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Világvége illusztráció

Időutazó érkezett 2749-ből: már elkezdődhetett az apokalipszis

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mesterséges intelligencia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 19:00
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Olyan rohamtempóban fejlődik a modern technológia, hogy joggal teszik fel egyre többen a kérdést: vajon a gépek egyszer átveszik az irányítást az emberiség felett? Egy állítólagos időutazó riasztó beszámolóját újraolvasva, a világvége mintha épp az orrunk előtt válna valóra.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Al Bielek állítólag részt vett a hírhedt 1943-as Philadelphia-kísérletben, és időutazóvá vált.
  • Állítása szerint 2137-ben és 2749-ben járt, és sötét jövőt tárt elénk.
  • A világvégét látta, amiben a mesterséges intelligencia „keze” is benne volt.
  • Az összeesküvés-elméletek kedvelői szerint az apokalipszis órái már elkezdődtek. 

Al Bielek évtizedekkel ezelőtt lepte meg a világot hihetetlen kijelentésével: járt a jövőben és tudja, milyen borzalmakat kell majd elszenvednünk. Az emberiség pusztulását állítása szerint a mesterséges intelligencia hozza el. Beszámolóját sokan ma már más fényben látják, a technológia ugyanis rohamosan fejlődik, egyesek szerint ezzel el is kezdődhetett a világvége.

Egy túlélő a világvégekor
Közeleg a világvége? Rémisztő, hogyan válnak hús-vér valósággá egy időutazó a szavai. Illusztráció: zef art

Így jön el a világvége – a mesterséges intelligencia mindent letarol

Bielek azt állítja, túlélte a katonai kísérletek egyik legkíméletlenebbikét. A hírhedt Philadelphia-kísérletet állítólag 1943-ban végezte el az amerikai haditengerészet az USS Eldridge hadihajóval. A II. világháborús tengeri járművet láthatatlanná próbálták tenni a radarok elől. A kísérlet a szemtanúk szerint végzetes katasztrófával zárult: a legenda szerint felszakadt a téridő szövete, a tengerészek egy része hirtelen megőrült, mások pedig beleolvadtak a fedélzet acélszerkezetébe. Bielek szerint ekkor történt meg a lehetetlen: időutazás részese lett. A távoli jövőben, 2137-ben, majd 2749-ben tért magához!.

A kísérlet csak rövid ideig tartott és az időutazó férfi visszatért a jelenébe, ahol elmesélte, mit látott. Jóslata szerint a világ teljesen megváltozik, és eljön a világvége. A kontinensek átrajzolódnak, a kormányok megszűnnek, a bolygót pedig egyetlen központi gép, a mesterséges intelligencia fogja vezérelni, ami kezében tartja a globális hálózatokat, és totális diktatúrában tartja az emberiséget. 

A jövő, ami valósággá válik

A Bielekkel történtekre máig nincs bizonyíték, sem arról, hogy a Philadelphia-kísérlet valaha megtörtént volna. A férfi 2011-ben elhunyt, ám hátborzongató jóslata máig lázban tartja az összeesküvés-elméletek hívőit. Arra figyelmeztetnek minket, hogy legyünk résen, mert a mesterséges intelligencia már megjelent – a pusztulásunktól már nem vagyunk messze. Lehet, hogy az időutazó tényleg megjósolta a világvégét? Az MI elvégre ma már nemcsak egy egyszerű asszisztens: irányítja az okosotthonokat, penge a tőzsdei algoritmusokban, és komplett iparágakat automatizál. Az apokalipszis tán hamarabb eljön, mint hittük? 

Egy neves cégvezér szerint 10 hónap múlva következik be a legrosszabb. Játszd le a videót a részletekért: 

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