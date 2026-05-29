Kémgalambok hozhatják el a világvégét – csak napelem kell hozzá

Egy orosz techóriás galambokat operált át, hogy távirányíthatók legyenek.

A madarakat kamerákkal és implantátumokkal szerelték fel.

A kiborg szárnyasok 480 kilométert is meg tudnak tenni, sokan attól félnek, kémkedésre vetik be őket.

Egészen szürreális, és egyúttal riasztó is, hogy milyen tervet eszelt ki egy orosz techóriás. A legújabb fejlesztésük világméretű káoszt hozhat a Földre. Olyan robotokat fejlesztenek élő galambokból, amelyeket a jövőben akár kémkedésre is bevethetnek.

Kémkedésre használhatják a kiborg galambokat, ami egyesek szerint a világvégét is elhozhatja. / Illusztráció: Kamilos24 / Shutterstock

Miért van szükség egy kémkedésre alkalmas galambra?

Vége a titkolózásnak, ha sikerül valóra váltania dédelgetett álmát a moszkvai Neiry neurotechnológiai vállalatnak. Az égre felnézve elhatározták, hogy a galambokat a szolgálatukba állítják robottechnológiával kombinálva a szerves, élő lényeket. Amennyiben sikerrel járnak, rengeteg olyan robot születne, amelyet kémkedésre használhatnának. A kiborgok első szériáját már le is gyártották: a madarak koponyáján apró lyukakat fúrtak, az agyukba implantátumot ültettek, a fejükre pedig egy miniatűr stimulátort, kamerát, valamint napelemeket helyeztek, hogy ne merüljenek le a vezérlőik. A vállalat célja, hogy ellenőrizze az infrastruktúrákat, a mezőgazdaságot, vagy segítsenek a kutató- és mentőakciókban.

Felderítő szárnyasok

Noha a cég vezérigazgatója, Alexander Panov büszkén állítja, hogy békés célokra fogják használni a madarakat, mellékesen azért megjegyezte, hogy ezek tulajdonképpen biodrónok, ráadásul már nemcsak galambok szerepelnek az ötlettárukban.

Jelenleg a galambokra összpontosítunk, de a környezettől vagy a hasznos tehertől függően más fajokat is használhatunk. A rendszer készen áll a valós világbeli telepítésre

– nyilatkozta korábban a techvezér.

Az irányított galambok híre óriási nemzetközi felháborodást váltott ki, hiszen az akkumulátoros drónokkal ellentétben ezek az állatok akár 480 kilométert is képesek megtenni pihenés nélkül. Emiatt sokan attól tartanak, hogy valóban kémkedésre vetik majd be őket, és a csatatereken is gyanútlanul feltűnhetnek. A szkeptikusok kongatják a vészharangot, hogy az orrunk előtt egy baljós világuralmi terv első fázisa bontakozik ki, amely ha az eredeti cél szerint halad, többé nem kell azon törnünk a fejünket, hogy mikor jön el a világvége.