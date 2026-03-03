"A fiam nyávogós betegséggel született" - furcsa szindrómával él Dávid

Egy problémamentes terhesség után született Dávid, ám hamar kiderült, hogy egy ritka genetikai rendellenességgel él. A Cri du chat szindróma 27 éve kíséri az életét, önállóan nem tud gondoskodni magáról és családja sem lehet, mégis derűje és szeretete mindennap beragyogja környezetét.

Mónika és fia 27 éve élnek együtt a Cri du chat szindróma kihívásaival, mégis minden nap találnak okot a mosolyra. Utaznak, közösséget építenek, és a nehézségek mellett az élet apró örömeiből hozzák ki a legtöbbet. (Fotó: Olvasói)

„A fiam úgy nyávogott mint egy macska” - Dávid Cri du chat szindrómával él

Dávid problémamentes terhességből született, ám az első pillanatokban kiderült, hogy mégsem minden alakul a megszokott módon. Testhőmérséklete rendkívül alacsony volt, és nem akart enni sem. Állapota miatt röviddel a születése után átszállították a Bókay Gyermekklinika intézményébe. A klinikán az egyik orvos figyelt fel arra, hogy Dávid sírása szokatlanul különös: hangja leginkább egy kiscica nyávogására emlékeztetett. Ez a jellegzetes, magas hangú sírás fontos jelnek bizonyult. A tünetek és a genetikai vizsgálatok alapján Dávid három hónapos korában megkapta a diagnózisát. Amikor Bencsikné Mayer Mónika először megtudta újszülött kisfia diagnózisát, tudta, hogy nehéz út vár rá.

Az orvosnak már a fejforma és a külső jegyek is gyanúsak voltak, a genetikai vizsgálat pedig korán megerősítette a diagnózist. Amikor hazavittük a klinikáról, a sok sírás miatt még a szomszéd is átjött, nem az elveszett cicáját hallja-e – pedig csak a kis Dávid adott furcsa, nyávogó hangot.

– emlékszik vissza Mónika.

A macskanyávogás-szindróma a világ egyik legritkább genetikai rendellenessége, amely nevét a csecsemők jellegzetes sírásáról kapta. A nyávogó hang az évek során enyhül vagy megszűnik, ám a fejlődési nehézségek megmaradnak. A betegség legtöbbször középsúlyos értelmi fogyatékossággal jár, és komoly fejlesztést igényel.

Dávid korai fejlesztését ingyenesen tudták igénybe venni: egy jól felszerelt intézmény speciális bölcsődei csoportjába járt. Az ott kapott segítség meghatározó volt a család életében.

A korai fejlesztés rengeteget jelentett. Ott tanultuk meg mi is, hogyan segítsünk neki a hétköznapokban. Minden apró előrelépésért meg kellett küzdenünk, hogy Dávid teljes életet élhessen a betegsége ellenére is.

- tette hozzá Mónika.