SE részéről pedig Béres Mihály operatív igazgató és Simon Antal, az NB III.-as csapat vezetőedzője is lerótta kegyeletét Bodolai István ravatala előtt. Az egykori kapus a szüleivel közös sírhelyen nyugszik