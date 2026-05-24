Jön a világvége augusztusban? Ez történne, ha megszűnne a gravitáció

A közösségi médiában terjengő videó azt állítja, hogy két fekete lyuk összeütközésének köszönhetően pár percig meg fog szűnni a gravitáció a Földön. Az elmélet forrásának pedig egy nem létező, titkos dokumentumot, a „Project Anchor”-t jelölik meg az internetes konteósok. Az már csak hab a tortán, hogy a katasztrófa dátum pont egybeesik a nyári teljes napfogyatkozással, ami az ókortól kezdve az apokalipszis hívők kedvenc dátuma.

Hogy nézne ki a föld, miután megszűnik a gravitáció? Valószínűleg így

A légnyomás azonnal nullára zuhanna, a testfolyadékaink forrni kezdenének, és az atmoszféra másodpercek alatt elillanna az űrbe.

A Föld a saját tengelye körüli 1600 km/órás sebessége miatt darabokra szakadna, a belső nyomás tágulást, majd gigantikus földrengéseket okozna.

Megszűnne az élet.

A fent vázolt forgatókönyv szerencsére csak annyira tükrözi a valóságot, mint a lapos Föld elmélet. Bár a fekete lyukak összeolvadásából származó gravitációs hullámok létező jelenségek, ezek annyira elenyészően gyengék, hogy mire elérik a bolygónkat, kizárólag a világ legérzékenyebb lézeres mérőműszereivel (mint a LIGO vagy a VIRGO) lehet őket kimutatni. Nem véletlen, hogy csak pár éve tudjuk bizonyítani a létezésüket. De azért játszunk el a gondolattal: mi történne, ha az elmélet valósággá válna?

Mi történik, ha megszűnik a gravitáció?

Ha a Földön megszűnne a gravitáció pár másodpercre, az a gyakorlatban azt jelentené, hogy az óceánok az égig emelkednének, a repülők irányíthatatlanná válnának, a gyanútlan járókelők pedig azonnal kilökődnének a sztratoszférába. A légnyomás másodpercek alatt elillanna, a vérünk felforrna a testünkben és megszűnne a bolygónk atmoszférája. Ráadásul a bolygónk a saját tengelye körüli 1600 km/órás sebessége a centrifugális hatás miatt gigantikus földrengések kíséretében egyszerűen darabokra szakadna. De van ennél sokkal izgalmasabb forgatókönyv is.

Mi történne, ha nem megszűnne, hanem 5%-kal erősebb lenne?

A fizikusok szerint a gravitáció hirtelen megerősödése sokkal gyorsabb és látványosabb pusztulást okozna, mint a súlytalanság. Ha a kozmikus egyenletben akár csak 5%-kal megemelkedne a tömegvonzás értéke, az felborítaná a Föld és a Nap közötti kényes egyensúlyt. A bolygónk pályája destabilizálódna, és nagyjából 10%-kal közelebb sodródnánk a Naphoz, ami azonnali klímakatasztrófát, a mezőgazdaság teljes összeomlását és globális éhínséget okozna.