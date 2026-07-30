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Eláll a lélegzeted: ezek a világ legszebb világítótornyai

Eláll a lélegzeted: ezek a világ legszebb világítótornyai

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 30. 12:00
világítótoronynevezetesség
Keresed a következő felejthetetlen utazási úticélt a tengerpartok szerelmeseinek? Fedezd fel ezeket a lenyűgöző tengeri építményeket, hiszen a cikkünkből kiderül, melyek a világ legszebb világítótornyai.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A tengerparti sziklákon magasodó fénysugarak évszázadok óta mutatnak utat a hajósoknak, miközben az utazók számára is bakancslistás látványosságként szolgálnak. Mutatjuk, hogy a ma álló épületek közül melyek a világ legszebb világítótornyai, amelyeket feltétlenül érdemes egyszer útba ejtened.

A világ legszebb világítótornyai egyike Portland Head Light.a Main államban (USA) található
Ezek a világ legszebb világítótornyai az USA-tól Törökországig.
Fotó: Fotogro /   shutterstock
  • Történelmi és modern csodák: az egykori alexandriai világítótorony örökségét ma is álló, lenyűgöző mérnöki alkotások viszik tovább.
  • Különleges helyszínek: a törökországi filmes helyszíntől kezdve a ma is működő római kori tornyon át a brit tengeri ikonig vezet az út.
  • Időtlen vonzerő: ezek a tengerparti építmények mára a hajózási szerepük mellett a világ legnépszerűbb turisztikai látványosságaivá váltak.

Melyek a világ legszebb világítótornyai, amelyeket mindenképpen látni kell?

Az emberiség történetében e monumentális őrszemek a navigáció alapkövei voltak, amelyek közül a leghíresebb az ókori alexandriai világítótorony volt. Noha az ókori világ hét csodája közé tartozó hatalmas építmény a XIV. században több sorozatos földrengés miatt megsemmisült, a modern korban is léteznek hozzá hasonlóan lenyűgöző mérnöki alkotások. Íme öt helyszín a világ legszebb világítótornyai közül. 

Szűz-torony, Törökország

A Boszporusz-szoros déli bejáratánál, egy apró szigeten magasodik az Isztambulból hajóval elérhető, különleges múltú építmény, a Szűz-torony, vagy törökül Kiz kulesi. Az 1110-ben megnyitott torony kezdetben megfigyelőpontként üzemelt, ám a későbbi évszázadok során pusztította földrengés és tűzvész is. Az idők folyamán karanténállomásként is funkcionáló, sőt egy híres James Bond-filmben is felbukkanó műemlék ma rendkívül népszerű turisztikai látványosság.

A Szűz-torony a Boszporuszban.
A Boszporusz kapujában található Szűz-torony, amelynek helyén már az ókorban is hasonló célú építmény magasodott. 
Fotó: Kirill Neiezhmakov /   shutterstock

Herkules-torony, Spanyolország

Spanyolország északnyugati részén, La Coruña kikötőjében található az a monumentális építmény, amelyet még a rómaiak emeltek a Kr. u. I. században. Ez a világ egyetlen teljesen épségben megmaradt római kori világítótornya, amely a mai napig aktívan szolgálja a tengeri hajózást. Emiatt az egyedülálló történelmi értéke miatt az UNESCO 2009-ben a világörökség részévé nyilvánította, így egy spanyolországi látogatás alkalmával kihagyhatatlan látnivaló.

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A spanyolországi Herkules-torony csaknem kétezer éve őrzi a partszakaszt.
Fotó: Mazur Travel /   shutterstock

Lindaui világítótorony, Németország

A Bódeni-tó partján fekvő Lindau kikötőjének bejáratát díszíti Németország egyik legikonikusabb tengerészeti jelképe, amely egyben Bajorország egyetlen ilyen jellegű építménye. A 33 méter magas tornyot az 1850-es években építették, és azóta is büszkén őrzi a festői öblöt. A monumentális épülettel szemben egy hatalmas oroszlánszobor magasodik, így ez a páros Dél-Németország legtöbbet fényképezett nevezetessége.

A Bódeni-tó mellett álló lindaui világítótorony esti kivilágításban.
A lindaui világítótorony és a vele szemben emelt ülő oroszlánszobor a Bódeni-tó különleges látványossága. 
Fotó: imageBROKER.com /   shutterstock

Portland Head Light, Maine, USA

Az Amerikai Egyesült Államok északkeleti részén, Maine államban található Cape Elizabeth sziklás partjainál magasodik ez a történelmi épület, amely előtt hatalmas hullámok törnek meg. A történelmi jelentőségű világítótorony építését még George Washington rendelte el, a fényét pedig legelőször 1791-ben gyújtották meg. A több mint két évszázada működő, ma már környezetbarát napenergiával üzemeltetett fénypont a New England-i régió kötelező programja.

A Portland Head Light világítótorony naplemente idején (USSA).
A festői Portland Head Light Maine állam turistacsalogató látványossága. 
Fotó: Capt' Tom /   shutterstock

Beachy Head világítótorony, Egyesült Királyság

Kelet-Sussex lenyűgöző fehér kősziklái alatt, közvetlenül a nyílt tengerben áll ez a jellegzetes, piros-fehér csíkos építmény, amely a XX. század eleje óta működik. A negyvenhárom méter magas, gránitból készült torony építésére azért volt szükség, mert a ködös időben a sziklafal tetején álló korábbi jelzőfény már nem volt látható. A ma már teljesen automatizáltan működő ikonikus épület a brit déli partvidék egyik legizgalmasabb és leglátványosabb pontja.

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A Beachy Head drámai fehér sziklái előtt, a tengerben magasodó karcsú világítótorony képeslapokra kívánkozik. 
Fotó: Isaac Cedercrantz /   shutterstock

Természetesen akadnak még további gyönyörű világítótornyok is, nézd meg a videót róluk:

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