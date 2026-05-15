Hihetetlen mivel verték át a nyugdíjast – ismert magyar zenész nevével éltek vissza a csalók

Súlyos internetes csalás áldozata lett egy 75 éves nő Zala vármegyében, miután egy magát világhírű magyar zenésznek kiadó csaló hónapokon át manipulálta őt egy internetes csevegőalkalmazáson keresztül.

Simán átverte a nőt a csaló.

Zenésznek adta ki magát a csaló

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az idős asszony január elején került kapcsolatba az ismeretlennel, aki fokozatosan építette ki a bizalmát. A férfi februárban már pénzt is kért a nőtől arra hivatkozva, hogy gerincbeteg gyermekek számára szerveznek adománygyűjtést. A csaló még egy valóban létező alapítvány nevét is felhasználta, hogy hitelesebbnek tűnjön.

Mivel a nyugdíjas nem tudott ajándékkártyát vásárolni az interneten keresztül, lefotózta bankkártyájának mindkét oldalát, majd elküldte az adatokat az ismeretlennek. A csalók ezt követően sorozatos fizetési kérelmeket küldtek a nő mobilbanki alkalmazására, amiket ő minden alkalommal jóváhagyott. A rendőrség szerint három hónap alatt összesen harminc tranzakció történt, amiket közel 1,5 millió forintos kárt okoztak neki, írja a Police.hu.

A hatóságok ismételten arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy idegeneknek semmilyen körülmények között ne adják meg bankkártyaadataikat, jelszavaikat vagy személyes azonosítóikat. Kiemelték azt is, hogy minden gyanús üzenetet, telefonhívást vagy online megkeresést érdemes azonnal jelenteni a rendőrségnek.