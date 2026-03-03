Őrület, mindenki a meseszép magyar kosárlabdázónőről beszél

Nemcsak szépségével, hanem tehetségével is ámulatba ejtette a világot. Juhász Dorka 2025 júniusában csatlakozott a török Galatasaray női kosárlabdacsapatához, és azóta az együttes meghatározó játékosává vált. Több alkalommal is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a szurkolók pedig egyöntetűen neki ítélték a február hónap legjobbjának járó díjat.
A 26 éves játékos februárban mérkőzésenként 18,7 pontot és 10 lepattanót átlagolt, vagyis rendre dupla-duplával járult hozzá csapata eredményeihez. Nem véletlen, hogy a legrangosabb európai kupasorozat hivatalos honlapja is méltatta teljesítményét: a magyar válogatott center meghatározó szerepet játszott az isztambuli együttes sikereiben, és a szurkolók, valamint a szakértők szavazatai alapján elnyerte a február legjobbjának járó díjat.
A hivatalos oldalon közzétett fotó rövid idő alatt több mint ezer kedvelést kapott, a szurkolók pedig a kommentekben is kifejezték örömüket, amiért Dorka elhódította ezt a rangos elismerést. Számos hozzászólásban hangsúlyozták, mennyire örülnek a Galatasaray szurkolói annak, hogy ilyen tehetséges játékos erősíti a csapatukat.
A Galatasaray kedden este (18:30) hazai pályán lép pályára a francia Basket Landes ellen a negyeddöntős párharc harmadik összecsapásán, amelynek a tétje az elődöntőbe jutás.
