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Nagy döntést hozott Aurelio! Ezért hagy fel végleg az alkohollal

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors függőség
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 30. 10:00
Aureliocsaládalkohol
A félig olasz származású tévésztár korábban közösségi oldalán jelentette be, hogy augusztus elsejétől nem fog többé alkoholizálni. Aurelio most lapunknak kifejtette, hogy miért hozta meg ezt a hirtelennek tűnő döntést.
Kulcsár Krisztián
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Aurelio az elmúlt időben nagy életmódváltáson ment keresztül. Korábban nem tudta elkerülni a káros szereket, ám mostanság már sokat fejlődött és nagy fogyáson is keresztülment. Azonban most nem feltétlen súlya miatt, hanem egészsége és családja miatt döntött úgy, hogy elengedi innentől az alkoholt. A legnagyobb probléma számára, hogy az alkohollal egyben jár a dohányzás is, ami viszont kifejezetten káros.

Auelio megfogadta, nem iszik több alkoholt.
Aurelio az életmódváltás mellett döntött  (Fotó: TV2)

Aurelio eddig is csak ritkán nyúlt az alkoholhoz

2025. január elsején letettem a cigarettát. Hónapokig egy szálat nem szívtam el és egy nyári rendezvényen szivaroztam egyet. Azután megint semmi, és most a világbajnokság meg a fesztivál miatt megittam egy-két sört a barátommal. Arra jöttem rá, hogy nem tudok úgy inni, hogy ne dohányozzak. Akkor a lányom odajött és megjegyezte, hogy nem is szoktam cigizni. Abban a pillanatban határoztam el, hogy a piát is leteszem

– jegyezte meg a Borsnak a korábbi valóságshow-szereplő.

Aurelio Caversaccio így már nemcsak a dohányzást, de az alkoholt is maga mögött fogja hagyni.

Aurelio a családja miatt döntött úgy, hogy többet nem fog alkoholhoz nyúlni.
Aurelio párja, Niki is mindenben támogatja szerelmét (Fotó: Gáll Regina)

Aurelio lánya nagy motivációt jelent neki

Az utóbbi időben nagyon ritkán szoktam inni. Viszont én olyan ember vagyok, aki kevéstől is jó állapotba kerül, így a másnap zokni vagyok. Gyerek mellett pedig ezt nem engedhetem meg, és azt sem szeretném, hogy a kilók is visszajöjjenek rám. Olyan apa akarok lenni, akire büszke a gyereke és nem szégyelli, hogy ki az apukája. Szeretnék külsőre és belsőre is jól kinézni

– emelte ki  a ValóVilág korábbi győztese.

Aurelio saját bevallása szerint sem szent és ő is képes féltékeny lenni a barátokra. Sok zenészt követek és sóvárgok, hogy milyen jó nekik. Azonban utána hazajön a lányom és boldogabb nem is lehetnék. Mindennek megvan az előnye és a nehézsége, de ha apa vagyok, akkor már csináljam rendesen. Nem azt akarom, hogy azt lássa, hogy egy szőrős, csúnya, büdös valaki legyen, hanem nézzek ki jól, mint most is” – tette hozzá viccesen a félig olasz származású tévésztár.

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