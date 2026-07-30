„A várost füst és hamu borítja” – Vilmos herceg és Katalin hercegné megrendülve adott ki közleményt

Vilmos herceg és Katalin hercegné közleményt adtak ki a Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban pusztító erdőtüzek kapcsán. Támogatásukról és együttérzésükről biztosítotték az érintetteket.
A közlemény így szól:
Gondolataink mindazokkal vannak, akiket a Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban pusztító erdőtüzek sújtanak. Mély hálával tartozunk a tűzoltóknak, a mentőszolgálatok munkatársainak és az önkénteseknek, akik rendkívül nehéz körülmények között, fáradhatatlanul dolgoznak. Ezek az események éles emlékeztetőül szolgálnak arra, milyen kihívásokat jelent az egyre szélsőségesebbé váló éghajlat, valamint arra, milyen fontos megvédenünk egyszerre az embereket és a természeti környezetet.
A hatalmas erdőtüzek miatt Franciaország délnyugati részén és Spanyolország középső területein összesen mintegy 200 ezer embert kellett evakuálni, miközben a lángok ellenőrizhetetlenül terjedtek.
Franciaországban a Gironde és Landes megyékből 141 ezer embert telepítettek ki. Bordeaux térségében a hatóságok további 55 ezer ember evakuálását rendelték el a város peremén, miközben a tűzoltók a közelben tomboló erdőtüzek megfékezésén dolgoztak.
Vasárnap egy Bordeaux-ban élő brit étteremtulajdonos arról számolt be, hogy a város „tele van füsttel és hamuval”, ezért a lakosok maszkot viselnek, amikor kimennek az utcára. A Bordeaux belvárosában működő Sweeney Todd’s étterem 58 éves tulajdonosa, Lance Attwood így nyilatkozott:
Most nem igazán olyan a helyzet, hogy az emberek szívesen kimozduljanak. A várost füst és hamu borítja, ezért jelentősen visszaesett a forgalmunk. Az emberek maszkban járják az utcákat. Számunkra most az a legfontosabb, hogy mindenki biztonságban legyen, beleértve a mentésben részt vevőket is.
Az erdőtüzek ellenére a francia külügyminiszter arra kérte a turistákat, hogy ne mondják le utazásaikat, noha az ország délnyugati részét példátlan kiterjedésű tüzek sújtják – írja az Express.
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