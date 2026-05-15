Csak spanyolul ért Köllő Babették kiskutyája: az egész család miatta tanulja a nyelvet

Köllő Babett lánya, Milla a 15. születésnapjára egy kiskutyát kapott, ugyanis családjuk minden tagjának saját kis kedvence van, ám eddig neki még nem volt. Így hát az édesanya természetesen nem tudott nemet mondani egyetlen gyermekének, bár azt egy pillanatig sem gondolta volna, hogy Milla úgy neveli majd, hogy a kutya csak egy olyan nyelven hallgasson a vezényszavakra, amit rajta kívül senki sem ért. A Borsnak most elárulták, hogy alakult ez ki.

Köllő Babett családjában az állatok is teljesértékű családtagként vannak számontartva, olyannyira, hogy ha arról van szó, egy másik nyelvet is képesek megtanulni egy kutya miatt. Milla ugyanis úgy döntött, saját kedvencével csak spanyolul fog beszélni, ami miatt így a magyar utasításokra nem is hallgat.

Én idén kezdtem a spanyol tanulást, anya meg egyáltalán nem beszéli a nyelvet, de gondoltam, ez jobban passzolna a kutya nevéhez, mert Carlosnak hívják

– mesélte Milla, bár a kiskutya teljes neve sokkal hosszabb ennél, amit még maga Babett sem kísérel meg kimondani vagy leírni.

„Tavaly kaptam a szülinapomra egyébként, mert nálunk a családban már mindenkinek volt egy kutyája, csak nekem nem” – folytatta.

„Igen, és ezért megleptem egy kiskutyával, de nem gondoltam, hogy közben magamat szívatom ezzel az egész művelettel, de most már hiába, jelen pillanatban ez van, úgyhogy mindenki tanul spanyolul a kutya miatt. Egy pomerániai törpespicc egyébként, ilyen ezüstös-krémszínű, és a világ legcukibb kutyája. Mindenhova jön velünk, elkíséri Millát suliba, reggel már az ajtóban áll, hogy mehessen vele, tehát nagyon aranyos. Csak ugye azáltal, hogy spanyolul kezdett el vele beszélni, ez megnehezíti az életemet, de csinálom, mert hát mindent a gyerekért” – vallotta be nevetve Babett.

Köllő Babett kislánya miatt spanyolul üvöltözik az utcán

Mindez hogy néz ki a gyakorlatban? Babett azt is elárulta nekünk, és bizony megértjük, hogy olykor eléggé kínosan érzi magát emiatt.

El tudjátok képzelni, amikor megyek valahova és nem hallgat arra, hogy ül meg semmi, hanem ez úgy szokott kinézni, hogy megyünk, és kiabálok neki, hogy »Carlos, vamos! Escúpelo!«, az a köpöd ki. Vagy, ha azt akarom mondani, hogy ül, amire nem hallgat, szóval »Sentado!« és akkor leül a kutya. De van a »Cállate!« is, ami maradj csendben, vagy kuss. És nyilván megismer egy-egy ember az utcán, ahogy spanyolul üvöltök egy kutyával. Szóval annyira ciki az egész nekem, de Millának nem

– írta le az édesanya a furcsa szituációt.

„Én tök jól elvagyok” – ismerte el mosolyogva Milla is.