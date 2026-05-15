5 végzetes hiba, amit elkövethetsz otthoni autómosásnál

Sokan esnek abba a hibába, hogy a garázs mélyéről előhalászott eszközökkel esnek neki a verdának, pedig a kocsi kasznija kényesebb, mint gondolnák. Íme az 5 legnagyobb hiba, amit a letöbben elkövetnek autómosáskor.

Az otthoni autómosáshoz nem elég csak slaggal lelocsolni. Fotó: Oleksandr Filatov / shutterstock

A leggyakrabban elkövetett hibák.

Amit helyettük kellene csinálni.

Hogyan ne okozzunk magunknak kárt.

A mosogatószer például remekül viszi a zsírt a tányérról, de a kaszniról a védőviaszt is lemarja, így a fényezés védtelen marad az elemekkel szemben. Ha pedig a napon mossuk, a vízpermet pillanatok alatt rásül a lakkra, és olyan foltokat hagy, amiket csak polírozással tudunk majd eltüntetni.

Rongyot használunk autómosáshoz

Az egyik legnagyobb hiba a nem megfelelő eszközválasztás. Sokan egy régi pólóval esnek neki a felületnek, de azzal nem számolnak, hogy a mikroszkopikus porszemcsék beleülnek a szövetbe, és úgy összekarcolják lakkréteget, mintha dörzspapírral simogatták volna a motorháztetőt. Használjunk inkább mikroszálas kesztyűt, ami magába zárja a koszt.

Csak egy vödröt használunk

Ha egyetlen vödörrel dolgozunk, akkor gyakorlatilag a már leszedett homokkal és kosszal dörzsöljük le a fényezést az autóról. Kell egy vödör a samponos víznek, és egy másik, amiben tisztára öblítjük a kesztyűt, mielőtt újra a tiszta vízbe nyúlnánk.

Rossz a sorrend

Soha ne a motorháztetővel kezdjünk, ha a felnik még sárosak! A kerekekről felverődő fékpor és sár újra összekeni a már tiszta felületeket. Mindig a legkoszosabb részekkel, a kerekekkel és a sárvédőívekkel indítsunk, majd fentről lefelé haladva haladjunk végig a karosszérián. Így nem kell kétszer dolgoznunk, és a végeredmény is olyan lesz, hogy még a szomszéd is besárgul az irigységtől.

Túl közelről használt nagy nyomású mosó

Sokan azt hiszik, ha 2 centiről tolják az ívet, majd az leviszi a rászáradt bogarat is. Sajnos a brutális víznyomás ilyen közelről képes alámenni a lakknak, és egyszerűen lehámozni azt a fényezésről, különösen a műanyag elemeknél (például a lökhárítón). Elég egy kavicsfelverődés, amit a vízsugár pillanatok alatt tenyérnyi lyukká téphet. Tartsuk legalább 30 centire a lándzsát a karosszériától!