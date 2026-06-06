Al Bielek állítólag részt vett a hírhedt 1943-as Philadelphia-kísérletben, és időutazóvá vált.

Állítása szerint 2137-ben és 2749-ben járt, és sötét jövőt tárt elénk.

A világvégét látta, amiben a mesterséges intelligencia „keze” is benne volt.

Az összeesküvés-elméletek kedvelői szerint az apokalipszis órái már elkezdődtek.

Al Bielek évtizedekkel ezelőtt lepte meg a világot hihetetlen kijelentésével: járt a jövőben és tudja, milyen borzalmakat kell majd elszenvednünk. Az emberiség pusztulását állítása szerint a mesterséges intelligencia hozza el. Beszámolóját sokan ma már más fényben látják, a technológia ugyanis rohamosan fejlődik, egyesek szerint ezzel el is kezdődhetett a világvége.

Közeleg a világvége? Rémisztő, hogyan válnak hús-vér valósággá egy időutazó a szavai. Illusztráció: zef art

Így jön el a világvége – a mesterséges intelligencia mindent letarol

Bielek azt állítja, túlélte a katonai kísérletek egyik legkíméletlenebbikét. A hírhedt Philadelphia-kísérletet állítólag 1943-ban végezte el az amerikai haditengerészet az USS Eldridge hadihajóval. A II. világháborús tengeri járművet láthatatlanná próbálták tenni a radarok elől. A kísérlet a szemtanúk szerint végzetes katasztrófával zárult: a legenda szerint felszakadt a téridő szövete, a tengerészek egy része hirtelen megőrült, mások pedig beleolvadtak a fedélzet acélszerkezetébe. Bielek szerint ekkor történt meg a lehetetlen: időutazás részese lett. A távoli jövőben, 2137-ben, majd 2749-ben tért magához!.

A kísérlet csak rövid ideig tartott és az időutazó férfi visszatért a jelenébe, ahol elmesélte, mit látott. Jóslata szerint a világ teljesen megváltozik, és eljön a világvége. A kontinensek átrajzolódnak, a kormányok megszűnnek, a bolygót pedig egyetlen központi gép, a mesterséges intelligencia fogja vezérelni, ami kezében tartja a globális hálózatokat, és totális diktatúrában tartja az emberiséget.

A jövő, ami valósággá válik

A Bielekkel történtekre máig nincs bizonyíték, sem arról, hogy a Philadelphia-kísérlet valaha megtörtént volna. A férfi 2011-ben elhunyt, ám hátborzongató jóslata máig lázban tartja az összeesküvés-elméletek hívőit. Arra figyelmeztetnek minket, hogy legyünk résen, mert a mesterséges intelligencia már megjelent – a pusztulásunktól már nem vagyunk messze. Lehet, hogy az időutazó tényleg megjósolta a világvégét? Az MI elvégre ma már nemcsak egy egyszerű asszisztens: irányítja az okosotthonokat, penge a tőzsdei algoritmusokban, és komplett iparágakat automatizál. Az apokalipszis tán hamarabb eljön, mint hittük?