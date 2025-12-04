Miért gyógyít az ölelés minden korban?

Az érintés az a meleg fényű lámpa, ami végig ott van nekünk, anyaságunk mindennapi és vészhelyzeteken átsegítő kísérője – még akkor is, amikor a gyerek kikéri magának az egészet, hogy „jaj anya, ne már, ciki”. A legtöbb szülői tanács idővel változik, újraíródik, felülíródik, semmissé lesz – de egy dolog biztosan nem megy ki a divatból: az ölelés. Egymás felnőttként való megölelése és a gyerekek

Virginia Satir (1916–1988) amerikai pszichoterapeuta, a családterápia úttörője, a melegszívű módszereket első ízben alkalmazó és valló szakember híres mondása – napi 4 ölelés kell a túléléshez, 8 a jólléthez, 12 a fejlődéshez – romantikusnak tűnik, de igaz, ma már egy sor kutatás támasztja alá.

A hosszabb ölelések hatására csökken a stresszhormon, nő a „boldogsághormonok” – köztük az oxitocin – szintje, javul a pulzus, és jobb lesz az immunrendszer működése is. Más szóval: amikor megöleljük a gyerekünket, a szeretet kifejezése mellett, konkrét élettani előnyöket is biztosítunk számára. Kicsit olyan ez, mint a napi vitamin adagok – csak mindig kéznél van.

Korosztályok és ölelések

A babák érintés iránti igénye nem afféle modern „helikopterszülős” mítosz, hanem biológiai alapállapot. Már újszülöttkorban az ölelés jelenti a legősibb biztonságélményt: a karunk ritmusa, a test melege, a szívverésünk pont olyan közeg a babának, mint ahol eddig volt, csak itt kint több a fény és a hang, az impulzusok kavalkádja. Ezért is fontos az ölelés, és nincs belőle túlzás.

Nem véletlen, hogy a világhírű majmos kísérletben a kölykök a puha, meleg „műanyához” bújtak, és csak rövid időre mentek a drótból készült anya-imitációhoz, amelyik az ételt adta. A tudósok akkor jöttek rá: a kötődés alapja nem a táplálás, hanem a kapcsolódás. Az érintés önmagában megnyugtat, szabályoz és biztonságot ad.

Babák

A babák ezt ösztönösen tudják – mi meg tanuljuk újra, amikor már a második altatásnál érezzük, hogy a karunk lassan felmondja a szolgálatot, de megtartjuk őket, mert így alszanak el. És igen, néha ők tartanak meg minket.