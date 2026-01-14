Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült: Ezért jó minél több természetes fényhez jutni

természetes fény
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 14:00
egészségtermészet
Télen sem kell lemondanunk a természetes fényről.
Alexa
A szerző cikkei

Ahogy lassan véget ér az év leghosszabb hónapja, van egy fogadalom, amit (ha már mást nem is, legalább ezt) be kellene tartanunk. Ideje, hogy egészségünk megőrzése érdekében minél több természetes fényhez jussunk.

természetes fény
A természetes fény jótékony hatással bír szervezetünkre / Illusztráció: Freepik.com

Télen is élvezhetjük a természetes fény jótékony hatásait

A sötét, szürke idő és a hideg időjárás érthető módon elriaszt minket attól, hogy felkeljünk és kimenjünk a szabadba, ehelyett békésen az otthon melegét élvezzük. Bár ezzel nincsen semmi baj, de gyakran elveszítjük vele a napi természetes fény adagunkat. 

Természetesen mi nem tehetünk az időjárási körülményekről és változtatni sem tudunk rajta, de egy 2-es típusú cukorbetegekkel végzett tanulmány rávilágított a természetes fény adta csodálatos előnyökre.

A Genfi egyetem, Genfi Egyetemi Kórház, a Maastrichti egyetem és a Német Diabétesz központ kutatói 13 idősebb, cukorbetegséggel küzdő felnőtten végeztek vizsgálatokat.

A Cell Metabolism folyóiratban publikált tanulmány részeként a résztvevőket természetes napfénynek majd később mesterséges fénynek tették ki, azonos életkörülmények között. Megállapították, hogy a természetes napfény számos előnnyel jár, a cukorbetegek számára stabilabb vércukorszintet eredményez és a glükóztartomány is a normál értéken belül marad.

Javult a zsíroxidatív anyagcsere is, a szervezet jobban lebontotta a zsírt energiatermelés céljából, amit a testmozgás is elősegít. A természetes fénynek való kitettség a melatoninszintet kicsit megemelte, ez a hormon szabályozza az ébrenlét-alvás ciklusát.

Bár ez egy kicsi és rövid tanulmány volt, de az világossá vált, mennyivel előnyösebb a cukorbetegeknek a természetes fénynek való kitettség, mint a mesterséges.

„Napjainkat nagyrészt mesterséges fényben töltjük, amelynek fényintenzitása alacsonyabb és hullámhossz-spektruma szűkebb, mint a természetes fényé” - idézi a Unilad Joris Hoeks-et, a Maastrichti Egyetem tanulmányi társigazgatóját. 

A természetes fény hatékonyabban szinkronizálja a biológiai órát a környezettel. Lehet, hogy a természetes fény hiánya okolható az olyan anyagcsere-betegségekért, mint a 2-es típusú cukorbetegség?

- vetette fel a kérdést.

Szerinte mind a mentális, mind a fizikai egészségre nagy hatással van. Fokozza a D-vitamin termelést is, csökkenti egyes rákos megbetegedések kockázatát is.

 

Így juthatsz több természetes fényhez

Többféleképpen juthat a szervezeted több természetes fényhez. 

  1. Ha otthon dolgozol vagy sok időt töltesz otthon, akkor használj tükröket vagy különféle fényvisszaverő felületeket a napfény visszaverésére a szobában és növelni kell a fényerőt.
  2. Még az ezüst vagy rezes dolgok is fokozzák ezt a hatást. 
  3. Ne felejtsd el felhúzni otthon a redőnyöket és elhúzni a függönyöket a természetes fény bejutása miatt.
  4. Ha nem lehetséges ezek egyike sem, kompenzálhatod, ha minél többet töltesz a szabad ég alatt, akár a szüneteidben.
  5. A szabadban vagy az ablak előtt végzett testmozgás, illetve a fényterápiás lámpák használata is javasolt.

Motiváljon ez, ha legközelebb egy gyors sétán gondolkozol, amit a szabad ég alatt megtehetsz, legyen akár tél vagy nyár.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu