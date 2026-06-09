Időutazó bukkant fel a 160 éves festményen? Döbbenetes dolog van a nő kezében, amire nincs magyarázat

Ferdinand George Waldmüller „A várt lány” című, 160 éves festménye alapvetően egy idilli, romantikus jelenetet ábrázol: a zöldellő, dombos tájban egy fiatal lány sétál a köves földúton, miközben a bokrok mögött egy szerelmes férfi leselkedik rá, kezében egy virággal. A kép azonban mégsem emiatt lett világhírű. Ha közelebbről megnézzük a lányt, azonnal megfagy a vér az ereinkben: pontosan úgy tartja a kezét, mint a mai tizenévesek, akik az utcán sétálva nyomkodják a mobiljukat. Nem csoda, hogy a megmagyarázhatatlan jelenet láttán sokaknál azonnal az időutazás lehetősége merült fel megoldásként.

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Sokak szerint a festmény bizonyíték az időutazásra

A netezők teljesen megőrültek a teóriától, miszerint egy időutazót örökítettek meg a képen. A lány két kézzel, a hüvelykujjaival fogja a tárgyat, és mereven lefelé néz – mintha csak a Facebook-hírfolyamát pörgetné. A dolog szépséghibája, hogy az első iPhone-t 2007-ben, a fizikai billentyűzetes Nokia Communicatort pedig 1996-ban dobták piacra. A festmény viszont az 1850-es években készült.

Énekeskönyv vagy okostelefon?

A rejtélyes részletet Peter Russell, egy egykori skót köztisztviselő szúrta ki a Neue Pinakothek múzeumban.

A leginkább az döbbentett meg, hogy a technológia változása mennyire megváltoztatta a festmény értelmezését, és bizonyos értelemben az egész kontextusát kiemelte. A nagy változás az, hogy 1850-ben vagy 1860-ban minden egyes néző egy egyházi énekeskönyvként vagy imakönyvként azonosította volna azt a tárgyat, amibe a lány elmerül. Ma senki sem tudja máshogy látni a hasonlóságot egy olyan jelenettel, ahol egy tinédzser lány elmerül a közösségi médiában az okostelefonján

– idézte Russel szavait a Daily Star.

Az Apple-vezér is hasonlót látott

Bár a logikus magyarázat szerint a lány valóban egy korabeli, szokatlanul kicsi zsebkönyvet olvas, az összeesküvés-elméletek híveit nem lehet lecsendesíteni. Ráadásul nem ez az egyetlen eset: az Apple korábbi vezére, Tim Cook 2016-ban egy amszterdami múzeumban járt, és váltig állította, hogy egy 350 éves festményen látott egy iPhone-t, amit egy férfi tartott a kezében.

A festményt ERRE A LINKRE KATTINTVA tudod megnézni.