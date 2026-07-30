„A várost füst és hamu borítja” – Vilmos herceg és Katalin hercegné megrendülve adott ki közleményt

Vilmos herceg és Katalin hercegné közleményt adtak ki a Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban pusztító erdőtüzek kapcsán. Támogatásukról és együttérzésükről biztosítotték az érintetteket.

Vilmos herceg és Katalin hercegné megrendülve adott ki közleményt

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Vilmos herceg és Katalin hercegné megrendülve adott ki közleményt

A közlemény így szól:

Gondolataink mindazokkal vannak, akiket a Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban pusztító erdőtüzek sújtanak. Mély hálával tartozunk a tűzoltóknak, a mentőszolgálatok munkatársainak és az önkénteseknek, akik rendkívül nehéz körülmények között, fáradhatatlanul dolgoznak. Ezek az események éles emlékeztetőül szolgálnak arra, milyen kihívásokat jelent az egyre szélsőségesebbé váló éghajlat, valamint arra, milyen fontos megvédenünk egyszerre az embereket és a természeti környezetet.

Our thoughts are with everyone affected by the devastating wildfires across France, Spain and the UK. We are deeply grateful to the firefighters, emergency services and volunteers working tirelessly in extraordinarily difficult conditions. These events are a stark reminder of the… — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 27, 2026

Brutális erdőtüzek pusztítanak Európában

A hatalmas erdőtüzek miatt Franciaország délnyugati részén és Spanyolország középső területein összesen mintegy 200 ezer embert kellett evakuálni, miközben a lángok ellenőrizhetetlenül terjedtek.

Franciaországban a Gironde és Landes megyékből 141 ezer embert telepítettek ki. Bordeaux térségében a hatóságok további 55 ezer ember evakuálását rendelték el a város peremén, miközben a tűzoltók a közelben tomboló erdőtüzek megfékezésén dolgoztak.