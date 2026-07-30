Eláll a lélegzeted: ezek a világ legszebb világítótornyai

A tengerparti sziklákon magasodó fénysugarak évszázadok óta mutatnak utat a hajósoknak, miközben az utazók számára is bakancslistás látványosságként szolgálnak. Mutatjuk, hogy a ma álló épületek közül melyek a világ legszebb világítótornyai, amelyeket feltétlenül érdemes egyszer útba ejtened.

Ezek a világ legszebb világítótornyai az USA-tól Törökországig.

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Történelmi és modern csodák: az egykori alexandriai világítótorony örökségét ma is álló, lenyűgöző mérnöki alkotások viszik tovább.

az egykori alexandriai világítótorony örökségét ma is álló, lenyűgöző mérnöki alkotások viszik tovább. Különleges helyszínek: a törökországi filmes helyszíntől kezdve a ma is működő római kori tornyon át a brit tengeri ikonig vezet az út.

a törökországi filmes helyszíntől kezdve a ma is működő római kori tornyon át a brit tengeri ikonig vezet az út. Időtlen vonzerő: ezek a tengerparti építmények mára a hajózási szerepük mellett a világ legnépszerűbb turisztikai látványosságaivá váltak.

Melyek a világ legszebb világítótornyai, amelyeket mindenképpen látni kell?

Az emberiség történetében e monumentális őrszemek a navigáció alapkövei voltak, amelyek közül a leghíresebb az ókori alexandriai világítótorony volt. Noha az ókori világ hét csodája közé tartozó hatalmas építmény a XIV. században több sorozatos földrengés miatt megsemmisült, a modern korban is léteznek hozzá hasonlóan lenyűgöző mérnöki alkotások. Íme öt helyszín a világ legszebb világítótornyai közül.

Szűz-torony, Törökország

A Boszporusz-szoros déli bejáratánál, egy apró szigeten magasodik az Isztambulból hajóval elérhető, különleges múltú építmény, a Szűz-torony, vagy törökül Kiz kulesi. Az 1110-ben megnyitott torony kezdetben megfigyelőpontként üzemelt, ám a későbbi évszázadok során pusztította földrengés és tűzvész is. Az idők folyamán karanténállomásként is funkcionáló, sőt egy híres James Bond-filmben is felbukkanó műemlék ma rendkívül népszerű turisztikai látványosság.

A Boszporusz kapujában található Szűz-torony, amelynek helyén már az ókorban is hasonló célú építmény magasodott.

Fotó: Kirill Neiezhmakov / shutterstock

Herkules-torony, Spanyolország

Spanyolország északnyugati részén, La Coruña kikötőjében található az a monumentális építmény, amelyet még a rómaiak emeltek a Kr. u. I. században. Ez a világ egyetlen teljesen épségben megmaradt római kori világítótornya, amely a mai napig aktívan szolgálja a tengeri hajózást. Emiatt az egyedülálló történelmi értéke miatt az UNESCO 2009-ben a világörökség részévé nyilvánította, így egy spanyolországi látogatás alkalmával kihagyhatatlan látnivaló.