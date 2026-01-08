Szabályok közt vagy szabadon? A szabadon nevelésnek is vannak határai?

„Anya, miért nem mehetek el egyedül a játszótérre?”

– kérdezte egyszer a lányom, és válasz közben azon kaptam magam, hogy ellentmondásban vagyok magammal: féltelek, de közben érzem, hogy egyre erősebb, ügyesebb és érthetően kíváncsi, ami jó dolog. Valahol a szívem mélyén azonban zavaros gondolatok kavarognak erről: vajon túlféltettem? Vagy pont eleget?

A válaszok keresése közben botlottam bele a Free Range Kids mozgalomba — egy olyan szemléletbe, amely a szabadon nevelés gyerekeknél ötletét hirdeti, és amely egyszerre inspiráló és provokatív.

Szabadon nevelés vérkomolyan

A Free Range Kids - magyarul nagyjából azt jelenti: „szabadon kószáló” gyerekek, de nevezzük inkább elengedni tanító nevelésnek - egy olyan szülői filozófia, amely szerint a gyerekeknek — a koruknak és érettségüknek megfelelően — a lehető legtöbb szabadságot és önállóságot kell adni. Nem arról van szó, hogy teljesen mindent rájuk hagyunk, hanem arról, hogy nem túlszülői módon minden pillanatban ott legyünk mellettük. A szülők és a gyerekek részéről is egyfajta határfeszegetéshez hasonlít szerintem.

A mozgalmat Lenore Skenazy amerikai blogger, író indította el, amikor 2008-ban hagyta, hogy akkor kilencéves fia egyedül utazzon New York metróján — amiért aztán a média „Amerika legrosszabb anyjának” nevezte. Ő pedig állítása szerint ezzel nem lebecsülte a gyerekbiztonság kérdését, hanem épp ellenkezőleg: úgy gondolja, hogy a gyerekeink sokkal kompetensebbek, mint hisszük, és a szabadabb nevelés nem elhanyagolást jelent, hanem a megérdemelt szülői bizalmat.

A vakmerő szülő trendi?

Talán azért lett ilyen népszerű ez az irányzat, mert manapság – a nonstop ránk ömlő hírekkel, a „minden és mindenki veszélyben van” légkörben – a gyerekek biztonságának maximalizálása sok családban a legfontosabb szülői értékké vált. Van már GPS a gyerekcipőkben, biztonságos csúszdák és gumitalaj az udvaron, és ha egy csepp eső esik, azonnal készenlétbe helyezzük a túlárazott esőkabátot is. Sokszor valahogy mindent ki akarunk védeni mi szülők, nehogy a gyereknek találkoznia kelljen a nem kiszámítható szituációkkal.