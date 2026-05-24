Jön a világvége augusztusban? Ez történne, ha megszűnne a gravitáció

A közösségi médiában terjengő videó azt állítja, hogy két fekete lyuk összeütközésének köszönhetően pár percig meg fog szűnni a gravitáció a Földön. Az elmélet forrásának pedig egy nem létező, titkos dokumentumot, a „Project Anchor”-t jelölik meg az internetes konteósok. Az már csak hab a tortán, hogy a katasztrófa dátum pont egybeesik a nyári teljes napfogyatkozással, ami az ókortól kezdve az apokalipszis hívők kedvenc dátuma.
A fent vázolt forgatókönyv szerencsére csak annyira tükrözi a valóságot, mint a lapos Föld elmélet. Bár a fekete lyukak összeolvadásából származó gravitációs hullámok létező jelenségek, ezek annyira elenyészően gyengék, hogy mire elérik a bolygónkat, kizárólag a világ legérzékenyebb lézeres mérőműszereivel (mint a LIGO vagy a VIRGO) lehet őket kimutatni. Nem véletlen, hogy csak pár éve tudjuk bizonyítani a létezésüket. De azért játszunk el a gondolattal: mi történne, ha az elmélet valósággá válna?
Ha a Földön megszűnne a gravitáció pár másodpercre, az a gyakorlatban azt jelentené, hogy az óceánok az égig emelkednének, a repülők irányíthatatlanná válnának, a gyanútlan járókelők pedig azonnal kilökődnének a sztratoszférába. A légnyomás másodpercek alatt elillanna, a vérünk felforrna a testünkben és megszűnne a bolygónk atmoszférája. Ráadásul a bolygónk a saját tengelye körüli 1600 km/órás sebessége a centrifugális hatás miatt gigantikus földrengések kíséretében egyszerűen darabokra szakadna. De van ennél sokkal izgalmasabb forgatókönyv is.
A fizikusok szerint a gravitáció hirtelen megerősödése sokkal gyorsabb és látványosabb pusztulást okozna, mint a súlytalanság. Ha a kozmikus egyenletben akár csak 5%-kal megemelkedne a tömegvonzás értéke, az felborítaná a Föld és a Nap közötti kényes egyensúlyt. A bolygónk pályája destabilizálódna, és nagyjából 10%-kal közelebb sodródnánk a Naphoz, ami azonnali klímakatasztrófát, a mezőgazdaság teljes összeomlását és globális éhínséget okozna.
Sőt, magában a Napban is felborulna a belső nyomás és a gravitáció törékeny egyensúlya: a felszíni hidrogén bezúdulna a magba, ami olyan monumentális nukleáris reakcióláncot indítana el, hogy a csillagunk akár szupernóvaként is felrobbanhatna, elsöpörve a Naprendszert.
Ha a Nap valahogy túl is élné a kozmikus anomáliát, a mi bolygónk biztosan felrobbanna. A Föld magjára jelenleg is brutális súly – nagyjából 6,5 szextillió tonna, azaz egy hatos és utána huszonegy darab nulla – nehezedik. A mag a hirtelen nyomástól befelé roskadna, magával rántva a bolygó többi rétegét is. Még a legoptimistább becslések szerint is a Föld felszíne azonnal 10-20 kilométert zuhanna, ami szó szerint szilánkosra törné a szilárd kérget. A repedésekből feltörő, több mint 6000 Celsius-fokos köpeny és a magma pillanatok alatt elpárologtatná az óceánokat, hamuvá égetné a városokat, az utakat és a természetet, a Föld pedig nem lenne más, mint egy vörösen izzó, halott kőgolyó, ami szinte megkülönböztethetetlen lenne a Marstól.
