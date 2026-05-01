Ekkor jön el a világvége a mesterséges intelligencia szerint

Az embereket mindig is foglalkoztatta a világvége gondolata, nem véletlenül.

Az evolúció megtanított arra, hogy fontos érzékelni a ránk leselkedő veszélyt.

Az MI-nek pontos forgatókönyve van a világ szétbomlásáról.

A modern világ és a technológiai fejlődés egyre gyorsabb üteme számtalan kérdést felvet a jövővel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy mára az emberiség számos problémájára van megoldás, sok olyan tényező alakítja a bolygónk, ezáltal a benne élők sorsát, amelyeket nem tudunk befolyásolni. Ezért is érdekel annyi mindenkit az, hogy mikor lesz világvége.

Mikor lesz világvége, és miért érdekli ez az embereket?

Attól függetlenül, hogy rengeteg információt ismer, ezáltal összefüggéseket is képes meglátni a mesterséges intelligencia, nem tud, és valószínűleg nem is szeretne konkrétumokat megfogalmazni a világvége időpontját feszegető kérdések tekintetében. Mégis tud különféle tudományos becslésekre hagyatkozni, melyek nyomán meghatározhat hozzávetőleges időpontokat.

A világ működése kiszámíthatatlan, a világvége gondolatával viszont az ember paradox módon rendet próbál vinni ebbe az egész átláthatatlanságba: ha ugyanis el tudjuk képzelni a végét, azzal kicsit úgy érezhetjük, értjük a működését. Ez a viselkedés összefügghet azzal is, hogy egyszerűen szeretünk történetekben gondolkodni – az élet kezdete-közepe-vége struktúra biztonságérzetet ad

– foglalta össze az MI.

Veszélyre vagyunk huzalozva Az ember evolúciós szinten veszélyre van hangolva, hiszen ez az, ami valójában a túlélésünket szolgálta az ősi időkben. Ahhoz, hogy a másnapot is megérjük, hasznos, sőt elengedhetetlen dolog volt előre elképzelni a legrosszabb forgatókönyvet, hiszen csak így volt lehetséges felkészülni. A modern élet sem sokban különbözik ettől az elgondolástól, mert bár a körülmények teljesen mások, és civilizált környezetben élünk, a gondolkodásunk nem sokat változott. A világvége kérdése éppen ezért a ma embere számára a legnagyobb lehetséges veszélyt jelenti.

Különböző disztópikus forgatókönyveket tud elképzelni a mesterséges intelligencia.

Az MI szerint erre számíthatunk a jövőben

Fontos kiemelni, hogy a mesterséges intelligencia szerint valószínűtlenek az olyan forgatókönyvek, melyek szerint a világvége egyik napról a másikra következik be. Reálisabb veszélynek bizonyulnak azonban a lassan bekövetkező kockázatok, még úgy is, hogy az emberiségnek ezelőtt sosem volt ennyi eszköz a kezében ahhoz, hogy csökkentse a különféle rizikófaktorokat.