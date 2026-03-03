Eltemették a legendás magyar futballkapust

"Bogyó, Fater, Isten veled! - elhunyt az Eger SE egyik legnagyobb kapusegyénisége, Bodolai István" - írta címében a HEOL február 22-én, amikor életének 71. évében, hosszas betegség után elhunyt az Eger SE egyik legnagyobb kapusegyénisége. Bodolai István neve és alakja jelentős részben az Eger SE-hez kötődött, melynek színeiben 1984. szeptember 1-jén az Eger SE–Rába ETO (2–2) mérkőzésen mutatkozott be az NB I-ben.
Kedden Nyékládházán, a Szemere Bertalan utcai temetőben vettek végső búcsút Bodolai Istvántól akitől a családtagok és barátok mellett az Eger SE hajdani labdarúgói közül többen is elkísérték utolsó útjára. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) képviseletében Farkas Ádám Heves vármegyei igazgató, az Eger SE részéről pedig Béres Mihály operatív igazgató és Simon Antal, az NB III.-as csapat vezetőedzője is lerótta kegyeletét Bodolai István ravatala előtt. Az egykori kapus a szüleivel közös sírhelyen nyugszik
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.