Smink nélkül, falatnyi bikiniben mutatta meg testét ByeAlex exe: óriásit hibázott az énekes?

ByeAlex, azaz Márta Alex, a magyar könnyűzenei élet egyik legmegosztóbb figurája, aki mentorként és énekesként is ismert. Most azonban nem legújabb dala, hanem volt kedvese, Rákóczi Benjamina miatt került a figyelem középpontjába. Az énekes és a gyönyörű modell útjai különváltak, a közvélemény viszont azóta is árgus szemekkel figyeli a lány minden lépését.

Rákóczi Benjamina exe nagy hibát követett el? (Fotó: ByeAlex Instagram)

ByeAlex exe ledobta a textilt: mindenki Benjamina idomait csodálja

Rákóczi Benjamina egy trópusi tengerparton élvezi a napsütést. A modell nem vitte túlzásba az öltözködést: egy olyan falatnyi bikinit választott, amely alig bíz valamit a képzeletre. Ami azonban még ennél is jobban meglepte a követőket, az az arcán lévő smink teljes hiánya. Egy olyan világban, ahol a filterek és a plasztikai beavatkozások dominálnak, Benjamina merészsége, hogy megmutassa valódi arcát – szeplőstül, bőrhibástul –, valósággal sokkolta a közvéleményt.

A kommentszekciókban azonnal megindult a találgatás: vajon az énekes megbánta már, hogy elengedte ezt a különleges nőt?

Alex, te tényleg egy kincset veszítettél el!

– írta egy lelkes rajongó.

A modell láthatóan kivirult a szakítás óta, és minden egyes fotójával azt üzeni: a belső béke és az önelfogadás a legjobb szépítőszer.

A természetesség diadala

Míg a legtöbb influenszer órákat tölt a tökéletes beállítással és a legelőnyösebb fények megtalálásával, ő gyakran csak elkapott pillanatokat oszt meg, ahol a haja kócos, a bőre pedig napcsókolta. Ez a fajta őszinteség ritka a hazai celebvilágban, és úgy tűnik, a közönség éhezik rá. A követők ugyanis sokkal könnyebben tudnak azonosulni egy olyan lánnyal, aki nem akarja eltitkolni, hogy ő is hús-vér ember. Benjamina követőtábora a szakítás óta folyamatosan nő, és nem csak a férfiak, hanem a nők körében is népszerűvé vált, mint a testpozitív szemlélet egyik hazai úttörője.

Vajon mi lehet a szakítás valódi oka?

Bár a pár sosem verte nagydobra a különválás részleteit, a rajongók azóta is keresik a miérteket. Sokan úgy vélik, hogy két különböző karakter hosszú távon nem tud összesimulni: a mindig lázadó, provokatív énekes és a csendesebb értékeket képviselő modell közötti ellentét feszültséget szülhetett. A mostani fotósorozat pedig csak olaj volt a tűzre. A kérdés már csak az, hogy a mentorként is tevékenykedő énekes hogyan reagál volt kedvese elképesztő népszerűségére. Benjamina mindenesetre bebizonyította: nincs szüksége pasira ahhoz, hogy uralja a közösségi médiát.

Szerinted is elkövette élete legnagyobb hibáját ByeAlex, vagy egyszerűen csak külön út várt rájuk?