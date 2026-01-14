Kiderült: Ezért jó minél több természetes fényhez jutni

Ahogy lassan véget ér az év leghosszabb hónapja, van egy fogadalom, amit (ha már mást nem is, legalább ezt) be kellene tartanunk. Ideje, hogy egészségünk megőrzése érdekében minél több természetes fényhez jussunk.

A természetes fény jótékony hatással bír szervezetünkre / Illusztráció: Freepik.com

Télen is élvezhetjük a természetes fény jótékony hatásait

A sötét, szürke idő és a hideg időjárás érthető módon elriaszt minket attól, hogy felkeljünk és kimenjünk a szabadba, ehelyett békésen az otthon melegét élvezzük. Bár ezzel nincsen semmi baj, de gyakran elveszítjük vele a napi természetes fény adagunkat.

Természetesen mi nem tehetünk az időjárási körülményekről és változtatni sem tudunk rajta, de egy 2-es típusú cukorbetegekkel végzett tanulmány rávilágított a természetes fény adta csodálatos előnyökre.

A Genfi egyetem, Genfi Egyetemi Kórház, a Maastrichti egyetem és a Német Diabétesz központ kutatói 13 idősebb, cukorbetegséggel küzdő felnőtten végeztek vizsgálatokat.

A Cell Metabolism folyóiratban publikált tanulmány részeként a résztvevőket természetes napfénynek majd később mesterséges fénynek tették ki, azonos életkörülmények között. Megállapították, hogy a természetes napfény számos előnnyel jár, a cukorbetegek számára stabilabb vércukorszintet eredményez és a glükóztartomány is a normál értéken belül marad.

Javult a zsíroxidatív anyagcsere is, a szervezet jobban lebontotta a zsírt energiatermelés céljából, amit a testmozgás is elősegít. A természetes fénynek való kitettség a melatoninszintet kicsit megemelte, ez a hormon szabályozza az ébrenlét-alvás ciklusát.

Bár ez egy kicsi és rövid tanulmány volt, de az világossá vált, mennyivel előnyösebb a cukorbetegeknek a természetes fénynek való kitettség, mint a mesterséges.

„Napjainkat nagyrészt mesterséges fényben töltjük, amelynek fényintenzitása alacsonyabb és hullámhossz-spektruma szűkebb, mint a természetes fényé” - idézi a Unilad Joris Hoeks-et, a Maastrichti Egyetem tanulmányi társigazgatóját.

A természetes fény hatékonyabban szinkronizálja a biológiai órát a környezettel. Lehet, hogy a természetes fény hiánya okolható az olyan anyagcsere-betegségekért, mint a 2-es típusú cukorbetegség?

- vetette fel a kérdést.