5 végzetes hiba, amit elkövethetsz otthoni autómosásnál

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 10:45
Sokan hisszük, hogy egy vödör víz és némi mosogatószer elég lehet, hogy tisztán tartsuk a kocsit. De ha nem figyelünk oda néhány apróságnak tűnő dologra, a fényezést is tönkre tehetjük és több kárt okozhatunk az autónkban, mint a városi galambok.
Sokan esnek abba a hibába, hogy a garázs mélyéről előhalászott eszközökkel esnek neki a verdának, pedig a kocsi kasznija kényesebb, mint gondolnák. Íme az 5 legnagyobb hiba, amit a letöbben elkövetnek autómosáskor.

Otthoni autómosás slaggal.
Fotó: Oleksandr Filatov / shutterstock
  • A leggyakrabban elkövetett hibák.
  • Amit helyettük kellene csinálni. 
  • Hogyan ne okozzunk magunknak kárt.

A mosogatószer például remekül viszi a zsírt a tányérról, de a kaszniról a védőviaszt is lemarja, így a fényezés védtelen marad az elemekkel szemben. Ha pedig a napon mossuk, a vízpermet pillanatok alatt rásül a lakkra, és olyan foltokat hagy, amiket csak polírozással tudunk majd eltüntetni.

Rongyot használunk autómosáshoz

Az egyik legnagyobb hiba a nem megfelelő eszközválasztás. Sokan egy régi pólóval esnek neki a felületnek, de azzal nem számolnak, hogy a mikroszkopikus porszemcsék beleülnek a szövetbe, és úgy összekarcolják lakkréteget, mintha dörzspapírral simogatták volna a motorháztetőt. Használjunk inkább mikroszálas kesztyűt, ami magába zárja a koszt.

Csak egy vödröt használunk

Ha egyetlen vödörrel dolgozunk, akkor gyakorlatilag a már leszedett homokkal és kosszal dörzsöljük le a fényezést az autóról. Kell egy vödör a samponos víznek, és egy másik, amiben tisztára öblítjük a kesztyűt, mielőtt újra a tiszta vízbe nyúlnánk.

Rossz a sorrend

Soha ne a motorháztetővel kezdjünk, ha a felnik még sárosak! A kerekekről felverődő fékpor és sár újra összekeni a már tiszta felületeket. Mindig a legkoszosabb részekkel, a kerekekkel és a sárvédőívekkel indítsunk, majd fentről lefelé haladva haladjunk végig a karosszérián. Így nem kell kétszer dolgoznunk, és a végeredmény is olyan lesz, hogy még a szomszéd is besárgul az irigységtől.

Túl közelről használt nagy nyomású mosó

Sokan azt hiszik, ha 2 centiről tolják az ívet, majd az leviszi a rászáradt bogarat is. Sajnos a brutális víznyomás ilyen közelről képes alámenni a lakknak, és egyszerűen lehámozni azt a fényezésről, különösen a műanyag elemeknél (például a lökhárítón). Elég egy kavicsfelverődés, amit a vízsugár pillanatok alatt tenyérnyi lyukká téphet. Tartsuk legalább 30 centire a lándzsát a karosszériától!

Fotó: Oleksandr Filatov / shutterstock

A szárazra törlés elhanyagolása 

Sokan úgy vannak vele, hogy majd a menetszél megszárítja, de nem számolnak azzal, hogy a csapvíz tele van ásványi anyagokkal, amik száradás után kemény, fehér vízkőfoltokat hagynak a kasznin. Ezeket később már csak vegyi úton vagy polírozással lehet leszedni. Használjunk nagy méretű, speciális mikroszálas törlőkendőt, ami egyetlen mozdulattal, karcolásmentesen szippantja fel a vizet!

Íme néhány tipp még autómosáshoz:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
