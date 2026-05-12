Bermuda-háromszög: végre megoldódott a több évszázados rejtély

Az évtizedek során számtalan repülő és jármű tűnt el ezen a tengeri szakaszon és az emberek legalább kétszer annyi, vadabbnál vadabb magyarázattal szolgáltak arra, hogy mi is történhetett. Egy ausztrál kutató szerint viszont a statisztika és a fizika áll a Bermuda-háromszög rejtélyes eltűnéseinek hátterében.
Számos népszerű összeesküvés-elmélet kering a Bermuda-háromszöggel kapcsolatban. Egyesek szerint Atlantisz elveszett technológiája, a mélyben pihenő, még mindig aktív energiakristályok zavarják meg a hajók műszereit és a pilóták elméjét, míg mások dimenziókaput vagy féregjáratot okolnak az eltűnt hajók és repülők miatt, hogy azok az elvékonyodott téridőn keresztül egy másik idősíkban vagy párhuzamos univerzumban végezték.
Természetesen az ufóhívők sem maradnak ki a szórásból, akik szerint a Bermuda-háromszög egy hatalmas, vízalatti idegen bázist rejt, ahol a látogatók rendszeresen begyűjtik az arra tévedő embereket kísérleti célokra, de az sem ritka vélekedés, hogy a terület felett egyfajta elektronikus köd vagy idővihar gomolyog, ami fizikai értelemben is képes megenni mindent, ami az útjába kerül.
Karl Kruszelnicki kutató szerint azonban a valóság sokkal ijesztőbb és drámaibb. Az ő kutatásai szerint Florida, Bermuda és Puerto Rico közötti Bermuda-háromszög egy rendkívül forgalmas autópálya a tengeren, így nem csoda, hogy több a tragédia is.
Bár az emberek fantáziája végtelen, de a valóságban az emberi tényezők sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint a népszerű összeesküvés elméletek. A legjobb példája ennek az 1945 decemberében a 19-es repülőraj esete, amikor egy rutingyakorlatnak induló bevetés során öt TBM Avenger típusú repülőgépnek és legénységének veszett nyoma. Miután a bázis észlelte a bajt, azonnal utánuk küldtek egy PBM Mariner mentőrepülőt 13 fős legénységgel. Ez a gép is nyom nélkül felszívódott aznap este.
A kutató szerint a bevetés vezetését arra a Charles Taylor hadnagyra bízták, akinek már korábban is voltak navigációs gondjai. A csapat újonc, akiket a parancsnoksága alá kapott pedig vakon követte a viharfelhőbe, ami végleg elnyelte őket. A mentőakciót is amatőrökre bízták, így őket is elnyelte vihar. A hadseregnek elképzelése sem volt, hová lehettek, mivel maradványokat sem találtak. Karl Kruszelnicki kutató szerint egyszerűen nem találtak ki a felhőből, elfogyott az üzemagyag és belehullottak a tengerbe, az áramlatok pedig darabokra szedték a roncsokat.
Egy másik esetben a USS Cyclops, egy 175 méter hosszú haditengerészeti teherhajó, 1918 márciusában tűnt el 306 lélekkel a fedélzetén, ami az amerikai haditengerészet történetének legnagyobb, harci eseményeken kívüli embervesztesége volt.
A kutató szerint a katasztrófa oka itt is emberi hibákra vezethető vissza: a hajót túlterhelték mangánérccel, ami miatt nehéz volt irányítani a viharos tengeren. Ráadásul a kapitány, George W. Worley, kiszámíthatatlan viselkedéséről volt híres: állítólag egy korábbi útján kivégzett egy tengerészt, mert felidegesítette. A hajó karbantartásával i akadtak problémák: a jobb oldali motor beadta a kulcsot.
Nos, mert az óceán irdatlan mélységében a nyomás hatására a repülő és hajóroncsok úgy roppannak össze, mint az üres sörösdobozok a buli végén. A Golf-áramlat pedig egy túlbuzgó szobalány sebességével takarítja el a törmeléket. Lehet, hogy nincs benne sok misztikum abban, hogy Bermuda-háromszögben a természet és az emberi mulasztás néha végzetes koktélt kever, de néha jobb két lábbal a földön állva gondolkodni. Szerencsére ma már GPS-t használnak tájékozódásra iránytű helyett, így könnyebb megtalálni a roncsokat, ha valami csoda folytán üzemképes marad...
