Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Eszter, Eliza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jön a világvége augusztusban? Ez történne, ha megszűnne a gravitáció

naprendszer
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 21:00
gravitációfizikatitok
Ha igazak a pletykák, idén nyáron minden repülni fog, ami nincs lebetonozva. Az internetet letaroló videó szerint a Földön 2026. augusztus 12-én hét másodpercre megszűnik a gravitáció. A NASA mélyen hallgat, állítólag a pánikot akarják elkerülni.
Pópity Balázs
A szerző cikkei

A közösségi médiában terjengő videó azt állítja, hogy két fekete lyuk összeütközésének köszönhetően pár percig meg fog szűnni a gravitáció a Földön. Az elmélet forrásának pedig egy nem létező, titkos dokumentumot, a „Project Anchor”-t jelölik meg az internetes konteósok. Az már csak hab a tortán, hogy a katasztrófa dátum pont egybeesik a nyári teljes napfogyatkozással, ami az ókortól kezdve az apokalipszis hívők kedvenc dátuma.

Megszűnik a gravitáció? Ezek a romok maradnának utána.
Hogy nézne ki a föld, miután megszűnik a gravitáció? Valószínűleg így
Fotó: Doga Ayberk Demir / shutterstock
  • A légnyomás azonnal nullára zuhanna, a testfolyadékaink forrni kezdenének, és az atmoszféra másodpercek alatt elillanna az űrbe.
  • A Föld a saját tengelye körüli 1600 km/órás sebessége miatt darabokra szakadna, a belső nyomás tágulást, majd gigantikus földrengéseket okozna.
  • Megszűnne az élet.

A fent vázolt forgatókönyv szerencsére csak annyira tükrözi a valóságot, mint a lapos Föld elmélet. Bár a fekete lyukak összeolvadásából származó gravitációs hullámok létező jelenségek, ezek annyira elenyészően gyengék, hogy mire elérik a bolygónkat, kizárólag a világ legérzékenyebb lézeres mérőműszereivel (mint a LIGO vagy a VIRGO) lehet őket kimutatni. Nem véletlen, hogy csak pár éve tudjuk bizonyítani a létezésüket. De azért játszunk el a gondolattal: mi történne, ha az elmélet valósággá válna?

Mi történik, ha megszűnik a gravitáció?

Ha a Földön megszűnne a gravitáció pár másodpercre, az a gyakorlatban azt jelentené, hogy az óceánok az égig emelkednének, a repülők irányíthatatlanná válnának, a gyanútlan járókelők pedig azonnal kilökődnének a sztratoszférába. A légnyomás másodpercek alatt elillanna, a vérünk felforrna a testünkben és megszűnne a bolygónk atmoszférája. Ráadásul a bolygónk a saját tengelye körüli 1600 km/órás sebessége a centrifugális hatás miatt gigantikus földrengések kíséretében egyszerűen darabokra szakadna. De van ennél sokkal izgalmasabb forgatókönyv is.

Mi történne, ha nem megszűnne, hanem 5%-kal erősebb lenne?

A fizikusok szerint a gravitáció hirtelen megerősödése sokkal gyorsabb és látványosabb pusztulást okozna, mint a súlytalanság. Ha a kozmikus egyenletben akár csak 5%-kal megemelkedne a tömegvonzás értéke, az felborítaná a Föld és a Nap közötti kényes egyensúlyt. A bolygónk pályája destabilizálódna, és nagyjából 10%-kal közelebb sodródnánk a Naphoz, ami azonnali klímakatasztrófát, a mezőgazdaság teljes összeomlását és globális éhínséget okozna.

Sőt, magában a Napban is felborulna a belső nyomás és a gravitáció törékeny egyensúlya: a felszíni hidrogén bezúdulna a magba, ami olyan monumentális nukleáris reakcióláncot indítana el, hogy a csillagunk akár szupernóvaként is felrobbanhatna, elsöpörve a Naprendszert.

A Föld magja nem bírná el a saját súlyát

Ha a Nap valahogy túl is élné a kozmikus anomáliát, a mi bolygónk biztosan felrobbanna. A Föld magjára jelenleg is brutális súly – nagyjából 6,5 szextillió tonna, azaz egy hatos és utána huszonegy darab nulla – nehezedik. A mag a hirtelen nyomástól befelé roskadna, magával rántva a bolygó többi rétegét is. Még a legoptimistább becslések szerint is a Föld felszíne azonnal 10-20 kilométert zuhanna, ami szó szerint szilánkosra törné a szilárd kérget. A repedésekből feltörő, több mint 6000 Celsius-fokos köpeny és a magma pillanatok alatt elpárologtatná az óceánokat, hamuvá égetné a városokat, az utakat és a természetet, a Föld pedig nem lenne más, mint egy vörösen izzó, halott kőgolyó, ami szinte megkülönböztethetetlen lenne a Marstól. 

Tudj meg többet az elméletrő a BRIGHT Side magazin videójából:

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu