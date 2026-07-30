"A kislányom azért halt meg, mert a tengerben játszadozott"

Aligha lehet annál kegyetlenebb, mint ha egy édesanyának kell eltemetnie a saját gyermekét. A tragédiát csak tovább erősíti, ha mindez megelőzhető lett volna. Ráadásul a kislány elvesztése később egy újabb halálesetet is szült: az édesapja önkezével vetett véget az életének. Képtelen volt elviselni a csöppség hiányát.

Egy ártatlan fürdőzésbe halt bele a nyolcéves kislány

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A brit Heather Preennek mindössze nyolc rövid év adatott meg: a kislány egy nyaralást követően vesztette életét. Családja – ahogy sokan mások – az iskolai szünet kezdetével a tengerpart felé vették az irányt. A gyermek egy csatornakiömlőnél mártotta bele a lábát a vízbe. Nem sokkal később rosszul lett, majd pedig kórházba került. Mint később bebizonyosodott, az Escherichia coli (E. coli) baktérium legveszélyesebb, legagresszívabb, 0157-es számot viselő törzsével fertőződött meg. Noha a fertőzések többsége nem halálos kimenetelű, ritka esetekben – ahogy Heathernél is történt – életveszélyes veseleállás is kialakulhat. A kislány végül belehalt a fertőzésbe.

Heather édesanyja, Julie Maughan a Mirrornak elárulta: lánya imádott kagylókat gyűjteni a tengerparton, azokat a kagylókat pedig, amiket a végzetes napon szedett össze, az asszony azóta is őrzi.

Számomra ezek azok a dolgok, amiket utoljára megérintett, amiket utoljára a kezében tartott. Ezek a kagylók nem a halálát jelképezik, hanem az örömét, és arra emlékeztetnek, milyen boldog volt, mielőtt mindez történt. Azok a legrettenetesebb emlékeim, amikor Heather az intenzíven feküdt, ezek a kagylók pedig arra emlékeztetnek, amikor még nem

– magyarázta az édesanya.

Változásokat sürget a gyászoló édesanya

Noha Heather még 1999 nyarán hunyt el, halálát a mai napig nem tudták feldolgozni szerettei. Édesapja később önkezével vetett véget az életének. A kislány édesanyja most változásokat szeretne elérni Nagy-Britanniában: szerinte ugyanis felháborító, hogy a nagyvállalatok profitja fontosabb, mint a gyermekek egészsége és élete, és a cégek ellenőrzés és figyelmeztetés nélkül ömlesztik a szennyvizet a tengerekbe a kijelölt fürdőhelyek közelében is.