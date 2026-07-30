Nagy döntést hozott Aurelio! Ezért hagy fel végleg az alkohollal

Aurelio az elmúlt időben nagy életmódváltáson ment keresztül. Korábban nem tudta elkerülni a káros szereket, ám mostanság már sokat fejlődött és nagy fogyáson is keresztülment. Azonban most nem feltétlen súlya miatt, hanem egészsége és családja miatt döntött úgy, hogy elengedi innentől az alkoholt. A legnagyobb probléma számára, hogy az alkohollal egyben jár a dohányzás is, ami viszont kifejezetten káros.
2025. január elsején letettem a cigarettát. Hónapokig egy szálat nem szívtam el és egy nyári rendezvényen szivaroztam egyet. Azután megint semmi, és most a világbajnokság meg a fesztivál miatt megittam egy-két sört a barátommal. Arra jöttem rá, hogy nem tudok úgy inni, hogy ne dohányozzak. Akkor a lányom odajött és megjegyezte, hogy nem is szoktam cigizni. Abban a pillanatban határoztam el, hogy a piát is leteszem
– jegyezte meg a Borsnak a korábbi valóságshow-szereplő.
Aurelio Caversaccio így már nemcsak a dohányzást, de az alkoholt is maga mögött fogja hagyni.
Az utóbbi időben nagyon ritkán szoktam inni. Viszont én olyan ember vagyok, aki kevéstől is jó állapotba kerül, így a másnap zokni vagyok. Gyerek mellett pedig ezt nem engedhetem meg, és azt sem szeretném, hogy a kilók is visszajöjjenek rám. Olyan apa akarok lenni, akire büszke a gyereke és nem szégyelli, hogy ki az apukája. Szeretnék külsőre és belsőre is jól kinézni
– emelte ki a ValóVilág korábbi győztese.
Aurelio saját bevallása szerint sem szent és ő is képes féltékeny lenni a barátokra. „Sok zenészt követek és sóvárgok, hogy milyen jó nekik. Azonban utána hazajön a lányom és boldogabb nem is lehetnék. Mindennek megvan az előnye és a nehézsége, de ha apa vagyok, akkor már csináljam rendesen. Nem azt akarom, hogy azt lássa, hogy egy szőrős, csúnya, büdös valaki legyen, hanem nézzek ki jól, mint most is” – tette hozzá viccesen a félig olasz származású tévésztár.
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