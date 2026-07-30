Nem találod ki, miben mesterkedik a Megasztár két versenyzője: még Kökény Attila sem hagyta szó nélkül

Nemrég írtunk róla, hogy Bíró Csongor egy exkluzív céges rendezvényen magával a kilencvenes évek világsztárjával, Haddawayjel lépett fel, és az este végén egy méregdrága Moët pezsgőt kapott ajándékba. Bár a Megasztár énekese mögött sűrű időszak áll – hiszen a tévéműsor után az érettségit is le kellett raknia –, úgy volt vele, hogy a luxusitalt nem bontja fel akármire. Tartogatta a tökéletes pillanatra, ami most el is jött, a fiatal tehetséget ugyanis felvették a Póka Egon Művészeti Akadémia ének szakára. A másik nagy hír a háza táján, hogy közös dallal készül, Kökény Attila fiával.

A Megasztár énekese végre megihatta a hőn áhított pezsgőjét (Fotó: Bors)

A Megasztár tehetsége megünnepelte a nagy hírt

„Úgy éreztem, most jött el az ideje annak, hogy végre felbontsam azt a pezsgőt. Rettentően nagy az örömöm, hiszen tízszeres volt a túljelentkezés, ráadásul tudomásom szerint tavaly egyetlen fiút sem vettek fel erre a szakra. Úgy gondolom, a felvételi pontszámom és az eddigi munkásságom győzhette meg a bizottságot” – mesélte a sikeres felvételi után Csongi. Az iskola mellett egy másik komoly projekt is alakul a háttérben. Csongi ugyanis közös dalt jelentet meg Kökény Attila fiával, Lalival, akivel a Megasztár legutóbbi évadában szerepeltek együtt. Bár a műsorban versenytársak voltak, a stúdióban már teljesen egy hullámhosszra került a két srác.

Remekül ment a közös munka

„A dalt direkt az ő stílusához szerettem volna alakítani. A hangszerelés terén nem igazán voltak ötleteim, szerencsére Lalinak viszont annál inkább! A folyamat végére egy teljesen más szám született, mint amit eredetileg odavittem hozzá” – avatott be minket a közös munka részleteibe az énekes.

A stílusváltás kifejezetten jót tett a számnak, ami a nosztalgikusabb elektronikus popzenét idézi majd.

Egy kicsit a 2014-es Calvin Harris-féle, lüktető popos stílust idézi a végeredmény. Nagyon várjuk már, hogy megoszthassunk belőle egy kis ízelítőt a nagyközönséggel

– mesélte Csongi.

A szerzeményt ráadásul nem akárki zsűrizte le elsőként, megmutatták Kökény Lali édesapjának, Kökény Attilának is, aki szakmai füllel hallgatta meg a fiatalok munkáját. Úgy tűnik, az ország egyik legnépszerűbb énekese abszolút áldását adta a projektre: „Megmutattuk a kész dalt Lali apukájának is, akinek kifejezetten tetszett a szerzemény. Azt hiszem, ez több mint jó jel!” – tette hozzá Csongi.