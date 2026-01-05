Téli fényteszt - Vajon mennyire ragyogsz a téli hidegben?

A hűvösebb hónapokban máshogy működik a szervezeted.

A téli fényteszt segítségével kiderül, hogy mennyire ragyogsz.

Megtudod, hogyan enyhítheted a fényhiány jeleit.

Kiderül, miért akarsz többet aludni mostanában.

A fényhiány hatással lehet a hormonjaidra, a hangulatodra, a vitaminraktáraidra, de még az immunrendszered teljesítményére is. A hideg hónapokban a szervezet más ritmusra vált, és gyakran jelez apró tünetekkel, hogy egy kis támogatásra van szüksége. Ez a fényteszt segít kideríteni, hogy ragyog vagy éppen csak pislákol a tested mostanában.

A fényhiány általában a téli hónapokban jelentkezik, amikor ki sem dugod az orrodat otthonról.

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Fényhiány - Milyen hatással van a szervezetedre?

A tél alaposan átrendezi a szervezeted működését, gyakran egészen észrevétlenül. A rövidebb nappalok és a kevés természetes fény csökkentik a szerotonin és a melatonin egyensúlyát, ami álmosabbá, fáradtabbá vagy épp lehangoltabbá tehet. A hideg önmagában több energiát von el, hiszen a test hőháztartása többet dolgozik – ez magyarázza, miért vágysz olykor tartalmasabb ételekre, meleg levesekre vagy hosszabb pihenésre. Emellett ebben az időszakban kevesebb friss zöldség és gyümölcs kerül az étrendedbe, ami könnyen vitaminhiányhoz vezethet, különösen D-vitamin és C-vitamin terén. A mozgáshiány, a stressz és a rendszertelen alvás tovább rontja a helyzetet, így tested vitalitása jelentősen csökkenhet. A téli fényteszt segítségével kiderítheted, mennyire ragyogsz így télvíz idején!

1. Milyen az energiaszinted napközben?

A) Gyakran fáradtnak érzem magam, nehezen indulok be.

B) Ingadozó – vannak jobb és rosszabb napjaim.

C) Nagyjából stabil, a tél nem visel meg különösebben.

2. Mi jellemzi az alvásodat mostanában?

A) Többször felébredek, forgolódom, nem érzem pihentetőnek.

B) Kicsit többet aludnék, de azért működöm.

C) Egész jó az alvásminőségem, gyorsan kipihenem magam.

3. Milyen gyakran tapasztalsz hangulatingadozást vagy motivációhiányt ebben az időszakban?

A) Elég gyakran, sokszor nehéz pozitívnak maradnom.

B) Néha előfordul, de hamar túlteszem magam.

C) Ritkán vagy soha.

4. Mennyire jellemző rád a vitaminszedés télen?

A) Nem szedek rendszeresen, és gyakran érzem, hogy hiányoznak is.

B) Időnként szedek valamit, de nem túl következetes a rendszerem.

C) Tudatosan figyelek rá, szedem, ami szükséges.