Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Erre kevesen számítottak – Hátborzongató titkot tártak fel a Bermuda-háromszög kapcsán

Erre kevesen számítottak – Hátborzongató titkot tártak fel a Bermuda-háromszög kapcsán

rejtély
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 20:15
földönkívüli életUFOBermuda-háromszög
Repülőgépek, hajók és több ezer eltűnt ember történetei kapcsolódnak ehhez az Atlanti-óceánon fekvő térséghez. A Bermuda-háromszög titka évszázadok óta borzolja a kedélyeket. De vajon tényleg valami természetfeletti erő munkálkodik ott, vagy csak a média és a legendák nagyították fel a valóságot?
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ha meghalljuk azt, hogy Bermuda-háromszög, rögtön misztikus képek villannak be: ködbe vesző hajók, nyom nélkül eltűnt pilóták, zavarba ejtő rádiójelek és paranormális teóriák. A legismertebb eset az 1945-ös 19-es repülőraj eltűnése, de a Cyclops nevű hadihajó nyomtalan elvesztése is a háromszög sötét hírnevét erősítette. De valóban van ott valami megmagyarázhatatlan?

A Bermuda-háromszög egy barna térképen.
A Bermuda-háromszög, vagy más néven az Ördög háromszöge egy rejtélyes terület az Atlanti-óceánon.
Fotó: Dabarti CGI /  Shutterstock 
  • Új információk láttak napvilágot a Bermuda-háromszög kapcsán.
  • A rejtélyes eltűnések mögött eddig ismeretlen részletek állhatnak.
  • Szakértők is megszólaltak a hátborzongató felfedezésről.

A Bermuda-háromszög titka: tévedések, viharok, emberi hibák, földönkívüliek

A tudósok és légi szakértők évtizedek óta vizsgálják a Bermuda-háromszögben történt eltűnések okait, és szerintük szó sincs UFO észlelésekről. A kutatások alapján megállapították, hogy a legtöbb eset mögött rossz időjárási viszonyok, navigációs hibák vagy egyszerűen technikai meghibásodások álltak. Az Atlanti-óceán ezen része híres kiszámíthatatlan időjárásáról, hirtelen kialakuló viharairól, erős örvényeiről – amelyek egy másodperc alatt csapdába ejthetnek egy hajót vagy repülőt.

A média szerepe a félelem felnagyításában

A Bermuda-háromszög titka valójában a média szüleménye is lehet. Az 1950-es évektől kezdve egyre több újság és magazin számolt be a háromszög „áldozatairól”, gyakran anélkül, hogy ellenőrizték volna a tényeket. Egyes hajók „eltűnéséről” például később kiderült, hogy sosem voltak ott, ahol állították. Másokat megtaláltak – csak már senki nem írta meg az utótörténetüket.
Ez a jelenség ma is él: ha valaki eltűnik a térségben, rögtön a háromszögre gyanakszunk. Pedig lehet, hogy csak elromlott egy iránytű, vagy kifogyott az üzemanyag a háttérben.

Létezik egyáltalán a Bermuda-háromszög?

A legújabb kutatások szerint nincs semmiféle tudományos bizonyíték arra, hogy a Bermuda-háromszög valamilyen különleges, veszélyes zóna lenne. Sem a repülőgépek, sem a hajók nem tűnnek el gyakrabban itt, mint máshol a világon, ahol hasonlóak az időjárási és földrajzi viszonyok. A valódi okok a Bermuda-háromszög eltűnései mögött tehát sokkal inkább technikai és természeti tényezők, mintsem rejtélyes, természetfeletti erők, és az emberi fantázia, ami mindig is szeretett hinni a megmagyarázhatatlanban.
A Bermuda-háromszög titka talán megoldódott – de a vonzereje mit sem csökkent. Mert amíg vannak kérdőjelek, addig mindig lesz helye a legendáknak is.

Ha további izgalmas részletekre is kíváncsi vagy a Bermuda-háromszög kapcsán, nézd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu