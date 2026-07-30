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„A várost füst és hamu borítja” – Vilmos herceg és Katalin hercegné megrendülve adott ki közleményt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Vilmos herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 30. 15:00
közleményKatalin hercegnéEurópaerdőtűz
Vilmos herceg és Katalin hercegné közös közleményben fejezte ki együttérzését a Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban pusztító erdőtüzek károsultjai felé. A hercegi pár megköszönte a tűzoltók és a mentésben részt vevők áldozatos munkáját, miközben a lángok miatt már mintegy 200 ezer embert kellett evakuálni, és a hatóságok továbbra is küzdenek a tüzek megfékezéséért.
N.T.
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Vilmos herceg és Katalin hercegné közleményt adtak ki a Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban pusztító erdőtüzek kapcsán. Támogatásukról és együttérzésükről biztosítotték az érintetteket.

Vilmos herceg és Katalin hercegné megrendülve adott ki közleményt
Vilmos herceg és Katalin hercegné megrendülve adott ki közleményt 
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

Vilmos herceg és Katalin hercegné megrendülve adott ki közleményt

A közlemény így szól:

Gondolataink mindazokkal vannak, akiket a Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban pusztító erdőtüzek sújtanak. Mély hálával tartozunk a tűzoltóknak, a mentőszolgálatok munkatársainak és az önkénteseknek, akik rendkívül nehéz körülmények között, fáradhatatlanul dolgoznak. Ezek az események éles emlékeztetőül szolgálnak arra, milyen kihívásokat jelent az egyre szélsőségesebbé váló éghajlat, valamint arra, milyen fontos megvédenünk egyszerre az embereket és a természeti környezetet.

Brutális erdőtüzek pusztítanak Európában 

A hatalmas erdőtüzek miatt Franciaország délnyugati részén és Spanyolország középső területein összesen mintegy 200 ezer embert kellett evakuálni, miközben a lángok ellenőrizhetetlenül terjedtek.

Franciaországban a Gironde és Landes megyékből 141 ezer embert telepítettek ki. Bordeaux térségében a hatóságok további 55 ezer ember evakuálását rendelték el a város peremén, miközben a tűzoltók a közelben tomboló erdőtüzek megfékezésén dolgoztak.

Vasárnap egy Bordeaux-ban élő brit étteremtulajdonos arról számolt be, hogy a város „tele van füsttel és hamuval”, ezért a lakosok maszkot viselnek, amikor kimennek az utcára. A Bordeaux belvárosában működő Sweeney Todd’s étterem 58 éves tulajdonosa, Lance Attwood így nyilatkozott:

Most nem igazán olyan a helyzet, hogy az emberek szívesen kimozduljanak. A várost füst és hamu borítja, ezért jelentősen visszaesett a forgalmunk. Az emberek maszkban járják az utcákat. Számunkra most az a legfontosabb, hogy mindenki biztonságban legyen, beleértve a mentésben részt vevőket is.

Az erdőtüzek ellenére a francia külügyminiszter arra kérte a turistákat, hogy ne mondják le utazásaikat, noha az ország délnyugati részét példátlan kiterjedésű tüzek sújtják – írja az Express. 

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