Kitört az Ebola-járvány - eddig 65 halálos áldozatot követelt

Az afrikai CDC, a kontinens legfőbb közegészségügyi szerve pénteken megerősítette az új Ebola-járvány kitörését Kongó távoli Ituri tartományában. Eddig 246 fertőzés gyanús esetet és 65 halálesetet jelentettek.

17. alkalommal tört ki az Ebola-járvány Kongóban (Képünk illusztráció) Fotó: BlackJack3D / GettyImages

A haláleseteket és a gyanús eseteket főként a Mongwalu és Rwampara egészségügyi övezetekben regisztrálták. „Négy elhunytat jelentettek a laboratóriumilag megerősített esetek között. Feltételezett eseteket jelentettek Buniában is, a megerősítés folyamatban van” – közölte az Afrikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ egy közleményben.

Az Ebola-járvány nagyon fertőző, és testnedveken, például hányáson, véren vagy spermán keresztül terjedhet. Az általa okozott betegség ritka, de súlyos, és gyakran halálos kimenetelű.

A mostani járvány körülbelül öt hónappal azután történt, hogy Kongó legutóbbi Ebola-járványa 43 haláleset után véget ért.

Az új járvány az országban a 17. azóta, hogy a betegség 1976-ban először jelent meg Kongóban. A 2018 és 2020 között Kelet-Kongóban tomboló Ebola-járvány több mint 1000 ember halálát okozta - írta az AP News.