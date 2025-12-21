Mi van ott? A Bermuda-háromszögnél új felfedezést tettek

Újra tele van az internet a Bermuda-háromszöggel kapcsolatos összeesküvés-elméletekkel, miután a tudósok egy hatalmas, rejtőző szerkezetet fedeztek fel a helyszínen, ami semmihez sem hasonlítható a Földön – közölte a Daily Mail.

A Bermuda-háromszög lehet a földönkívüliek rejtekhelye? Fotó: DOERS / shutterstock

A tudósok egy megdöbbentő hírt jelentettek be, miszerint a geológusok egy hatalmas kőstruktúrát találtak a Bermudánál.

A kommentelők sorra osztották meg véleményüket és úgy gondolják, ez komolyabb, mint gondolnánk.

Most már végre abbahagyjuk azt a színjátékot, hogy Atlantisz városa nyomtalanul eltűnt?

– írta egy kommentelő.

A Bermuda-háromszög Atlantisz kapuja

– szólt hozzá egy másik.

Volt azonban, aki sokkal vészjóslóbb a történettel állt elő. Egy olyan lehetséges vagy nem lehetséges okot hozott fel, miszerint az idegeneket rejthették el a Bermudánál és ők okozták a rengeteg repülőgép eltűnést a területen.

A Bermuda-háromszög lehet a földönkívüliek rejtekhelye?

Ott élnek azok a földönkívüliek, akik elrabolják a fölötte átrepülő gépeket és embereket, hogy tanulmányozzák őket?

Bár sok elmélet bizarrnak tűnik, pszichológusok szerint ezek az erős reakciók annak a módját tükrözik, ahogyan egyes emberek az ismeretlen információkra reagálnak.

Dr. Daniel Jolley, a Nottinghami Egyetem összeesküvés-elméletekkel foglalkozó szakértője elmondta:

A Bermuda-háromszög tökéletes táptalaja az összeesküvéses gondolkodásnak, mert közvetlenül alapvető pszichológiai szükségleteket érint

A Bermuda-háromszöget régóta rejtély és találgatás övezi az eltűnt hajókról és repülőgépekről szóló történetek miatt.

Egyesek úgy vélik, hogy a Florida, Puerto Rico és Bermuda közötti vizeken valamilyen titokzatos erő működik, amely meghibásítja a navigációs rendszereket, és nyomtalanul elsüllyeszti a járműveket. Bár a tudósok hangsúlyozzák, hogy erre nincs bizonyíték, olyan híres hajókatasztrófák, mint az USS Cyclops elsüllyedése, mélyen beivódtak a köztudatba, és tovább erősítették ezt az elképzelést.

Mi van, ha egy több millió éves, rendkívül fejlett civilizáció épített egy föld alatti központot, hogy ott éljen és túléljen, és még mindig ott vannak? Ez megmagyarázná azt is, miért rabolják el azokat, akik belépnek a Bermuda-háromszögbe

– írta egy kommentelő.