Smink nélkül, falatnyi bikiniben mutatta meg testét ByeAlex exe: óriásit hibázott az énekes?

ByeAlex, azaz Márta Alex, a magyar könnyűzenei élet egyik legmegosztóbb figurája, aki mentorként és énekesként is ismert. Most azonban nem legújabb dala, hanem volt kedvese, Rákóczi Benjamina miatt került a figyelem középpontjába. Az énekes és a gyönyörű modell útjai különváltak, a közvélemény viszont azóta is árgus szemekkel figyeli a lány minden lépését.
Rákóczi Benjamina egy trópusi tengerparton élvezi a napsütést. A modell nem vitte túlzásba az öltözködést: egy olyan falatnyi bikinit választott, amely alig bíz valamit a képzeletre. Ami azonban még ennél is jobban meglepte a követőket, az az arcán lévő smink teljes hiánya. Egy olyan világban, ahol a filterek és a plasztikai beavatkozások dominálnak, Benjamina merészsége, hogy megmutassa valódi arcát – szeplőstül, bőrhibástul –, valósággal sokkolta a közvéleményt.
A kommentszekciókban azonnal megindult a találgatás: vajon az énekes megbánta már, hogy elengedte ezt a különleges nőt?
Alex, te tényleg egy kincset veszítettél el!
– írta egy lelkes rajongó.
A modell láthatóan kivirult a szakítás óta, és minden egyes fotójával azt üzeni: a belső béke és az önelfogadás a legjobb szépítőszer.
Míg a legtöbb influenszer órákat tölt a tökéletes beállítással és a legelőnyösebb fények megtalálásával, ő gyakran csak elkapott pillanatokat oszt meg, ahol a haja kócos, a bőre pedig napcsókolta. Ez a fajta őszinteség ritka a hazai celebvilágban, és úgy tűnik, a közönség éhezik rá. A követők ugyanis sokkal könnyebben tudnak azonosulni egy olyan lánnyal, aki nem akarja eltitkolni, hogy ő is hús-vér ember. Benjamina követőtábora a szakítás óta folyamatosan nő, és nem csak a férfiak, hanem a nők körében is népszerűvé vált, mint a testpozitív szemlélet egyik hazai úttörője.
Bár a pár sosem verte nagydobra a különválás részleteit, a rajongók azóta is keresik a miérteket. Sokan úgy vélik, hogy két különböző karakter hosszú távon nem tud összesimulni: a mindig lázadó, provokatív énekes és a csendesebb értékeket képviselő modell közötti ellentét feszültséget szülhetett. A mostani fotósorozat pedig csak olaj volt a tűzre. A kérdés már csak az, hogy a mentorként is tevékenykedő énekes hogyan reagál volt kedvese elképesztő népszerűségére. Benjamina mindenesetre bebizonyította: nincs szüksége pasira ahhoz, hogy uralja a közösségi médiát.
Szerinted is elkövette élete legnagyobb hibáját ByeAlex, vagy egyszerűen csak külön út várt rájuk?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.