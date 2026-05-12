Bermuda-háromszög: végre megoldódott a több évszázados rejtély

Az évtizedek során számtalan repülő és jármű tűnt el ezen a tengeri szakaszon és az emberek legalább kétszer annyi, vadabbnál vadabb magyarázattal szolgáltak arra, hogy mi is történhetett. Egy ausztrál kutató szerint viszont a statisztika és a fizika áll a Bermuda-háromszög rejtélyes eltűnéseinek hátterében.

A Bermuda-háromszögben hadihajók tűntek el nyomtalanul.

A Golf-áramlat pillanatok alatt elsodorja a roncsokat.

A legtöbb katasztrófát egyszerű pilóta- vagy kapitányi hiba okozza.

Sokszor a technika és az emberi ítélőképesség is csődöt mond.

Számos népszerű összeesküvés-elmélet kering a Bermuda-háromszöggel kapcsolatban. Egyesek szerint Atlantisz elveszett technológiája, a mélyben pihenő, még mindig aktív energiakristályok zavarják meg a hajók műszereit és a pilóták elméjét, míg mások dimenziókaput vagy féregjáratot okolnak az eltűnt hajók és repülők miatt, hogy azok az elvékonyodott téridőn keresztül egy másik idősíkban vagy párhuzamos univerzumban végezték.

Természetesen az ufóhívők sem maradnak ki a szórásból, akik szerint a Bermuda-háromszög egy hatalmas, vízalatti idegen bázist rejt, ahol a látogatók rendszeresen begyűjtik az arra tévedő embereket kísérleti célokra, de az sem ritka vélekedés, hogy a terület felett egyfajta elektronikus köd vagy idővihar gomolyog, ami fizikai értelemben is képes megenni mindent, ami az útjába kerül.

Karl Kruszelnicki kutató szerint azonban a valóság sokkal ijesztőbb és drámaibb. Az ő kutatásai szerint Florida, Bermuda és Puerto Rico közötti Bermuda-háromszög egy rendkívül forgalmas autópálya a tengeren, így nem csoda, hogy több a tragédia is.

Milyen tudományosan igazolt veszélyeket rejt a Bermuda-háromszög?

Légörvények: a térségben uralkodó légtömegek a repülőket mint egy láthatatlan óriás tenyere képes a vízbe csapni.

a térségben uralkodó légtömegek a repülőket mint egy láthatatlan óriás tenyere képes a vízbe csapni. Golf-áramlat: az áramlat pillanatok alatt képes kilométerekkel arrébb hordani még a legnagyobb jachtokat is. Ráadásul az áramlat az időjárás is befolyásolja, így nem ritkák a 30 méteres hullámok.

az áramlat pillanatok alatt képes kilométerekkel arrébb hordani még a legnagyobb jachtokat is. Ráadásul az áramlat az időjárás is befolyásolja, így nem ritkák a 30 méteres hullámok. Metán buborékok: a tengerfenékből kiszabaduló hatalmas gázbuborékok úgy lecsökkentik a víz sűrűségét, hogy a hajó egyszerűen belepottyan az óceánba. Olyan gyorsan történik mindez, hogy még segítséghívásra sem marad idő.

A repülőraj, ami a vesztébe repült

Bár az emberek fantáziája végtelen, de a valóságban az emberi tényezők sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint a népszerű összeesküvés elméletek. A legjobb példája ennek az 1945 decemberében a 19-es repülőraj esete, amikor egy rutingyakorlatnak induló bevetés során öt TBM Avenger típusú repülőgépnek és legénységének veszett nyoma. Miután a bázis észlelte a bajt, azonnal utánuk küldtek egy PBM Mariner mentőrepülőt 13 fős legénységgel. Ez a gép is nyom nélkül felszívódott aznap este.