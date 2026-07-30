Különleges kezelés adhat új életet az állandó fájdalommal küzdő tininek

Különleges kezelés adhat új életet egy 18 éves fiúnak, aki öt éve él elviselhetetlen fájdalommal a lábában. A pokoli kínokat egy CRPS nevű betegségnek köszönhetően kellett elviselnie. Most azonban minden megváltozott.

Ralph Seed öt éve először fájdalommentes: különleges implantátum küzd valós időben a testébe ültetve a CRPS ellen

Fotó: Facebook-videó

Nem véletlenül "öngyilkos betegség" a CRPS, azaz a Komplex Regionális Fájdalom Szindróma neve a köznyelvben. A betegek ugyanis olyan extrém erős fájdalmat éreznek, ami szinte lehetetlenné teszi a hétköznapi működést. A betegség jellemzően egy végtagban jelentkezik, de van, hogy más testrészekre is átterjed. A fájdalom pedig a legkisebb szimulációra jelentkezhet. Ralph Seed képtelen volt lábra állni. Fájdalomcsillapítókkal tömték, fizikoterápiás foglalkozásokkal igyekeztek segíteni rajta, sőt, a brit fiúnak még az amputáció is megfordult a fejében, mert semmi sem enyhítette a kínjait. Egészen eddig. Most azonban minden megváltozott.

Gerincimplantátummal győzik le a CRPS-t?

Ralph Seed gerincébe ugyanis egy különleges implantátumot ültettek, ami tulajdonképpen egy aprócska elem, ami elektromos impulzusokat ad le a gerincvelőnek, ezzel akadályozva meg az indokolatlan fájdalomátvitelt. Ráadásul az eszköz teljes mértékben automata: valós időben blokkolja a tini lábában fellépő fájdalmat.

Öt éve először fájdalommentes vagyok. Édesanyám nagyon elérzékenyült, ahogy én is. Még nem igazán fogtam fel, hozzá kell szoknom. Remélem, hogy az implantátum segít abban, hogy visszakapjam az életemet

– jelentette ki a The Sun oldalának a ritka betegségben szenvedő tini, aki öt éve először reményekkel telve tekint a jövőbe.

"Különleges, hogy újra mosolyogni láthatom. Ralph olyan sok mindenen ment keresztül, de nagyszerű a hozzáállása, végig járt iskolába, nem hagyta el magát" – tette hozzá az édesanyja.

A sikeres műtét egyébként a fájdalomszakértő Dr Sachin Rastogi és az idegsebész Akbar Hussain közös érdeme.

"Látni Ralph-ot fájdalom nélkül egyszerűen a legmegindítóbb dolog, amit a karrierem során tapasztaltam" – mondta Dr. Rastogi, kiemelve: az eljárás hatása azonnali és példátlan volt.