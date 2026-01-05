Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Téli fényteszt - Vajon mennyire ragyogsz a téli hidegben?

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 16:30
betegségfénynapsütés
Ilyenkor nemcsak a nappalok rövidülnek és a táj öltözik szürkébe, hanem gyakran mi is fakóbbnak, fáradtabbnak érezzük magunkat. A fényhiány a hidegebb hónapokban szinte természetesnek vesszük, pedig nincs ez így jól. Vajon neked van fényhiányod? A tesztből kiderül.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A hűvösebb hónapokban máshogy működik a szervezeted.
  • A téli fényteszt segítségével kiderül, hogy mennyire ragyogsz.
  • Megtudod, hogyan enyhítheted a fényhiány jeleit.
  • Kiderül, miért akarsz többet aludni mostanában.

A fényhiány hatással lehet a hormonjaidra, a hangulatodra, a vitaminraktáraidra, de még az immunrendszered teljesítményére is.  A hideg hónapokban a szervezet más ritmusra vált, és gyakran jelez apró tünetekkel, hogy egy kis támogatásra van szüksége. Ez a fényteszt segít kideríteni, hogy ragyog vagy éppen csak pislákol a tested mostanában.

A téli fényhiány következtében csökken az energiaszint.
A fényhiány általában a téli hónapokban jelentkezik, amikor ki sem dugod az orrodat otthonról.
Fotó: Shutterstock /  Shutterstock 

Fényhiány - Milyen hatással van a szervezetedre?

A tél alaposan átrendezi a szervezeted működését, gyakran egészen észrevétlenül. A rövidebb nappalok és a kevés természetes fény csökkentik a szerotonin és a melatonin egyensúlyát, ami álmosabbá, fáradtabbá vagy épp lehangoltabbá tehet. A hideg önmagában több energiát von el, hiszen a test hőháztartása többet dolgozik – ez magyarázza, miért vágysz olykor tartalmasabb ételekre, meleg levesekre vagy hosszabb pihenésre. Emellett ebben az időszakban kevesebb friss zöldség és gyümölcs kerül az étrendedbe, ami könnyen vitaminhiányhoz vezethet, különösen D-vitamin és C-vitamin terén. A mozgáshiány, a stressz és a rendszertelen alvás tovább rontja a helyzetet, így tested vitalitása jelentősen csökkenhet. A téli fényteszt segítségével kiderítheted, mennyire ragyogsz így télvíz idején!

1. Milyen az energiaszinted napközben?

A) Gyakran fáradtnak érzem magam, nehezen indulok be.
B) Ingadozó – vannak jobb és rosszabb napjaim.
C) Nagyjából stabil, a tél nem visel meg különösebben.

2. Mi jellemzi az alvásodat mostanában?

A) Többször felébredek, forgolódom, nem érzem pihentetőnek.
B) Kicsit többet aludnék, de azért működöm.
C) Egész jó az alvásminőségem, gyorsan kipihenem magam.

3. Milyen gyakran tapasztalsz hangulatingadozást vagy motivációhiányt ebben az időszakban?

A) Elég gyakran, sokszor nehéz pozitívnak maradnom.
B) Néha előfordul, de hamar túlteszem magam.
C) Ritkán vagy soha.

4. Mennyire jellemző rád a vitaminszedés télen?

A) Nem szedek rendszeresen, és gyakran érzem, hogy hiányoznak is.
B) Időnként szedek valamit, de nem túl következetes a rendszerem.
C) Tudatosan figyelek rá, szedem, ami szükséges.

5. Mennyire aktív fizikailag a hidegebb időben?

A) Alig mozdulok ki, vagy jóval kevesebbet sportolok.
B) Kevesebbet mozgok, mint nyáron, de próbálok aktív maradni.
C) Télen is tartom a megszokott mozgásrutinomat.

Téli fényteszt - Mennyire ragyogsz a hideg hónapokban?

Számold össze, melyik betűjelű válaszból gyűjtötted össze a legtöbbet és olvasd el a rád vonatkozó részt.

Legtöbb A válasz: Most halványabban ragyogsz.

A jelek arra utalnak, hogy a téli időszak komolyan megterheli a szervezetedet: csökkent energiaszint, alvászavar, hangulatingadozás vagy vitaminhiány is szerepet játszhat. Érdemes tudatosabban odafigyelni a fénybevitelre, sétálni, amikor süt a nap, vagy elmehetünk fényterápiára is. Szükség lenne a D-vitamin pótlásra, több meleg étel fogyasztására, és rendszeres mozgásra. Már néhány apró változtatás is sokat javíthat a belső fényeden.

Legtöbb B válasz: Mintha csak pislákolnál

A tél hat rád, de nem tör le teljesen. Kisebb energiazuhanások, időnkénti alvászavar vagy vitaminhiányok előfordulhatnak. Néhány tudatos lépés – például több mozgás, rendszeres vitaminkúra vagy hosszabb séták napfényes időben – segíthet, hogy a telet könnyebben vészeld át.

Legtöbb C válasz: Akár egy csillagszóró

A szervezeted jól alkalmazkodik a hidegebb hónapok ritmusához, és úgy tűnik, nem visel meg különösebben a fényhiány vagy a vitaminbevitel változása. Ha így folytatod, a tél sem vesz el a vitalitásodból – sőt, lehet, hogy épp ez az időszak tölt fel téged igazán.

Miért akarsz többet aludni télen?

A szervezet télen egyfajta „mini hibernációs üzemmódba” kapcsol – hasonlóan ahhoz, ahogyan az állatok lassítanak a hidegebb időszakban. A kutatások szerint a fényhiány nemcsak a hangulatot formáló szerotoninszintet csökkenti, hanem a cirkadián ritmust is áthangolja, ami több alvást és lassabb anyagcserét eredményez. Ez az állapot nem betegség, hanem egy ősi biológiai túlélési stratégia: a test takarékosabb üzemmódba kapcsol, hogy megőrizze az energiát. Emiatt érezheted azt, hogy többet ennél, kevesebbet mozognál, vagy hogy nagyobb szükséged van pihenésre – a szervezet egyszerűen így spórol a hideg hónapokra. A modern élet azonban nem igazán alkalmazkodik ehhez a lassabb téli ritmushoz: ugyanannyit kell teljesítened, ugyanúgy helyt kell állnod, miközben a biológiai órád mást diktál. A kettősség miatt gyakran érzed magad kimerültnek, mintha nem pörögnél fel eléggé, pedig valójában a tested jól működik – csak épp nem az elvárásokhoz, hanem a természethez igazodva. Érdemes időnként megengedni magadnak a lassabb tempót: a hosszabb alvást, a melegítő ételeket – mint például laktató, sűrű, forró levesek, egytálételek –, és érdemes bevezetni egy számodra megfelelő, pihentető esti rutint, például gyógyteát kortyolgatni. Így nemcsak könnyebb átvészelni a telet, hanem a tavaszt is frissebben, feltöltődve üdvözölheted majd.

Tudtad, hogy télen több fehérjére van szükséged? Ha tudni szeretnéd miért, nézd meg a videót!

 

 

