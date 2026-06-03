Itt a bizonyíték az időutazásra: Egy modern, pólós-gatyás szörfös bukkant fel az 1917-es fotón

Képzeld el, hogy békésen lapozgatsz egy 1974-es történelemkönyvet, és hirtelen egy olyan részletre bukkansz, ami bizonyíthatja, hogy az időutazás valóban létezik, és átírhatja az emberiség történelmét. Pontosan ez történt Jamie D. Grant YouTuberrel, amikor a kezébe akadt The Great Cape Scott Story című kötet. Az 1917-ben, Kanadában készült felvételen egy domboldalon pihenő társaság látható. Első ránézésre teljesen hétköznapi, korabeli fotó: komoly arcok, zárt ruhák, merev tartás. Ha azonban jobban megnézzük a részleteket, azonnal megakad a szemünk egy férfin, akit az internetezők csak „szörfös srácnak” kereszteltek el.

Sokkolta a világot a százéves fotó: a rejtélyes idegen külseje miatt sokan biztosak benne, hogy az időutazás igenis lehetséges Fotó: Jamie D. Grant/Youtube.com

Sokkoló részlet a múltból

A döbbenetes felvételen a titokzatos alak egy mai szemmel is teljesen megszokott, bő pólót és rövidnadrágot visel, a haja pedig divatosan kócos – mintha csak a huszonegyedik századból pottyant volna a múlt század elejére.

Figyeljük meg a csoportot, a ruháikat, a kalapjaikat! Még azt is, hogyan pózolnak a fotóhoz. Most nézzük közelebb! Nincs kalapja, nézzük a haját, a rövidnadrágját! A bal oldali férfi hitetlenkedve bámul rá

– magyarázza videójában Jamie D. Grant, aki szerint a környezet reakciója a legárulkodóbb.

A szörfös srác mellett ülő férfi ugyanis láthatóan teljesen elképedve, meredten bámulja a modern idegent, míg kicsit arrébb egy nő egyenesen felé mutat, mintha azonnal kiszúrta volna, hogy a férfi sem térben, sem időben nem passzol a képbe. Olyan, mintha az utolsó másodpercben, a gombnyomás pillanatában ugrott volna be a képkockába.

Bizonyíték lenne az időutazás létezésére?

A fotó valóságos kommentháborút robbantott ki, és sokan szentül hiszik, hogy valódi bizonyítékról van szó.

Gyerekként láttam ezt a könyvet, és feltűnt ez a kép. Nemcsak hogy igazi, de már akkor is úgy éreztem, hogy a ruhái kicsit megelőzték a korukat. Még mindig kiráz tőle a hideg!

– írta egy ijedt hozzászóló. Egy másik internetező szerint is egyértelmű a helyzet: „A fickó úgy néz ki, mintha váratlanul érte volna a fotózás. Határozottan úgy fest, mintha egy másik korszakból származna.”