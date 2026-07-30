Nagy döntést hozott Aurelio! Ezért hagy fel végleg az alkohollal

Aurelio Caversaccio így már nemcsak a dohányzást, de az alkoholt is maga mögött fogja hagyni.

Aurelio párja, Niki is mindenben támogatja szerelmét (Fotó: Gáll Regina)

Aurelio lánya nagy motivációt jelent neki

Az utóbbi időben nagyon ritkán szoktam inni. Viszont én olyan ember vagyok, aki kevéstől is jó állapotba kerül, így a másnap zokni vagyok. Gyerek mellett pedig ezt nem engedhetem meg, és azt sem szeretném, hogy a kilók is visszajöjjenek rám. Olyan apa akarok lenni, akire büszke a gyereke és nem szégyelli, hogy ki az apukája. Szeretnék külsőre és belsőre is jól kinézni

– emelte ki a ValóVilág korábbi győztese.

Aurelio saját bevallása szerint sem szent és ő is képes féltékeny lenni a barátokra. „Sok zenészt követek és sóvárgok, hogy milyen jó nekik. Azonban utána hazajön a lányom és boldogabb nem is lehetnék. Mindennek megvan az előnye és a nehézsége, de ha apa vagyok, akkor már csináljam rendesen. Nem azt akarom, hogy azt lássa, hogy egy szőrős, csúnya, büdös valaki legyen, hanem nézzek ki jól, mint most is” – tette hozzá viccesen a félig olasz származású tévésztár.

Ezek a cikkeink is érdekelhetnek: