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Kalapos időutazó sziluettje a világvége küszöbén

Néhány év, és eljön a világvége a jövőlátó TikToker szerint

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 21:00
időutazásvilágvége
Rémisztő videókat oszt meg a jövőről egy népszerű TikToker. Javier azt állítja, hogy időutazó, és a saját szemével látta, hogy néhány év múlva eljön a világvége.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Egy magát időutazónak valló TikToker videókkal próbálta bizonyítani, hogy közeleg a világvége.
  • A férfi állítása szerint mindössze néhány év, és az emberiség eltűnik a Földről. 
  • A legkülönösebb, hogy az internet és az áramszolgáltatás mindenhol működni fog.

Mi történne, ha egyik napról a másikra köddé válna az emberiség? Egy népszerű TikToker, Javier szerint ez nem csak elméleti kérdés, hanem maga a jövő. A férfi állítja: éveket ugrott előre, majd visszatért, hogy figyelmeztessen minket a világvége közeledtére.

Kalapos időutazó belépése egy időspirálba világvége idején
Egy TikToker állítja, a jövőből jött, amikor az emberiségnek már nyoma sincs. Figyelmeztetett: a világvége sokkal közelebb van, mint hittük. Fotó: tomertu / Shutterstock

Mikor jön el a világvége?

Javier videóit milliók nézik a TikTokon azóta, hogy időutazóként mutatkozott be. A férfi állítja, hogy járt a jövőben, pontosan kettő évvel később, amikor rémisztő igazsággal szembesült. Odaérve egy teljesen üres, posztapokaliptikus világ fogadta, ahonnan teljesen eltűntek az emberek. Három spanyol településen, Valenciában, Barcelonában és Madridban is járt, de egyik helyen sem talált egy lelket sem.

Mi történik az emberiséggel?

Javier az elnéptelenedett világról felvételeket készített, amelyeket hozzánk visszatérve megosztott a TikTokon. Az időutazó influenszer szerint a világvége után minden érintetlen maradt, az áram és az internet is működött – csak az emberek tűntek el. A felvételeken kihalt utcák, üres múzeumok és elhagyatott városok láthatók.

A 340. napot töltöm itt teljesen egyedül. Bejártam a városokat, de sehol senki. Mi történt?

– fogalmazott az egyik videójában a rejtélyes időutazó, hangsúlyozva: azért mutatja meg a felvételeket a múltban élőknek, hogy felkészülhessenek rá: pár év és itt a világvége. – Folyamatosan próbálok emberi életet találni… kezdem elveszíteni a reményt – folytatta.

A legtöbben biztosak benne, hogy csak ügyesen megvágott és a mesterséges intelligencia segítségével manipulált felvételekkel próbál követőbázist építeni a fiatal férfi, velük szemben azonban olyanok is akadnak, akik szerint a videók túlságosan valódinak tűnnek ahhoz, hogy csalásról legyen szó. Mindenesetre semmit sem bizonyít egy-egy üres folyosó az esti órákban, vagy egy teljesen üres kereszteződés képe esőzéskor.

Játszd le Javier alábbi videóját, hogy további részleteket tudj meg az „állítólagos” világvégéről:

@unicosobreviviente #PerdidoEnElTiempo #unicosobreviviente ♬ Epic music with tension - HK PROJECT

(DailyStar)

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